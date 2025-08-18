De ce este rezistența legumelor la secetă o provocare

Legumele sunt esențiale în alimentația noastră, iar perioadele de secetă și zonele secetoase sunt o adevărată provocare atunci când vorbim despre cultivarea legumelor.

Spre deosebire de arbori sau plante perene cu rădăcini foarte adânci, rădăcinile legumelor se dezvoltă în stratul superior al solului, unde umiditatea se pierde rapid prin evaporare în perioadele calde și uscate. Asta înseamnă că legumele depind aproape în totalitate de precipitații regulate sau de irigare constantă.

Pe lângă adâncimea mică a rădăcinilor, legumele au un ritm de creștere rapid și o nevoie intensă de apă în anumite etape cheie, cum ar fi la formarea frunzelor, înflorirea și dezvoltarea fructelor. În aceste faze, lipsa de apă afectează imediat procesele de dezvoltare. Ca urmare, creșterea încetinește sau se oprește complet.

Legumele, în special cele cu frunze sau cu fructe suculente (salata, roșiile, castraveții), conțin un procent mare de apă în structura lor, uneori peste 90%. Această apă nu este doar ”rezervă”, ci este esențială pentru transportul substanțelor nutritive. În lipsa apei, celulele își pierd presiunea internă, frunzele se ofilesc, iar metabolismul este perturbat.

Seceta este adesea însoțită de temperaturi ridicate, ceea ce crește transpirația frunzelor și evaporarea din sol.

Spre deosebire de unele plante sălbatice adaptate zonelor aride, majoritatea legumelor nu au evoluat pentru a rezista la lipsa prelungită de apă. Ele au fost selectate de-a lungul timpului pentru producție mare, gust și aspect, nu pentru toleranță extremă secetă. Multe soiuri comerciale sunt chiar mai sensibile decât formele sălbatice, pentru că selecția agricolă a vizat randamentul în condiții optime, nu supraviețuirea planteor în condiții dificile.

Care sunt cele mai rezistente legume la secetă

Este adevărat că există câteva legume care tolerează mai bine perioadele cu lipsă de apă, datorită unor adaptări naturale. Totuși, este important de reținut că rezistența la secetă nu înseamnă că plantele nu au nevoie deloc de apă, ci că pot supraviețui și produce recolte acceptabile cu udări mai rare sau în condiții de precipitații reduse.

În general, legumele provenite din zone cu climă caldă și uscată sau cele cu rădăcini adânci și organe de stocare (bulbi, tuberculi, rădăcini cărnoase) au un avantaj în fața secetei. Adaptările lor le permit să supraviețuiască acolo unde alte culturi nu ar rezista.

Iată câteva dintre cele mai rezistente legume în perioade de secetă:

Năutul

Foarte cultivat în Orientul Mijlociu și India, năutul tolerează bine solurile uscate și temperaturile ridicate. Are frunze mici și fine, acoperite cu perișori care reduc pierderile de apă, iar rădăcina principală pătrunde adânc pentru a accesa umezeala din straturile inferioare. Este ideal pentru zone unde irigarea este limitată.

Lintea

Lintea este una dintre cele mai adaptate leguminoase la zone semiaride. Originară din regiuni uscate, are nevoie de apă mai ales în primele faze de dezvoltare și la înflorire, dar poate suporta seceta în restul perioadei. Rădăcina pivotantă poate pătrunde adânc, iar metabolismul plantei încetinește automat în lipsa apei, protejând-o.

Fasolea uscată

Fasolea boabe, în special soiurile tradiționale, are un ciclu de vegetație relativ scurt și un sistem radicular destul de profund pentru o plantă anuală. După ce rădăcinile se stabilesc bine, planta poate continua să crească și cu udări mai rare, rezistând la perioade moderate de secetă. Frunzele ei nu sunt foarte mari, ceea ce reduce suprafața de transpirație.

Bamele

Originare din Africa, bamele sunt bine adaptate la căldură și lipsa apei. Frunzele lor, deși mari, sunt relativ groase și acoperite cu peri, ceea ce reduce transpirația. Planta continuă să producă păstăi chiar și când alte culturi suferă din cauza secetei.

Unele soiuri de dovleac

Dovlecii cu coajă tare, cum ar fi dovleacul plăcintar sau dovleacul de iarnă, dezvoltă rădăcini viguroase și răspândite, capabile să extragă apă dintr-o zonă extinsă. Frunzele mari pot părea că pierd apă repede, dar planta compensează printr-un sistem eficient de transport și prin capacitatea de a-și regla metabolismul în perioadele calde.

Morcovul și păstârnacul

Cu o rădăcină pivotantă care poate ajunge adânc în sol, morcovul și păstârnacul pot accesa apa din straturile inferioare atunci când stratul superior se usucă. Totuși, pentru germinare au nevoie de sol umed, iar lipsa apei în primele săptămâni le poate compromite dezvoltarea.

Varza kale

Varza kale este surprinzător de rezistentă,spre deosebire de alte tipuri de verdețuri și salate, mai ales soiurile cu frunze mai groase. Poate încetini creșterea în secetă, dar revine rapid după ploi, fără să-și piardă complet frunzișul.

Anumite soiuri de tomate cherry

Deși roșiile mari au nevoie mare de apă, unele soiuri de tomate cherry sunt mai rezistente, deoarece fructele mici necesită mai puțină umiditate pentru a se dezvolta. Plantele își pot regla mai bine consumul de apă.

Usturoiul și ceapa

Aceste legume bulboase au nevoie de udare mai consistentă doar la începutul vegetației. Odată ce bulbii sunt formați, plantele pot rezista la perioade uscate, retrăgându-și frunzele mai devreme dacă seceta este severă. Originea lor în regiuni semiaride le conferă această toleranță.

Vinetele

Vinetele dezvoltă un sistem radicular destul de adânc și frunze adaptate căldurii, ceea ce le ajută să reziste mai bine decât alte solanacee. Totuși, calitatea fructului poate fi afectată dacă seceta e prelungită pe perioade mai lungi.

Ardeii iuți

Multe varietăți de ardei iuți provin din climate calde și uscate. Frunzele lor mici și groase reduc transpirația, iar plantele pot fructifica și cu udări reduse, deși producția scade ușor.

Mangold

Mangold sau sfecla elvețiană nu este doar tolerantă la secetă, ci și la căldură. Cu toate acestea, dacă planta de mangold devine prea uscată, poate produce o aromă mai aspră, așa că poate fi una dintre legumele rezistente la secetă, care poate fi plantată în zone cu perioade mai scurte de secetă.

Cartoful dulce

Sistemul său radicular extins și tuberculii care stochează apă îl fac mult mai tolerant la secetă decât cartoful obișnuit. Frunzele sunt relativ groase și rezistente la soare puternic, iar planta poate produce chiar și cu precipitații reduse, atâta timp cât solul este bine drenat.

Cum se poate crește rezistența legumelor în perioadele de secetă

Creșterea rezistenței legumelor la perioade cu umiditate redusă nu ține doar de alegerea soiurilor potrivite, ci și de modul în care pregătim solul, organizăm cultura și gestionăm resursele de apă.

Primul pas este pregătirea solului. Un sol bogat în materie organică reține mai multă apă, iar această umiditate este eliberată treptat către rădăcini. Incorporarea compostului bine descompus sau a gunoiului de grajd matur îmbunătățește structura solului, crește capacitatea de reținere a apei și stimulează activitatea microorganismelor benefice, arată site-ul rhs.org.uk.

O tehnică simplă, dar extrem de eficientă, este mulcirea. Un strat de paie, frunze uscate, rumeguș sau chiar resturi vegetale tocate, așezat pe suprafața solului, reduce evaporarea, menține temperatura mai constantă și împiedică formarea crustei la suprafață. În plus, mulciul hrănește solul pe termen lung, contribuind la menținerea umidității și a fertilității.

Distanțarea corectă între plante este și ea esențială. Dacă sunt prea apropiate, ele concurează direct pentru apă, dacă sunt prea rare, solul expus se usucă mai repede. Gruparea plantelor cu nevoi similare de apă în aceleași straturi sau rânduri permite o irigare mai eficientă.

O altă strategie este udarea controlată și profundă. Irigarea rară, dar abundentă, încurajează rădăcinile să crească în profunzime, ceea ce le face mai rezistente la secetă. Udările superficiale și frecvente obișnuiesc plantele să caute apă doar la suprafață, unde aceasta se pierde rapid.

Protecția împotriva vântului este un alt aspect important, pentru că vântul usucă atât frunzele, cât și solul. Gardurile vii, benzile de porumb sau floarea-soarelui pot acționa ca bariere naturale. În plus, plantele umbrite parțial în zilele toride pierd mai puțină apă prin transpirație, de aceea, în zonele aride, unele culturi se plantează lângă structuri care le oferă umbră temporară în miezul zilei.

Nu în ultimul rând, atenția la etapele de creștere joacă un rol esențial. Dacă semănăm sau plantăm în perioadele când există mai multă umiditate naturală în sol (primăvara devreme sau după ploi consistente), plantele au timp să își dezvolte un sistem radicular sănătos înainte să vină căldura mare.

Sursă foto – Shutterstock.com

