Până la începutul lunii martie, hotelierii din țară au avut oferte de Early Booking cu până la 60% mai ieftine decât în sezon. Românii și-au rezervat astfel vacanța de vară la tarife ce pornesc de la 142 de lei pe noapte pentru o cameră dublă.

„Deși majoritatea locațiilor din țară au tarife de Early Booking în această perioadă, am remarcat interesul crescut al turiștilor români pentru destinațiile estivale, stațiunile de la Marea Neagră sau Delta Dunării. Familiile care au deja concediul de vară stabilit preferă să rezerve încă de acum vacanța la mare, pentru a profita de prețul redus chiar la jumătate față de sezon”, a spus Timea Ambrus de la Travelminit.

Constanța și Mamaia atrag mulți vizitatori

Pentru vara anului 2026, cele mai rezervate destinații prin Early Booking pe litoralul românesc sunt Constanța și Mamaia, care continuă să atragă atât cuplurile, cât și familiile cu copii.

Prețul mediu al cazărilor este de 440 de lei pe noapte, indiferent de locație, astfel încât turiștii au opțiuni variate din care să-și aleagă, ținând cont de buget. Peste jumătate dintre rezervări sunt realizate de cupluri în căutare de escapade relaxante în doi, iar aproximativ 32% dintre rezervări sunt pentru familiile cu copii. Un procent mai mic este reprezentat de grupurile de prieteni care se orientează spre unități de cazare spațioase.

În zona de nord a litoralului, în Mamaia-Năvodari, hotelurile de trei stele pornesc de la aproximativ 142 de lei pe noapte, în timp ce unitățile de patru stele încep de la 325 de lei. În Constanța, tarifele pentru hotelurile de trei stele pornesc de la 217-280 de lei, iar pentru patru stele, de la aproximativ 308 lei pe noapte, în funcție de perioadă și disponibilitate.

În sudul litoralului, tarifele sunt cu până la 15-20% mai accesibile comparativ cu nordul, iar aici prețurile pot începe de la 140 de lei pe noapte, ceea ce face zona atractivă pentru turiștii atenți la buget, dar care vor să își asigure vacanța din timp.

Românii preferă să stea la hotel

Turiștii care își planifică de pe acum vacanțele pe litoralul românesc aleg hotelurile ca opțiune de cazare, peste 67% dintre aceștia, datorită serviciilor complete și facilităților de relaxare. Pensiunile rămân și ele o variantă populară, în special pentru familii care caută un cadru mai intim.

Apartamentele sunt alese în 11% dintre cazuri, iar vilele reprezintă 6% din rezervări, fiind preferate de grupurile de prieteni de cele mai multe ori. Durata medie a sejururilor rezervate prin Early Booking este de trei nopți, iar cuplurile au tendința să petreacă mai mult timp la mare, comparativ cu alte tipuri de turiști.

Aproximativ 30% dintre turiști au declarat că au așteptat reducerile Early Booking pentru a-și organiza vacanța, ceea ce evidențiază importanța acestei campanii pentru planificarea eficientă a sejururilor. Astfel, cei care rezervă din timp au șansa de a prinde cele mai bune prețuri la cazări apreciate, fără stresul de ultim moment.

