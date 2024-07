De ce este important cât timp stai la duș

Sunteți o peroană care face duș super-rapid sau vă place să stați acolo suficient de mult încât apa să vă încrețească degetele? Indiferent de tabăra în care vă încadrați, specialiștii spun că ideal este undeva la mijloc, mai ales dacă vreți să vă mențineți pielea hidratată și curată.

În timp ce importanța dușului făcut de ce puțin câteva ori pe săptămână, dacă nu zilnic, este esențială pentru sănătatea și igiena generală, să stă, prea mult sau insuficient timp în duș poate duce la probleme cu pielea.

Spre exemplu, dușurile lungi și fierbinți pot îndepărta uleiurile naturale de pe piele și păr, ceea ce poate duce la uscarea și iritarea acestora.

Deși un duș lung și fierbinte poate fi plăcut, ocazional, menținerea unui timp de duș echilibrat și la o temperatură moderată poate avea multiple beneficii pentru sănătate, mediu și bugetul personal. Implementarea unor obiceiuri simple, precum setarea unui temporizator sau folosirea unui cap de duș eficient, poate face o diferență semnificativă.

Cât timp e recomandat să stai la duș

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA(CDC), un duș e bine să dureze în medie 8 minute. Dacă vă place să zăboviți sub duș mai mult de 15 minute, poate doriți să vă mai gândiți la asta.

Potrivit medicului dermatolog Dr. Edidiong Kaminska, timpul maxim recomandat de duș este de aproximativ 5 până la 10 minute. Acesta este timp suficient pentru a curăța și hidrata pielea fără a exagera. „Pielea noastră are nevoie de apă, la fel ca și corpul nostru, dar dacă facem duș în exces sau prea puțin, atunci poate avea consecințe”, spune medicul citat de Healthline.com.

În plus, dacă vorbim despre spălatul capului, majoritatea oamenilor nu au nevoie să se șamponeze în fiecare zi. Aproximativ de 2 ori pe săptămână este suficient pentru majoritatea tipurilor de păr.

Si temperatura apei face diferenta. Apa fierbinte se poate simți bine când este rece afară, dar este mai probabil să îți usuce pielea și să provoace mâncărimi. Încercați să mențineți temperatura apei mai aproape de caldă decât de fierbinte.

Parfumurile și aromele din gelurile de duș pot să usuce și ele pielea. Așadar, căutați săpunuri blânde și produse de curățare fără prea multe parfumuri. Puteți chiar să le căutați pe cele cu etichete precum „pentru piele sensibilă” sau „hipoalergenic”.

Limitați efectele, usucându-vă cu un prosop prin tapare în loc de frecare, apoi puneți o cremă hidratantă fără parfum. Pentru cele mai bune efecte, aplicați crema hidratantă în decurs de 3 minute de la ieșirea din baie sau duș.

Consumul de apă la un duș

În plus, reducerea timpului de duș este o metodă eficientă de a face economie. Se estimează că un duș de 5 minute folosește aproximativ 50-60 litri de apă, în timp ce un duș de 10 minute poate folosi dublu. Așadar, este recomandat să luăm și acest lucru în calcul atunci când ne întrebăm cât timp să stăm la duș.

Cât de des să faci duș

Spălatul regulat este, evident, un obicei sănătos. Deci, un duș suplimentar pe zi poate părea mai degrabă un lucru bun. La urma urmei, dușurile curăță corpul. Și mai curat este mai bine, nu?

Ei bine, nu neapărat. E bine să faci duș suficient pentru a te menține curat, dar nu atât de des încât să-ți usuci pielea și să-i îndepărtezi stratul protector natural.

Deci cât de des ar trebui să faci baie?

Ce se întâmplă dacă faci duș prea des

Pielea normală are un strat protector de uleiuri și un echilibru de bacterii „bune” care vă ajută să vă protejați pielea de uscăciune și germeni. Dacă o curățați prea des, în special cu săpunuri dure și cu multe frecări, puteți îndepărta acest strat, ceea ce duce la piele uscată, iritată și mâncărime. Acest lucru poate provoca crăpături în piele care permit germenilor și alergenilor să treacă și să provoace infecții ale pielii sau reacții alergice.

În plus, sistemul imunitar al corpului are nevoie de o anumită stimulare din partea germenilor, inclusiv a celor care trăiesc pe piele. Dacă îi curățați prea mult, corpul nu are șansa să producă anticorpii care protejează împotriva lor.

Săpunurile antibacteriene pot fi un minus, acționând prin distrugerea protecției bacteriene naturale împotriva mai multor germeni de pe piele. Acest lucru poate face o diferență și mai mare la copii pe măsură ce corpul lor se dezvoltă. De aceea, unii pediatri și medici recomandă să nu se facă baie zilnic la copii.

Ce se întâmplă când faci duș prea rar

Ei bine, cea mai evidentă problem este cu siguranță mirosul. Deși un miros puternic corporal nu este în sine ceva nesănătos, s-ar putea să nu fie totuși recomandat atunci când trăim în societate, acasă, la școală și la serviciu.

Dar, dincolo de un posibil miros, există și unele probleme de sănătate și de piele care pot apărea atunci când nu ne spălăm suficient de des.

Acumularea de uleiuri poate provoca o acumulare a bacteriilor care cauzează acneea. Murdăria și pielea moartă duc la înfundarea porilor.

Așadar, să faci duș prea rar ar putea însemna mai multe coșuri. Acumularea de uleiuri poate cauza și alte probleme ale pielii: descuamarea pielii de pe scalp (mătreață) și agravarea afecțiunilor existente ale pielii, cum ar fi eczema.

De câte ori pe săptămână să faci duș

Nu există un răspuns unic la această întrebare. Mulți medici spun că un duș zilnic este recomamdat pentru majoritatea oamenilor.

Dar pentru mulți oameni, de două până la trei ori pe săptămână este suficient și poate fi chiar mai bine pentru a menține sănătatea pielii.

Depinde și de stilul de viață. Cineva care își petrece ore întregi sub soarele fierbinte lucrând în curte, alergând sau mergând cu bicicleta, va trebui probabil să facă baie mai des decât cineva care stă la răcoare, în interior și nu are activitate intensă.

Există și alți factori. Dacă aveți anumite alergii sau mai ales pielea grasă, poate fi o idee bună să faceți duș mai des. Pe de altă parte, ar putea fi mai bine ca persoanele cu anumite afecțiuni ale pielii provocate de uscăciunea ei, să facă duș mai rar.

Dușurile lungi ca metodă de relaxare

Dușurile lungi pot fi o metodă eficientă de relaxare și ameliorare a stresului, oferind multiple beneficii pentru starea mentală și fizică. Totuși, este important să se găsească un echilibru între beneficiile personale și impactul asupra mediului și sănătății pielii.

Dușurile lungi și calde pot ajuta la relaxarea mușchilor tensionați, reducând astfel stresul și anxietatea. Apa caldă stimulează circulația sângelui și eliberarea de endorfine, substanțe chimice din creier care induc senzația de bine.

Un duș lung poate oferi un moment de pauză și reflecție personală, contribuind la îmbunătățirea stării de spirit.

Aburul de la un duș fierbinte poate ajuta la deschiderea căilor respiratorii, fiind benefic pentru persoanele cu congestie nazală sau alte probleme respiratorii.

Totuși, dacă ținem cont de recomandările dermatologilor, frecvența unor astfel de dușuri lungi, ar trebui să fie redusă și să nu facem din asta un obicei zilnic.

Sursă foto – Shutterstock.com

