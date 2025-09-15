La unul din controalele ginecologice de rutină, medicul i-a găsit un fibrom uterin – o formațiune benignă – pe care a decis să îl țină sub observație. Totul părea sub control… până când un RMN a schimbat perspectiva asupra problemei.

De la un diagnostic lipsit de urgență, Irina s-a trezit în fața unui posibil pericol major: suspiciune de sarcom uterin, o formă rară și agresivă de cancer. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât, cu un an înainte, o mătușă de-a ei pierduse lupta cu boala. „Recunosc că îmi era foarte frică. Știam că e doar o suspiciune, dar mintea nu o poți opri”, mărturisește ea.

Dr. Gabriel Radu, chirurg ginecolog la Spitalul Regina Maria Băneasa

Irina s-a programat în scurt timp la dr. Gabriel Radu, chirurg ginecolog cu experiență în chirurgia robotică, la Spitalul Regina Maria Băneasa. Consultația cu medicul a reîntărit suspiciunea și recomandarea de operație.

„În momentul în care am ajuns în cabinet, domnul doctor mi-a spus că m-ar opera a doua zi, pentru că aceste diagnostice sunt foarte serioase și nu e bine să aștepți. Mi-a zis că nu vrea să mă sperie, dar nici să mă lase să plec foarte liniștită, pentru că deja amânasem o lună și jumătate citirea RMN-ului”, își aduce aminte Irina.

Recomandări Șefă din CFR, concediată cu acuzația că a dat presei un document compromițător. Decizia, declarată ilegală în primă instanță: „Nu există nicio probă”

Pentru Irina, dorința de a deveni mamă a cântărit enorm în decizia medicală. De aceea, dr. Radu Gabriel a adaptat planul chirurgical astfel încât să îi salveze uterul, chiar și în fața suspiciunii unei tumori rare și agresive. Operația clasică ar fi presupus îndepărtarea întregului organ, însă medicul a ales o cale mai sigură și mai conservatoare: extragerea completă a formațiunii, fără riscul de a răspândi celulele în cavitatea abdominală.

Alegerea nu a fost întâmplătoare: Irina încă nu avea copii, iar păstrarea funcției reproductive era o prioritate. În discuțiile din cabinet, chirurgul i-a prezentat cele trei opțiuni existente: intervenția clasică, laparoscopia sau laparoscopia asistată robotic, ultima fiind cea mai sigură în cazul unui fibrom foarte vascularizat.

Deși știa că această operație robotică era mai costisitoare, Irina a hotărât împreună cu partenerul să o aleagă. Șapte zile mai târziu, intervenția cu robotul daVinci a fost un succes total: tumora a fost scoasă complet, în capsula ei, fără risc de diseminare. Ziua operației a început devreme, dar Irina își amintește că nu a simțit nicio teamă, deoarece avea încredere deplină în echipa medicală și știa că durerea post-operatorie va fi minimă datorită tehnicii minim-invazive. Chirurgia robotică i-a oferit nu doar precizie milimetrică și protejarea țesuturilor sănătoase, ci și șansa de a-și păstra visul de a deveni mamă, transformând o situație critică într-o poveste cu final fericit.

Cazul Irinei arată cât de important este să ai acces la servicii medicale și la investigații de control. Un abonament medical înseamnă accesul la un ecosistem complet de prevenție: controale regulate, monitorizare atentă și posibilitatea de a ajunge la specialiști fără liste de așteptare. În România, unde mulți oameni ajung la medic abia când simptomele devin grave, abonamentele medicale schimbă radical comportamentul, încurajând verificările anuale și depistarea bolilor în stadii incipiente, când șansele de tratament și de vindecare sunt mult mai mari.

Experiența Irinei este o dovadă clară că prevenția salvează vieți. Prin acces constant la medici și investigații, abonamentele medicale creează un obicei sănătos: acela de a nu aștepta ca problemele să apară, ci de a le preveni. În loc să fie o cheltuială în plus, ele devin o investiție în sănătate și în viitor. Iar când vine vorba de boli grave, fiecare lună – uneori chiar fiecare zi – câștigată prin diagnostic timpuriu poate face diferența.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE