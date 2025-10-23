Unitățile hoteliere din Miercurea Ciuc, Băile Tușnad sau Băile Homorod propun pachete complexe care combină cazarea confortabilă, mesele festive, accesul la SPA și activitățile de iarnă, precum schiul, bobul sau săniile.

Pachete pentru întreaga familie de Crăciun 2025 și Revelion 2026

Turiștii pot alege între hoteluri de 4 stele precum Fenyo Conference&SPA sau O3zone și pachete personalizabile la Hotel Bradul. Pachetele de Crăciun 2025 pornesc de la 1.641 lei/persoană pentru 3 nopți la Fenyo Conference&SPA, 1.789 lei/persoană la O3zone și de la 336 de euro, pentru 3 nopți, la Hotel Bradul.

Pentru Revelion 2026, pachetul complet la Lobogo, în Băile Homorod, de 4 nopți, are un tarif de 2.999 lei/adult și 1.999 lei/copii între 4 și 11 ani, gratuit pentru bebeluși sub 3 ani. Indiferent de durata sau tipul sejurului, Harghita oferă soluții pentru toate preferințele și bugetele.

Harghita își așteaptă oaspeții cu preparate alese

Pe lângă peisajele spectaculoase, Harghita se pregătește să devină în 2027 regiune gastronomică europeană, iar hotelurile oferă o avanpremieră a acestei experiențe culinare.

Oaspeții se pot bucura de preparate tradiționale de Crăciun 2025 și Revelion 2026, inspirate din bucătăria Transilvaniei și Europa Centrală, precum cozonac și beigli, sarmale cu varză murată, piftie, cârnați, tobă sau deserturi locale de sărbătoare precum papanașii și plăcintele cu brânză sau mere.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Mesele festive sunt completate de bufet suedez, cine tematice sau cine cu DJ, astfel încât fiecare vizitator să experimenteze gusturile autentice ale regiunii într-o atmosferă caldă și primitoare.

Experiențe de neuitat în timpul sărbătorilor de iarnă

Pentru iubitorii de activități de iarnă, hotelierii din Harghita oferă o gamă variată: ski și snowboarding pe pârtiile amenajate, săniuș, curse pe pista de bob, echitație prin zăpadă sau plimbări offroad prin peisaje montane spectaculoase.

Copiii și familiile se pot bucura de întâlniri cu Moș Crăciun, pictură pe față și alte activități recreative, în timp ce centrele SPA, piscinele încălzite și saunele oferă relaxare după o zi activă în aerul curat al munților.

Hotelierii din județ oferă pachete care aduc magia Crăciunului și energia Revelionului în mijlocul peisajelor montane spectaculoase, creând experiențe memorabile pentru întreaga familie și pentru cei care doresc să îmbine tradiția sărbătorilor cu relaxarea și activitățile de iarnă.

Indiferent de alegerea fiecărui turist, sărbătorile de iarnă promit momente unice de bucurie, răsfăț și aventură, transformând fiecare sejur într-o adevărată poveste de iarnă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE