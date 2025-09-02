Tonul, interzis în cantinele din școlile din Franța

Șapte orașe franceze, inclusiv Paris și Lyon, au luat decizia de a interzice tonul în cantinele școlare. Motivul invocat este că „reglementările europene nu protejează suficient sănătatea, în special sănătatea copiilor”.

Aceste orașe au declarat că vor menține interdicția până când nivelul maxim permis de mercur va fi redus la cel al altor pești, respectiv 0,3 miligrame pe kilogram. În prezent, limita este de un miligram pe kilogram.

Federația Industriilor Alimentelor Conservate a reacționat, afirmând că „întreprinderile respectă reglementările în vigoare și niciun produs de pe piață nu depășește pragul reglementar de un miligram pe kilogram”.

Această știre a stârnit îngrijorări și în afara Franței, cu privire la cantitatea de metale grele din conservele de ton. Cu toate acestea, experții subliniază beneficiile consumului de pește.

Miguel Ángel Lurueña, doctor în știința și tehnologia alimentelor, a reamintit că Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) consideră că „beneficiile consumului de pește, datorită nutrienților pe care îi furnizează, depășesc riscurile potențiale asociate prezenței mercurului”.

Recomandări pentru grupurile de risc

Există recomandări specifice pentru anumite grupuri de risc, în conformitate cu Agenția Spaniolă pentru Siguranța Alimentară și Nutriție:

Copiii sub 10 ani, femeile însărcinate sau care ar putea rămâne însărcinate, precum și femeile care alăptează ar trebui să evite consumul de pești care acumulează cel mai mult mercur. Copiii între 10 și 14 ani ar trebui să limiteze consumul acestor specii la 120 de grame pe lună.

Speciile cu conținut ridicat de mercur includ rechinul, peștele-spadă, luciul și tonul roșu.

Lurueña atrage atenția că un adult ar trebui să ajungă la aproximativ șapte conserve de ton pe săptămână pentru a depăși nivelul de mercur considerat sigur. De aceea, specialiștii recomandă evitarea atingerii acestui prag și chiar reducerea consumului în cazul grupurilor vulnerabile.

Lurueña clarifică că recomandările se referă doar la tonul roșu, nu la cel folosit în conserve. Tonul clar sau alb, utilizat în conserve, acumulează mai puțin mercur.

