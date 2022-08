Animale sălbatice din România și din lume

Diversitatea ecosistmemelor din România reprezintă habitatul ideal pentru multe specii de animale sălbatice. Din păcate însă, vânatul ilegal și defrișările necontrolate produc adevărate ravagii în rândul speciilor de animale sălbatice din România.

De asemenea, sunt nenumărate specii de animale exotice în lume care sunt amenințate cu dispariția din aceleași cauze comune: vânarea excesivă și afectarea habitatului natural, precum și schimbările dramatice de climă și poluarea.

Cele mai interesante specii de animale exotice din lume sunt și cele pe care merită să le vezi măcar o dată în viață în habitatul lor, în rezervațiile și parcurile naturale în care turiștii au acces. Cele mai multe însă, pot fi văzute și la grădinile zoologice din marile orașe.

Așadar, atunci când ne întrebăm cât trăiesc animalele sălbatice, ne referim la durata lor medie de viață, în condiții optime de mediu și climă, ceea ce, de foarte multe ori, nu se mai întâmplă.

Află curiozități și lucuri mai puțin știute despre animalele exotice

Cât trăiesc animalele sălbatice

Recomandări David Popovici, campion european și la 200 de metri liber. Șapte medalii de aur, cucerite în trei luni!

Cât trăiesc animalele sălbatice

Pentru a vă face o idee despre cât trăiesc animalele sălbatice, publicații precum The World Book Encyclopedia, The Larouse Encyclopedia of Animal Life și The International Wildlife Encyclopedia au făcut o listă estimativă. Cunoștințele noastre despre animalele din sălbăticie evoluează cu timpul, dar înregistrările de la specimene captive ar putea fi tot ceea ce vom avea vreodată pentru unele dintre viețuitoare.

Vârsta maximă a animalelor captive este de obicei mai mare decât cea a animalelor sălbatice, deoarece animalele sălbatice trebuie să se hrănească și să se apere și nu primesc asistență medicală.

Antilopa -15 ani

Bursucul 15 ani

Liliacul (Guano) 15 ani

Ursul – 34 ani

Castorul 20 ani

Bivol 45 ani

Cămilă 40 ani

Pisica sălbatică 30 ani

Cimpanzeul 50 ani

Cerb 25 ani

Căprioară 20 ani

Elefant (african) 50 ani

Elefant (indian) 70 ani

Vulpea 14 ani

Girafa 28 ani

Cobai 5 ani

Iepurele 10 ani

Hipopotam 41 ani

Jaguar 22 ani

Javelina 20 ani

Leul 35 ani

Leul de munte 18 ani

Nutria 12 ani

Opossum 8 ani

Vidra 15 ani

Ratonul 13 ani

Ren 15 ani

Rinocerul 40 ani

Oaia (Bighhorn) 15 ani

Oaia (Muflon) 19 ani

Vulpea 10 ani

Veveriță 18 ani

Tigrul 25 ani

Balena (albastră) 35 ani

Lupul 16 ani

Zebra 30 ani

Recomandări ÎNREGISTRĂRI cu întoarcerea lui Secureanu. 2016: „Bă idioato, eu sunt managerul, f*****-n cap!”. 2022: „Scrie, bă, demisia!”

Descoperă specii de animale pe cale de dispariție din România și din lume.

Cât trăiesc animalele sălbatice – reptilele

Aligator 56 ani

Boa Constrictor 23 ani

Broasca taur 15 ani

Cameleonul 3 ani

Cottonmouth 21 ani

Crocodil 13 ani

Broasca (Leopard) 6 ani

Șarpe cu jartieră 6 ani

Monstru Gila 20 ani

Soparla 6 ani

Șarpe Regele 14 ani

Python 20 ani

Șarpe cu clopoței 18 ani

Salamandra 25 ani

Țestoasa peste 120 de ani

Șarpe de apă 7 ani.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Moment năucitor pentru Simona Halep. A fost întrebată dacă va sărbători alături de fanii unguri. Cum a reacționat sportiva

Playtech.ro Gestul făcut de Iulia Vântur la un concert din America! Românii s-au simţit JIGNIŢI: 'Mascaradă grotească'

Observatornews.ro Alessia Raiciu, o tânără baschetbalistă din București, a murit în somn în ziua în care împlinea 18 ani

HOROSCOP Horoscop 15 august 2022. Gemenii pot găsi destule motive ca să fie prost dispuși, dar nu vor să caute motivele ca să fie bine dispuși

Știrileprotv.ro Și-a demascat mireasa infidelă chiar în ziua nunții. Metoda inedită prin care un mire s-a răzbunat de față cu toți invitații

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Gina Pistol a dezvăluit câte kg are. Ar vrea să mai dea jos 4, deși e deja ușurică ușurică