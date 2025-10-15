Când a fost descoperită apa oxigenată

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, un polimat, geograf și om de știință german, a fost cel care, în 1799, a sintetizat pentru prima dată un peroxid, și anume peroxid de bariu, ca produs secundar al experimentelor sale de descompunere a aerului.

După aproape două decenii, în 1818, chimistul francez Louis Jacques Thénard și-a dat seama că peroxidul de bariu putea folosit pentru prepararea unui compus complet nou, pe care l-a denumit eau oxygénée (n.n. – apă oxigenată în franceză). Acesta a obținut substanța prin reacția dintre peroxidul de bariu (BaO₂) și acidul azotic diluat (HNO₃).

De-a lungul secolului al XIX-lea, cercetările au arătat că H₂O₂ are proprietăți oxidante puternice, ceea ce a dus la folosirea lui în albirea țesăturilor și a hârtiei. Abia în 1873, la Berlin, o fabrică a început să producă în masă peroxid de hidrogen, potrivit Chemicals.co.uk.

A mai fost nevoie să treacă încă 20 de ani până când distilarea în vid a fost descoperită de Richard Wolffenstein, iar peroxidul de hidrogen 100% să fie extras din apă. În secolul al XX-lea, apa oxigenată a început să fie folosită tot mai des în domeniul medical, mai ales pe post de antiseptic.

Odată cu apariția antibioticelor, utilizarea sa în tratarea rănilor a scăzut, dar a fost folosită în continuare ca dezinfectant universal, apreciat pentru eficiență, cost redus și efecte rapide.

Ce este apa oxigenată

Apa oxigenată, cunoscută și sub denumirea chimică de peroxid de hidrogen, este apă (H₂O) cu o moleculă suplimentară de oxigen (H₂O₂). Peroxidul de hidrogen este o substanță chimică instabilă care, în contact cu lumina sau cu anumite metale, se descompune în apă și oxigen (O₂). Reacția sa chimică principală este simplă, dar spectaculoasă: 2H 2 O 2 → 2H 2 O + O 2 . Această eliberare rapidă de oxigen explică spumarea caracteristică atunci când apa oxigenată este aplicată pe o rană sau pe o suprafață biologică.

În forma sa pură, apa oxigenată este un lichid incolor, cu un miros ușor înțepător, datorită unui pH ușor acid de 4,5-5,5, și cu o consistență puțin mai vâscoasă decât cea a apei. Molecula suplimentară de oxigen se oxidează, iar aceasta este sursa puterii peroxidului. Prin procesul de oxidare, se distrug microbii și se decolorează materialele poroase, cum ar fi țesăturile.

Se comercializează în diferite concentrații, care determină intensitatea efectului său, însă cea mai frecventă variantă, disponibilă în farmacii și magazine, este soluția de 3%. Asta înseamnă că lichidul este alcătuit din 97% apă și 3% peroxid.

Există și o formă mai concentrată, denumită apă oxigenată de uz alimentar, care poate ajunge până la 35% concentrație. Este denumită astfel deoarece este folosită în industria alimentară pentru diverse scopuri, cum ar fi procesarea și albirea anumitor produse alimentare, aflăm de pe Medical News Today.

La ce se folosește apa oxigenată

Apa oxigenată are o gamă impresionantă de aplicații în diverse domenii, precum medicină, cosmetică, agricultură și industrie, precum și în curățenie. Deși se găsește în aproape orice trusă medicală, puțin lume știe cum funcționează cu adevărat și cât de versatil poate fi acest lichid. Iată câteva dintre cele mai cunoscute întrebuințări ale apei oxigenate:

Curățarea rănilor

Toarnă apă oxigenată pe o rană și vei observa cum începe o spumare intensă. Ea distruge microbii, însă săpunul și apa caldă fac același lucru, într-un mod mult mai delicat. Apa oxigenată poate irita țesuturile sensibile din jurul tăieturilor sau ale leziunilor și poate chiar prelungi timpul de vindecare. Cu toate acestea, este util să ai acest lichid incolor în trusa de prim ajutor, mai ales pentru momentele în care nu ai la îndemână apă curată.

Apa oxigenată are o gamă foarte largă de utilizări, inclusiv dezinfectarea rănilor

Curățarea cerii din urechi

Medicul îți poate confirma dacă urechea este înfundată din cauza cerumenului, iar acesta poate fi îndepărtată prin spălare sau cu ajutorul unui instrument special. În schimb, acasă, poți curăța dopul de ceară folosind câteva picături de apă oxigenată sau ulei pentru bebeluși, aplicate cu o pipetă. După una-două zile, clătește ușor urechea cu apă caldă, folosind o seringă, apoi înclină capul pentru a lăsa apa să se scurgă complet din ureche și usucă exteriorul urechii cu un prosop. Dacă nu funcționează, cere sfatul medicului.

Tratarea gingiilor umflate

Acestea se pot inflama în cazul în care nu te speli bine pe dinți, dacă nu folosești ață dentară ori dacă te-ai lovit la gură sau la gingii. Poți ameliora inflamația prin clătiri cu o soluție obținută din o parte apă oxigenată (3%) și două părți apă. Clătește gura cu această soluție timp de 30 de secunde, apoi scuip-o. O altă opțiune este gargara cu apă sărată. Dacă gingiile dureroase nu se ameliorează în decurs de o săptămână va trebui să consulți medicul.

Tratarea aftelor bucale

Apa de gură care conține peroxid de hidrogen (cum ar fi Orajel sau Peroxyl) poate reduce durerea și grăbește vindecarea acestor mici ulcerații rotunde, deschise la culoare, care apar în cavitatea bucală. Ele nu sunt contagioase, dar pot fi foarte dureroase. Cauza exactă nu este cunoscută. De obicei, dispar de la sine în aproximativ o săptămână.

Albirea dinților

Poți folosi produse din farmacie care conțin apă oxigenată pentru albirea dinților sau poți apela la un tratament profesionist la dentist, unde se folosește o soluție mai concentrată. Totuși, trebuie să fii atent, deoarece folosirea excesivă poate deteriora dinții și țesuturile gingivale sensibile. Chiar și utilizarea normală poate provoca o hipersensibilitate dentară și alte probleme. Cel mai bine este să te consulți cu medicul tău ortodent pentru a folosi cea mai sigură metodă de albire a dinților și cât de des să o faci, se menționează pe WebMD.com.

Vopsirea părului

Apa oxigenată este folosită și pentru decolorarea sau vopsirea părului. Este important să urmezi instrucțiunile de utilizare și siguranță ale produsului. În concentrații ridicate, acesta poate provoca arsuri ale scalpului și pielii. De asemenea, utilizarea frecventă a vopselelor poate usca și fragiliza firele de păr, făcându-le să pară mai subțiri.

Tratarea acneei

Apa oxigenată este folosită pe post de ingredient în numeroase unguente și loțiuni pentru tratarea coșurilor. Aceasta are, se pare, o eficiență similară cu cea a peroxidului de benzoil, care este ingredientul principal din multe tratamente antiacneice. Totuși, substanța poate fi iritantă, mai ales dacă ai cicatrici, tăieturi sau răni deschise pe față. Din acest motiv, consultă medicul înainte de a o aplica pe piele în orice formă.

Pe post de dezinfectant

Spitalele folosesc apa ozigenată deoarece este deosebit de eficientă împotriva unui parazit denumit Cryptosporidium (crypto), care se transmite prin fecalele umane. Chiar și clorul are dificultăți în eliminarea acestor agenți patogeni rezistenți. De asemenea, peroxidul de hidrogen poate acționa și împotriva norovirusului, un virus foarte contagios și greu de distrus. Totuși, sunt necesare mai multe cercetări pentru a se putea stabili cât de eficientă este apa oxigenată ca agent de decontaminare.

Tratarea keratozei seboreice

Aceste excrescențe cutanate inofensive apar adesea după vârsta mijlocie și pot arăta ca niște negi. Acestea se dezvoltă de obicei pe piept, pe gât și pe spate. Un medicament topic pe bază de peroxid de hidrogen pare să ajute la îndepărtarea lor, iar pentru asta trebuie să consulți medicul care să-ți prescrie o rețetă potrivită.

Curățarea mașinii de spălat vase

Pentru a elimina mucegaiul și igrasia din mașina de spălat vase, pulverizează apă oxigenată în zonele greu accesibile, acolo unde umezeala persistă mult timp după terminarea unui ciclu, și anume în pliurile garniturilor de cauciuc, în gurile de scurgere și în colțurile coșului pentru ustensile. Un studiu realizat în 2016 a constatat că 83% dintre mașinile de spălat vase testate conțineau ciuperci, iar 47% prezentau prezența drojdiei negre Exophiala dermatitidis, care este potențial periculoasă pentru oameni. Poți folosi o soluție parfumată preparată din apă oxigenată, bicarbonat de sodiu și uleiuri esențiale.

Distruge mucegaiul și igrasia

Mucegaiul și igrasia se pot dezvolta rapid în mediul umed al unei cabine de duș. Pentru a le elimina fără a inhala vaporii toxici ai clorului poți pulveriza apă oxigenată nediluată (3%) direct pe suprafețele afectate și las-o să acționeze timp de 30 de minute, iar apoi clătește bine. Apa oxigenată va distruge coloniile de mucegai și ciuperci, dar este posibil să fie nevoie să cureți manual petele rămase în urma lor.

Germinează semințe sănătoase

Numeroase studii au arătat că înmuierea semințelor într-o soluție de apă oxigenată de 1-3% poate înmuia coaja exterioară și, astfel, stimulează procesul de germinare. Dacă dorești să crești șansele unei recolte bogate poți înmuia semințele în apă oxigenată timp de aproximativ 20 de minute înainte de plantare, se precizează pe HealthLine.com.

Curățarea litierei pisicii

Pentru a elimina mirosurile neplăcute și pentru a dezinfecta litiera pisicii, golește complet nisipul, spală recipientul cu apă fierbinte și săpun, apoi pulverizează apă oxigenată nediluată. Las-o să acționeze aproximativ 15 minute după care clătește-o, șterge-o bine și umple-o cu nisip curat. Unii pasionați de acvaristică folosesc apă oxigenată pentru a controla dezvoltarea algelor și pentru a curăța acvariile. Totuși, este important să consulți un medic veterinar specializat în pești înainte de a adăuga apă oxigenată în acvariu. Deși substanța se descompune rapid în apă, cercetările arată că unele specii de pești ornamentali, precum gourami, sunt sensibili la prezența acesteia și pot suferi reacții adverse.

