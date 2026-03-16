Ritmul de creștere al Ungariei a fost de aproape două ori și jumătate peste media Uniunii Europene, confirmând poziția țării ca destinație turistică competitivă la nivel regional și european.

România, printre cei mai importanți vizitatori

În 2025, Ungaria a primit 713.200 de turiști din România, ceea ce reprezintă o creștere de 11,9% față de anul precedent. Numărul înnoptărilor a ajuns la 1,38 milioane, în urcare cu 10,4% comparativ cu 2024. Aceste rezultate plasează România pe locul al doilea în clasamentul piețelor internaționale pentru Ungaria, confirmând interesul constant al românilor pentru destinațiile din țara vecină.

Printre cele mai populare zone alese de turiștii români se numără Budapesta, Debrecen și regiunea sa, Gyula, Szeged, zona Lacului Balaton, Tokaj și Nyiregyhaza, regiunile montane Matra–Bukk, stațiunile balneare Buk și Sarvar, precum și Pecs, Villany, Gyor sau Sopron. Apropierea geografică, accesibilitatea rutieră și oferta variată de wellness, gastronomie și experiențe culturale rămân factori decisivi pentru această piață.

Câți turiști au vizitat Budapesta în anul 2025

La nivel național, 19,5 milioane de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare din Ungaria, cu 7,3% mai mult decât în 2024, iar segmentul de cazare alternativă a adăugat încă aproximativ 400.000 de vizite. Numărul total de înnoptări a ajuns la 47 de milioane, în creștere cu 4,3%.

Turismul domestic a rămas un pilon important, cu aproape 10 milioane de turiști interni, însă piețele externe au generat aproape 10 milioane de vizitatori și 24,3 milioane de înnoptări.

Budapesta a avut un rol major în aceste rezultate, atrăgând peste 7,6 milioane de turiști, care au generat 18 milioane de înnoptări. Capitala și-a menținut dinamica ridicată datorită ofertei culturale, gastronomice și a calendarului bogat de evenimente internaționale, dar și datorită conectivității aeriene în continuă extindere.

Festivaluri de muzică și evenimente sportive în 2026 în Ungaria

Rezultatele record sunt susținute de investiții constante în infrastructură și în oferta turistică. În 2025 și începutul lui 2026 au fost deschise hoteluri noi în Budapesta, Debrecen și Mako, iar dezvoltările de la Aeroportul Budapesta și extinderea rutelor aeriene contribuie la accesibilitatea crescută a destinației.

În paralel, turismul activ și sustenabil este susținut prin noi rute de ciclism și modernizarea infrastructurii pentru turismul în natură. Calendarul cultural și de evenimente pentru 2026 include expoziții internaționale majore, festivaluri de muzică și gastronomie, precum și evenimente sportive de anvergură, consolidând atractivitatea Ungariei ca destinație pentru city break-uri, vacanțe de wellness și călătorii tematice.

Turismul are o contribuție de peste 14% la PIB-ul Ungariei și susține mijloacele de trai pentru aproape 400.000 de familii, subliniind importanța strategică a sectorului.