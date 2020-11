Cardamomul este inclus pe lista celor mai bune condimente, mirodenii și ierburi aromatice, iar gustul său se completează perfect cu alte condimente precum scorțișoară, anason, cuișoare sau chimion.

Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

Cardamom – caracteristici generale

Condimentul cardamom, pe lângă șofran și vanilie, este unul dintre cele mai aromate din lume. Crește în țările subtropicale, în principal în India și Guatemala, spicea aparține unor plante permanente din familia ghimbirului, la exterior este asemănătoare cu tufișurile de trestie și crește în înălțime până la 60 de cm. Cardamomul înflorește cu flori mici albe și fiecare petală are o tentă violetă, iar restul verde deschis.

Există două soiuri de cardamom cunoscute sub numele de: Elettaria și Amomum. Ambele soiuri fac parte din familia Zingiberaceae, familie din care face parte și condimentul ghimbir, iar diferența dintre cele două genuri constă în culoarea acestora. Soiul Amomum are culoarea semințelor maro, iar soiul Elettaria are culoarea semințelor verde.

Cardamomul se recoltează din octombrie până în decembrie, înainte de a se da la copt, pentru a evita desfacerea păstăilor în timpul uscării. Păstăile au o formă de lacrimă cu colțuri ușor rotunjite, suprafață aspră și cutată.

Planta cardamom

Compoziție chimică

Cardamomul conține proteine, carbohidrați, dar și un procent mai mic de grăsimi, flavonoide, terpenoide și uleiuri esențiale. Semințele plantei conțin și nutrienți esențiali precum fier, potasiu, magneziu, fosfor, vitamina A, C, mangan și sodiu.

Conținutul de calorii este ridicat, aproximativ 300 kcal pentru 100 de grame, însă atunci când condimentul este adăugat doar pentru un plus de aromă și savoare rețetelor culinare, numărul de calorii nu afectează cu nimic.

Cardamom- proprietăți

Antimicrobiene;

Antiinflamatorii;

Antispastice;

Antitumoral;

Antioxidant;

Afrodisiac;

Antibiotic;

Antifungic;

Antidepresiv;

Expectorant;

Tonic;

Detoxifiant;

Revitalizant.

Cardamom – beneficii

Îmbunătățește digestia și tratează problemele digestive, inclusiv ulcerul

Cardamomul este folosit de acum mii de ani pentru a trata problemele digestive. Poate fi combinat cu alte plante medicinale pentru a ameliora problemele stomacale. Potrivit studiilor efectuate pe animale, extractul de cardamom ar putea preveni sau chiar reduce riscul apariției ulcerelor gastrice și poate ameliora stările de greață, vărsături sau disconfort abdominal.

Consumul de cardamom îmbunătățește sănătatea orală

Cardamomul este un tratament natural pentru a trata respirația urât mirositoare, dar și pentru a îmbunătăți sănătatea orală. Potrivit studiilor, cardamomul are capacitatea de a distruge bacteriile din cavitate bucală care pot duce la dezvoltarea infecțiilor. Cardamomul este și un ingredient din componența gumei de mestecat.

Are efect antibacterian și poate trata infecțiile

Uleiurile esențiale din compoziția cardamomului pot fi eficiente, potrivit studiilor împotriva mai multor tipuri de tulpini bacteriene și pot contribui activ la înlăturarea infecțiilor fungice, intoxicațiilor alimentare și problemelor stomacale.

Protejează sănătatea inimii

Administrarea condimentului în cantități moderate are un efect benefic și pentru afecțiunile cardiovasculare, deoarece controlează hipertensiunea arterială și generează un ritm cardiac mai scăzut.

Cardamomul este antidepresiv

Datorită proprietăților antidepresive, semințele de cardamom conțin uleiuri esențiale ce pot fi utilizate în aromaterapie pentru a trata stările depresive. De asemenea, condimentul aromat poate fi un tratament natural și pentru a trata diferite boli printre care tulburări stomacale.

Bun pentru detoxifierea corpului

Procesele metabolice din corp eliberează toxine și radicali liberi care trebuie neutralizați și ulterior eliminați pentru a putea rămâne sănătoși. Cardamomul este un cunoscut agent de detoxifiere datorită uleiurilor esențiale și biochimicalelor din compoziție.

Remediu împotriva durerilor în gât și stărilor de greață

Cardamomul este folosit de zeci de ani drept un remediu natural împotriva stărilor de greață și de vomă, dar și împotriva durerilor în gât. Condimentul se poate fierbe în apă împreună cu scorțișoara și se poate folosi pentru gargară dimineața, pentru calmarea durerilor de gât.

Contraindicații

Consumat cu moderație, strict ca un condiment, cardamomul nu ar trebui să aibă efecte adverse. Deoarece este un condiment puternic, nu este indicat să fie folosit în caz de calculi biliari, deoarece poate provoca dureri abdominale. Orice cură trebuie urmată după indicațiile medicului specialist.

Sursă foto: Shutterstock.com

