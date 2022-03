Castelul Hohenzollern – Germania - un loc de poveste, încărcat de istorie

Descoperă lucruri interesante despre Castelul Hohenzollern – Germania:

Castelul Hohenzollern – Germania – scurt istoric

Castelul Hohenzollern este al treilea dintre cele trei castele care au fost construite pe versantul muntelui Hohenzollern, toate numite după familia regală germană Hohenzollern.

Muntele pe care se află acest castel regal este cunoscut în germană ca „Burg Hohenzollern” sau muntele Hohenzollern.

Prima mențiune din istorie despre castelul de aici are loc la începutul secolului al XI-lea și a fost considerat „cea mai fortificată casă din toată Germania”. Dar apoi, palatul a fost complet distrus în 1423.

Construcția unui al doilea castel a început în 1454. Cu toate acestea, în 1634, acest castel a căzut sub controlul austriac pentru următoarele sute de ani. Ulterior, a fost ocupat de soldații francezi și apoi a revenit sub controlul austriac după Războiul de Succesiune Austriacă.

Nefiind locuit, castelul a început să se transforme în ruine după ce ultimul proprietar austriac l-a părăsit în 1798.

Apoi, descendentul Hohenzollern, prințul moștenitor Frederick William IV al Prusiei, a construit castelul care se află în prezent pe Hohenzollern Burg. A călătorit prin sudul Germaniei pentru a explora rădăcinile familiei sale în 1819; urcând în vârful muntelui Hohenzollern pentru a-și revendica casa strămoșească.

L-a angajat pe arhitectul Friedrich August Stüler, care a proiectat castelul în stilul ornamentat al renașterii gotice engleze și a fost finalizat în 1867. În mod ciudat, totuși, niciun rege nu a trăit vreodată în această nouă structură.

Actualul proprietar, George Frederick, este stră-strănepotul și moștenitorul istoric al lui Wilhelm al II-lea, ultimul împărat german și rege al Prusiei care, în calitate de nepot cel mai mare al reginei Victoria, a renunțat la tron ​​și a plecat în exil la sfârșitul anului 1918.

Descoperă cele mai impresionante castele din Europa

Unde se află Castelul Hohenzollern

Castelul Hohenzollern este un castel situat la 50 de kilometri la sud de Stuttgart, Germania. Castelul este situat pe un munte, la o altitudine de 855 de metri și este un important obieciv turistic.

Se înalță în mod regal peste orașul Bisingen, pe un munte cu propriul său nume, „Burg Hohenzollern”, și este delimitat de Valea Rinului la vest și la sud.

Castelul Hohenzollern este foarte bine întreținut, aproape că arată nou pe dinafară, dar ceea ce este și mai impresionant e priveliștea. Deoarece te poți plimba în jurul castelului, ai cu adevărat o vedere panoramică superbă asupra regiunii.

Ce poți vedea la Castelul Hohenzollern

castelul Hohenzollern

Frumosul castel neogotic, făcut din cărămizi cu nuanțe aurii, este vizitat de sute de mii de turiști pe an. Conține o colecție de artă considerabilă și un cinematograf în aer liber. În plus, are chiar propria fabrică de bere și o bere personalizată numită Pruessens.

Dar, în ciuda caracteristicilor sale magnifice și a istoriei medievale, castelul Hohenzollern nu a fost locuit oficial de s

Interiorul castelului este o lecție de istorie. Aici sunt obiecte de artă, picturi şi sculpturi impresionante, arme şi armuri, argintărie şi cel mai important, câteva piese care fac parte din tezaurul regal: bijuterii, sceptre şi coroana regală prusacă, creată pentru împăratul Wilhelm al II-lea, în 1889. Coroana reprezintă simbolul suprem al puterii dinastice a familiei.

Pe unul dintre pereţii castelului este pictat arborele genealogic al dinastiei, în care se poate citi şi numele regilor României: Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea şi Mihai I. Peretele este completat mereu şi există suficient spaţiu pentru a fi scrise toate generatiile viitoare ale dinastiei.

