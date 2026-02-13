Prins după ce a furat o rulotă

După ce a fost condamnat în iunie 2025 la doi ani de închisoare pentru înșelarea încrederii a două femei din Tarbes, Quinton nu s-a prezentat la proces și a fost dat în urmărire. În decembrie 2025, o plângere a fost depusă pe numele său pentru furtul unei rulote în Hautes-Alpes. În cele din urmă, acesta a fost localizat în Charente-Maritime, iar rulota a fost recuperată.

Quinton a fost reținut și prezentat pe 12 februarie în fața unui judecător din Saintes, care a dispus încarcerarea sa și transferul în termen de patru zile la Tribunalul Judiciar din Tarbes. Procurorul din Saintes a confirmat că Parchetul din Tarbes investighează și alte cazuri legate de activitatea sa.

Quinton este suspectat că a operat în cel puțin 12 departamente între 2023 și 2025, inclusiv în Finistère (2021), Ille-et-Vilaine (2023), Haute-Garonne (2024), Gironde (septembrie 2024), Pyrénées-Orientales (aprilie 2024 – ianuarie 2025) și Gard (august 2025). Majoritatea victimelor sale sunt agricultoare singure.

Țintea fermiere singure și se prefăcea că repară lucruri

Quinton folosea anunțuri de pe site-uri de întâlniri sau de schimburi de servicii pentru a intra în contact cu victimele. Odată ajuns în locuințele lor, se oferea să le ajute la muncile zilnice, câștigându-le încrederea. După o lună, dispărea cu economiile, cardurile bancare sau chiar vehiculele acestora. În unele cazuri, începea și relații amoroase cu victimele.

Caroline Banc, o crescătoare de capre din Gard, a povestit într-un reportaj realizat pe 4 ianuarie 2026 de France2 cum „Paul”, așa cum se prezenta Quinton, a înșelat-o în vara anului 2025. „Îl lăsam singur să se ocupe de mecanică. De fapt, îmi sabota mașina, deconecta senzorii și îi reconecta în câteva minute. Când mă întorceam, îmi «repara» mașina. În tot acest timp, căuta prin lucrurile mele timp de patru ore” a declarat aceasta.

Eve Champavier, o altă victimă, agricultoare din apropiere de Gap, a relatat că l-a întâlnit pe Quinton în 2023 printr-o aplicație de întâlniri. Ea îl acuză că i-a furat o motocicletă, echipament de camping și bani, prejudiciul total fiind de 8.000 de euro. „E o ușurare să știu că a fost prins”, a spus ea. „Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru ca el să fie arestat.”

Victimele s-au găsit pe Facebook

Mai multe victime ale acestuia și-au unit forțele, creând o pagină de Facebook pentru a avertiza alte persoane și a contribui la prinderea lui. „Cineva din apropierea Chartres ne-a contactat acum câteva zile, recunoscându-l din fotografia postată pe pagina noastră. Ne-a spus că fusese la ea în weekendul anterior. Credem că aceste informații proaspete au ajutat la arestarea sa”, a adăugat Champavier.

Victimele cer acum ca toate plângerile legate de acest caz să fie gestionate de un singur parchet, pentru a asigura o soluționare cât mai eficientă a cazurilor.

