Top 6 consumatori din casa noastră

Plita electrică

O plită electrică din clasa F, cu 4 ochiuri și o putere de 3000W, poate consuma anual aproximativ 1300 kWh. Pentru a reduce consumul, experții PPC recomandă:

Pornirea plitei doar când este necesar

Utilizarea capacelor în timpul gătitului

Folosirea ustensilelor adecvate

Tăierea ingredientelor în bucăți mici

Frigiderul

Un frigider din clasa E, cu o capacitate de 592 l, poate consuma anual 600 kWh. Pentru a reduce consumul, experții PPC recomandă:

Amplasarea frigiderului departe de surse de căldură

Dezghețarea regulată

Evitarea introducerii alimentelor fierbinți

Menținerea temperaturii optime (6°C pentru frigider, -18°C pentru congelator)

Mașina de spălat rufe

O mașină de spălat din clasa D, cu capacitate de 8 kg, poate consuma anual 600 kWh. Pentru a reduce consumul, experții PPC recomandă:

Utilizarea mașinii la capacitate maximă

Curățarea regulată a filtrului

Spălarea la temperaturi scăzute

Cuptorul cu microunde

Un cuptor cu microunde din clasa B, cu o capacitate de 23 l și o putere de 900 W, poate consuma anual 435 kWh.

Uscătorul de rufe

Un uscător de rufe din clasa D, cu o capacitate de 8 kg, poate consuma anual aproximativ 387 kWh.

Mașina de spălat vase

O mașină de spălat vase din clasa G, de 65 cm lățime, poate consuma 375 kWh la 100 de spălări.

Consumatorii ascunși din casă

Înlocuirea becurilor incandescente cu cele LED reprezintă o schimbare mică, dar cu impact major asupra consumului de energie electrică și a facturilor. Experții PPC susțin că becurile LED oferă o calitate superioară a luminii, nu generează căldură și au o durată de viață de până la 50.000 de ore.

Deși costul inițial este mai ridicat, becurile LED sunt o investiție pe termen lung. Articolul original, publicat de PPC, menționează că acestea pot reduce semnificativ facturile la utilități.

În prezent, pe piață există mai multe tipuri de becuri:

Becuri cu LED

Becuri incandescente

Becuri cu halogen

Becuri economice

Aceste becuri diferă nu doar în tehnologie și tipul de lumină emis, ci și în consumul de energie electrică.

Becurile incandescente sunt cele mai vechi și mai puțin eficiente, transformând doar 10% din energie în lumină. Becurile halogene, deși mai eficiente, nu ating performanțele variantelor moderne.

Becurile economice (CFL) oferă o eficiență mai bună, transformând 25-35% din energie în lumină. Totuși, becurile LED sunt campionii eficienței, convertind 80-90% din energia consumată în lumină.

Moduri simple de economisire a energiei

Eficiența energetică reprezintă o provocare majoră pentru proprietarii din România, mai ales în cazul în care imobilul pe care îl dețin este unul mai vechi. Pereții subțiri, ferestrele învechite și lipsa izolației adecvate duc adesea la pierderi semnificative de căldură și facturi ridicate la energie. Cu toate acestea, există numeroase soluții pentru a transforma o locuință veche într-una mai eficientă din punct de vedere energetic.

Principalele probleme ale caselor vechi în ceea ce privește pierderile de energie includ:

Izolație insuficientă sau inexistentă

Ferestre și uși vechi care permit infiltrarea aerului rece

Pardoseli reci și neizolate

Curenți de aer și fisuri în structura casei

Sisteme de încălzire ineficiente

Una dintre cele mai eficiente metode de a crește eficiența energetică a unei case vechi este îmbunătățirea izolației termice. Podul este un punct critic, fiind locul prin care se pierde cea mai multă căldură. Experții PPC recomandă adăugarea unui strat de izolație de cel puțin 30-40 cm, folosind materiale precum vata minerală sau spuma poliuretanică.

Pentru pereți, se pot aplica soluții de izolare atât la exterior, cât și la interior. Izolația exterioară cu polistiren expandat sau vată bazaltică oferă protecție maximă, în timp ce plăcile de gips-carton cu strat izolator reprezintă o alternativă pentru interior.

Înlocuirea sistemelor vechi de încălzire cu unele moderne poate reduce semnificativ consumul de energie. Centralele termice în condensare sunt o opțiune eficientă, putând scădea consumul cu până la 30%. Pentru o eficiență și mai mare, pompele de căldură reprezintă o soluție de viitor, deși costul inițial este mai ridicat.

Instalarea termostatelor inteligente și a robinetelor termostatice permite reglarea temperaturii în fiecare cameră, optimizând astfel consumul de energie.

De asemenea, o casă bine izolată necesită și o ventilație adecvată pentru a preveni problemele cauzate de umiditate. Sistemele de ventilație cu recuperare de căldură pot fi o soluție excelentă, permițând schimbul de aer fără pierderi semnificative de căldură.

Consolidarea și izolarea fundației joacă un rol important în menținerea temperaturii interioare. Aplicarea unui strat de polistiren extrudat sau vată bazaltică poate reduce semnificativ pierderile de căldură prin sol.

Pentru pardoseli, umplerea golurilor cu materiale izolatoare în cazul podelelor suspendate sau adăugarea unui strat de polistiren extrudat sub finisajul final pot îmbunătăți considerabil confortul termic.

O casă eficientă energetic nu doar că îți oferă un mediu mai plăcut și mai sănătos, dar și protejează structura pe termen lung și reduce impactul asupra mediului.