Frigiderul: ce este și cum funcționează

Frigiderul este un aparat electrocasnic conceput pentru a menține o temperatură scăzută în interior, cu scopul de a conserva alimentele și băuturile pentru o perioadă cât mai îndelungată. Acesta funcționează pe baza unui sistem care extrage căldura din compartimentul de depozitare și o elimină către exterior, de regulă în bucătărie sau într-o încăpere adiacentă. Altfel spus, frigiderul acționează ca o pompă de căldură, care încetinește procesul de degradare al produselor alimentare provocat de bacterii prin reducerea temperaturii interne și evacuarea energiei termice, aflăm de pe Energyeducation.ca.

Din punct de vedere tehnic, frigiderul este dotat cu un circuit închis de țevi și conducte etanșe prin care circulă agentul frigorific. În funcție de etapa ciclului de funcționare, acesta poate fi în stare lichidă sau gazoasă. Țevile care se află în interiorul frigiderului reprezintă sistemul de răcire propriu-zis, în timp ce conductele montate în exterior, pe partea din spate a frigiderului, alcătuiesc condensatorul.

Conform celui de-al doilea principiu al termodinamicii, atunci când aerul încălzit de alimentele proaspăt introduse în frigider intră în contact cu suprafețele reci ale circuitului, căldura este transferată în mod natural dinspre alimente către agentul frigorific, și nu invers! În urma acestui transfer de căldură, compartimentul pentru depozitarea alimentelor se răcește, iar refrigerentul se încălzește și este direcționat spre compresor. Întregul proces este ciclic și asigură funcționarea constantă a frigiderului atât timp cât este necesar.

Ce temperatură ar trebui să fie în frigider

Setarea unei temperaturi optime în frigider joacă un rol crucial în păstrarea prospețimii alimentelor și a băuturilor. În același timp, reglarea corectă a temperaturii frigiderului este una dintre cele mai simple metode de a reduce riscul îmbolnăvirilor cauzate de consumul unor produse alterate, în special ouă și lactate. Indiferent de anotimp, temperatura din frigider ar trebui să rămână stabilă, pentru a menține în siguranță alimentele.

Potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), temperatura recomandată pentru frigider este de cel mult 4°C, în timp ce pentru congelator este de cel mult -18°C. Cu toate acestea, specialiștii susțin că un nivel chiar mai scăzut de aceste praguri este mai eficient. Spre exemplu, experții citați de RealSimple.com indică un interval ideal cuprins între 2 și 4°C, care este suficient de apropiat de punctul de îngheț pentru a încetini dezvoltarea bacteriilor, dar fără riscul de a congela alimentele. Dacă temperatura depășește acest interval, mai ales în situațiile în care termometrul intern al frigiderului nu este foarte precis, produsele se pot altera rapid. În astfel de condiții, bacterii precum Salmonella, Listeria sau E. coli se pot multiplica peste pragul de 4°C, crescând riscul apariției problemelor digestive și al altor afecțiuni asociate consumului de alimente contaminate.

De ce nu e bine să pui alimente pe ușa frigiderului

Ușa frigiderului este, teoretic, un loc foarte practic pentru depozitarea alimentelor preferate, mai ales a celor pe care le folosim foarte des. Acestea sunt la vedere, ușor de luat și pot fi organizate simplu și plăcut datorită rafturilor mai înguste. Problema apare atunci când pe ușa frigiderului sunt păstrate alimente perisabile, deoarece acestea se pot strica mult mai repede, își pot pierde din calitate și pot genera, în unele cazuri, riscuri pentru siguranța alimentară. Ușa frigiderului este supusă celor mai mari fluctuații de temperatură, care cresc riscul de dezvoltare a bacteriilor notează RealSimple.com.

De fiecare dată când frigiderul este deschis, aerul rece din interior este înlocuit temporar cu aer mai cald din exterior, iar rafturile de pe ușă sunt primele afectate, deoarece sunt cele mai expuse. Temperatura din această zonă poate varia cu câteva grade față de restul frigiderului, ceea ce face ca alimentele sensibile să se altereze mai repede. Acest lucru face ca, în medie, aceste produse să fie menținute la temperaturi ce depășesc pragul de 4°C necesar pentru păstrarea alimentelor în siguranță sau coboară sub acest nivel. Specialiștii în siguranță alimentară subliniază că produsele perisabile ar trebui păstrate în zonele cele mai reci și mai stabile termic ale frigiderului, nicidecum pe ușă. Acest spațiu este ideal pentru produse conservate, cum ar fi condimentele, murăturile sau sticlele cu apă și a băuturilor la doză.

Alimente care nu trebuie ținute pe ușa frigiderului

Pentru a prelungi durata de viață a alimentelor cumpărate, este important să prevenim alterarea lor prematură și să evităm greșelile frecvente de organizare a frigiderului. În acest context este esențial să știm ce alimente nu ar trebui să le depozităm niciodată pe ușa frigiderului și de ce, iar în continuare îți spunem care sunt cele zece produse esențiale pe care ar trebui să le muți cât mai repede pe rafturile frigiderului tău, unde temperatura este stabilă.

Mezeluri (carne procesată)

Din cauza variațiilor de temperatură, depozitarea mezelurilor pe ușa frigiderului nu este recomandată. Acestea ar trebui păstrate fie în compartimentul special pentru carne, dacă frigiderul dispune de unul, fie spre partea din spate a frigiderului, unde temperatura este cea mai scăzută și mai constantă.

Brânză

Din același motiv pentru care mezelurile nu trebuie ținute pe ușa frigiderului, nici brânza nu ar trebui depozitată acolo. De fapt, multe frigidere au un sertar dedicat brânzeturilor, care este de obicei un compartiment îngust, conceput special pentru păstrarea acestora în condiții sigure.

Fructe și legume

Fructele și legumele trebuie păstrate în sertarele dedicate, aflate în partea inferioară a frigiderului. Aceste compartimente sunt proiectate pentru a controla nivelul de umiditate și pentru a prelungi prospețimea produselor.

Ouă

Este recomandat să păstrezi ouăle pe un raft stabil al frigiderului, în ambalajul original, din două motive. În primul rând, ouăle sunt fragile, iar o închidere bruscă a ușii poate duce la spargerea lor. În al doilea rând, din punct de vedere al siguranței alimentare, variațiile de temperatură și expunerea la aerul cald din încăperea unde este amplasat frigiderul favorizează dezvoltarea bacteriilor.

Lapte

Deși poate părea un loc convenabil pentru a depozita laptele, ușa frigiderului este, de fapt, cea mai proastă opțiune. Indiferent de tipul de lapte pe care îl cumperi, acesta nu ar trebui depozitat în această zonă, ci pe un raft situat în partea din spate a frigiderului, acolo unde este cel mai rece.

Unt

Chiar dacă un pachet de unt pare să se potrivească perfect în compartimentul mic de pe ușa frigiderului este indicat ca acesta, asemenea altor produse lactate, precum crema de brânză sau iaurtul, să fie depozitate în cea mai rece zonă a frigiderului, nicidecum pe ușă. Ideal este să-l păstrezi spre partea din spate a frigiderului, relatează Southern Living.

Carne crudă

Lichidele eliminate de carnea crudă, fie aceasta de porc sau de pasăre, trebuie izolate cât mai bine, ceea ce înseamnă evitarea depozitării pe ușa frigiderului. Scurgerile pot contamina alte alimente, iar expunerea la aer mai cald poate duce la alterarea rapidă a cărnii. Cel mai bun loc pentru carnea crudă este pe raftul de jos al frigiderului, înfășurate în folie de plastic sau într-un recipient etanș pentru a preveni scurgerea lichidelor.

Resturi de mâncare

Experții în siguranță și inspecție alimentară recomandă ca majoritatea resturilor alimentare să fie păstrate la aproximativ 4°C sau mai puțin, timp de trei până la patru zile. Prin urmare, ușa frigiderului nu este un loc potrivit pentru mâncarea rămasă de la cină, ci ar trebui depozitată în compartimentul principal al frigiderului.

Pâine

Deși poate părea ideal să păstrezi pâinea în frigider pentru a-i prelungi durata de viață, refrigerarea are, de fapt, efectul opus. Temperaturile scăzute fac ca moleculele de amidon din pâine să cristalizeze mai rapid, ceea ce accelerează procesul de învechire. Practic, pâinea se usucă, devenind tare și neplăcută la gust mult mai repede decât cea păstrată la temperatura camerei. În plus, pâinea poate absoarbi cu ușurință excesul de umiditate și mirosurile care pot apărea în interiorul frigiderului, ceea ce îi poate afecta aroma și textura. Pâinea feliată este cea mai vulnerabilă, deoarece suprafețele expuse se usucă mult mai repede într-un mediu rece.

Miere

Mierea este unul dintre puținele alimente care nu necesită refrigerare, iar depozitarea ei la rece îi poate modifica textura și o face mult mai dificil de utilizat. Temperaturile scăzute determină cristalizarea mai rapidă a mierii, transformând-o într-o substanță groasă, granuloasă, greu de turnat sau de amestecat. Această cristalizare nu înseamnă, însă, că mierea s-a stricat, deoarece ea are proprietăți naturale de conservare și o durată de valabilitate mare dacă este păstrată corespunzător.

Alimente care pot fi păstrate pe ușa frigiderului

Dacă atât de multe alimente nu ar trebui depozitate pe ușa frigiderului, există totuși produse pe care le-am putea ține acolo în siguranță? Răspunsul este DA, iar noi îți prezentăm trei categorii de alimente care pot fi păstrate fără probleme în această zonă a frigiderului.

Condimente

Condimentele sunt o alegere sigură pentru ușa frigiderului. Muștarul, ketchup-ul și maioneza pot fi depozitate fără riscuri în acest spațiu. Datorită duratei lor mari de valabilitate și a conținutului de conservanți, acestea se pot depozita pe rafturile ușii frigiderului răfă probleme. Alte produse potrivite sunt murăturile, măslinele, diverse siropuri, gemul, untul de arahide și diverse sosuri, precum sosul picant.

Dressing pentru salată

La fel ca și condimentele, dressing-urile pentru salată au o durată lungă de păstrare, iar expunerea ocazională la variații de temperatură nu le afectează gustul sau siguranța alimentară. După deschidere, dressing-urile pot fi păstrate în siguranță pe ușa frigiderului timp de până la două luni.

Băuturi carbogazoase și apă

Sticlele din plastic sau dozele din aluminiu sunt potrivite pentru depozitarea pe ușa frigiderului. Așadar, dacă îți dorești o băutură rece poți așeza fără probleme câteva doze sau sticle cu suc, apă ori băuturi energizante pe ușa frigiderului, pentru un plus de prospețime.

