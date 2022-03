Descoperă lucruri interesante despre Castelul Edinburgh din Scoția:

Castelul Edinburgh – Scoția – scurt istoric

Castelul Edinburgh este, fără îndoială, una dintre cele mai faimoase atracții ale orașului Edinburgh. Castelul datează din secolul al XII-lea și a fost atacat de atâtea ori, încât a câștigat premiul bizar de a fi cel mai asediat loc din Marea Britanie. Astăzi, castelul și terenurile sale sunt în mod normal deschise vizitatorilor pe tot parcursul anului.

Unul dintre cele mai importante dintre castele scoțiene are o istorie complexă de construcție. Cea mai veche parte, Capela Sf. Margareta, datează din secolul al XII-lea; Sala Mare a fost ridicată de Iacob al IV-lea în jurul anului 1510; Half Moon de către regentul Morton la sfârșitul secolului al XVI-lea; și Memorialul Național de Război Scoțian după Primul Război Mondial.

Castelul Edinburgh – Scoția

Mulți membri ai familiei regale au numit castelul acasă, inclusiv regele Malcolm al III-lea al Scoției și soția sa, Sfânta Margareta a Scoției – Capela Sf. Margareta este un omagiu adus reginei regretate și cea mai veche parte existentă a sitului. În interior, Sala Mare, construită pentru James al IV-lea în 1511, este piesa centrală glorioasă a castelului.

O fortăreață puternică și o atracție de renume mondial – Castelul Edinburgh a dominat orizontul de secole.

Descoperă cele mai impresionante castele din Europa.

Cum poți vizita Castelul Edinburgh

Castelul Edinburgh găzduiește Bijuteriile Coroanei Scoției, Piatra Destinului, faimosul pistol din secolul al XV-lea Mons Meg, One O’ Clock Gun și Muzeul Național al Războiului din Scoția.

Pe lângă tururile cu ghid oferite de administratorii castelului, există un tur de ghid audio disponibil în opt limbi. Turul audio îl duce pe vizitator într-un tur în jurul castelului, explică arhitectura acestuia și povestește istoria lui dramatică. Acest ghid este disponibil în engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, japoneză, rusă și mandarină.

În timp ce unele zone pot fi închise, există o interpretare suplimentară disponibilă la fața locului, astfel încât să nu ratați. Acesta poate include coduri QR, așa că asigurați-vă că mobilul dvs. le poate citi atunci când vizitați.

Castelul Edinburgh – Scoția

Un vehicul de curtoazie (furnizat de Bank of Scotland) poate duce vizitatorii cu dizabilități în vârful castelului. Rampele și un lift oferă acces la Bijuteriile Coroanei, Piatra Destinului și expoziția asociată; iar rampele oferă acces la memorialul de război. Pentru cei cu deficiențe de vedere, există un ghid Braille gratuit și modele practice ale Bijuteriilor Coroanei cu texte Braille.

Evenimente în apropiere

Chiar în afara podului mobil al castelului se află o zonă mare deschisă numită Esplanada Castelului Edinburgh, unde locurile din tribună sunt instalate anual pentru un festival internațional de muzică militară numit Royal Edinburgh Military Tattoo și pentru alte concerte de vară.

Un eveniment care are loc cu o frecvență mai mare este tragerea unui tun puternic pe terenul castelului la exact ora 13:00, șase zile pe săptămână. Tunul One OClock, așa cum este cunoscut, a fost lansat pentru prima dată în 1861 ca serviciu de cronometrare pentru navele ancorate pe Firth of Forth din apropiere.

