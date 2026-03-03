Ce este cherimoya

Cherimoya, a cărui denumire științifică este Annona cherimola, este un fruct exotic care face parte din familia Annonaceae și este înrudit cu alte fructe tropicale precum graviola. De-a lungul timpului, cherimoya a fost apreciat nu doar pentru gustul său deosebit, ci și pentru valoarea sa nutritivă.

Originea cherimoyei se află în regiunile montane ale Americii de Sud, în special în zona Anzilor. Ulterior, cultura sa s-a extins în alte regiuni ale lumii cu condiții similare, precum sudul Spaniei, Chile, Bolivia, Columbia, dar și în unele zone din Israel, Statele Unite și Australia.

Arborele de cherimoya este de talie mică spre medie, atingând în general între 5 și 9 metri înălțime. Are frunze ovale, de culoare verde intens, ușor catifelate la atingere. Florile sunt de culoare galben-verzuie și au o formă distinctă, fiind compuse din petale groase, cărnoase. Polenizarea naturală este realizată de anumite specii de insecte, însă în multe plantații comerciale se practică polenizarea manuală pentru a asigura o producție mai mare și fructe de calitate superioară.

Fructul propriu-zis este rotund, ușor în formă de inimă și poate cântări între 150 de grame și peste 500 de grame, uneori chiar mai mult în condiții ideale.

Coaja este verde, relativ subțire, și prezintă un aspect solzos, asemănător unor plăci mici suprapuse.

Interiorul cherimoyei este partea cea mai apreciată, pulpa este albă, cremoasă, suculentă și foarte aromată. Textura sa fină este adesea comparată cu cea a unei budinci.

În pulpă se găsesc semințe negre, lucioase, relativ mari, care nu sunt comestibile și trebuie îndepărtate.

Ce gust are cherimoya

Gustul acestui fruct tropical este complex și surprinzător, fiind adesea descris ca o combinație între banană, ananas, mango și căpșuni, cu o notă subtilă de vanilie.

Tocmai această combinație exotică de arome a determinat numeroși pasionați de gastronomie să considere cherimoya un fruct ”gourmet”.

Pe lângă faptul că are un gust delicios, cherimoya are și o varietate de beneficii nutriționale și pentru sănătate. Din acest motiv, mulți oameni aleg să includă acest fruct în dieta lor ori de câte ori este sezonul lui, din toamnă până în primăvară.

În prezent, deși nu este la fel de răspândită în comerțul global precum banana sau mango, cherimoya rămâne un fruct apreciat pentru gustul său deosebit.

Cum să cumperi cherimoya

Sezonul fructului de Cherimoya durează de obicei din octombrie până în mai, dar în funcție de vreme, poate fi în sezon și o lună înainte sau una după. Puteți găsi cherimoya de vânzare în supermarketuri.

Când cumpărați cherimoya, căutați fructe grele, de un verde închis, care sunt puțin moi atunci când apăsați ușor cu degetele.

Dacă cumpărați o cherimoya care este prea tare și încă nu este coaptă, lăsați-o să se coacă la temperatura camerei. Coaja va deveni mai închisă la culoare și va începe să se simtă puțin mai moale atunci când apăsați pe ea, similar modului în care se coace avocado atunci când este gata de mâncat.

Odată ce este coaptă, păstrați-o în frigider, în sertarul pentru legume. Dacă aveți mai multe cherimoya și nu doriți ca acestea să se coacă toate în același timp, puneți-le în frigider când ajungeți acasă și scoateți-le pe rând pentru a se coace la temperatura camerei. Temperaturile scăzute opresc procesul de coacere.

Cum se mănâncă cherimoya

Cherimoya este consumată cel mai frecvent proaspătă. Se taie în jumătate și pulpa se scoate cu lingura, evitând semințele.

Poate fi folosită și în smoothie-uri, deserturi, înghețate, creme, salate de fructe sau chiar în combinații inedite cu preparate sărate.

În unele regiuni din Spania, este utilizată pentru a prepara sorbeturi sau pentru a aroma produse de patiserie.

Datorită texturii sale naturale, cremoase, poate înlocui uneori lactatele în rețete vegane de desert.

Un aspect important de menționat este că, deși pulpa este comestibilă și sigură pentru consum, semințele nu trebuie ingerate, deoarece conțin compuși toxici. De asemenea, coaja nu se consumă.

Fructul este relativ perisabil și trebuie manipulat cu grijă.

Cherimoya – proprietăți și beneficii

Cherimoya este un fruct exotic apreciat nu doar pentru gustul său deosebit, ci și pentru valoarea sa nutritivă și potențialele beneficii asupra sănătății.

Profil nutrițional

Cherimoya conține o gamă largă de nutrienți, inclusiv proteine, fibre, vitamine, minerale și antioxidanți. Următoarele vitamine și minerale se găsesc în acest fruct:

Vitamina B6

Folat

Acid pantotenic

Riboflavină

Tiamină

Niacină

Vitamina C

Potasiu

Magneziu

Mangan

Fier

Zinc

Fosfor

Calciu

O cherimoya proaspătă conține:

Calorii: 176

Proteine: 3,69 grame

Grăsimi: 1,6 grame

Carbohidrați: 42 grame

Fibre: 7 grame

Zahăr: 30 grame

Bogată în vitamine și minerale

Din punct de vedere nutrițional, cherimoya este o sursă valoroasă de vitamina C, un antioxidant esențial care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, la susținerea sistemului imunitar și la sinteza colagenului, important pentru piele, vase de sânge și țesuturi conjunctive. O porție de cherimoya poate furniza o cantitate semnificativă din necesarul zilnic de vitamina C, ceea ce o transformă într-un aliat util în perioadele de oboseală sau vulnerabilitate crescută la infecții.

Pe lângă vitamina C, fructul conține vitamine din complexul B, în special vitamina B6 , care joacă un rol important în metabolismul proteinelor și în funcționarea sistemului nervos. Aportul adecvat de vitamina B6 este asociat cu o bună funcționare cognitivă și cu susținerea echilibrului emoțional.

Cherimoya este, de asemenea, o sursă bună de potasiu, un mineral esențial pentru reglarea tensiunii arteriale și pentru funcționarea corectă a mușchilor și a inimii.

Consumul regulat de alimente bogate în potasiu este corelat cu menținerea unei tensiuni arteriale în limite normale și cu reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare, în contextul unei diete echilibrate.

Conținutul de magneziu contribuie la relaxarea musculară, la sănătatea sistemului nervos și la menținerea densității osoase.

Bogată în fibre

Un alt aspect important îl reprezintă conținutul de fibre alimentare. Cherimoya furnizează fibre solubile și insolubile, care susțin tranzitul intestinal și contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase.

Fibrele pot ajuta la reglarea nivelului glicemiei prin încetinirea absorbției zaharurilor și pot contribui la scăderea colesterolului LDL, atunci când sunt integrate într-o dietă variată și echilibrată.

Bogată în antioxidanți

În ceea ce privește potențialul antioxidant, cherimoya conține, pe lângă vitamina C, și compuși bioactivi precum flavonoide și acetogenine anonacee.

Unele studii de laborator au analizat proprietățile acestor compuși și au descoperit potențiale beneficii în prevenirea și combaterea anumitor tumori.

Totuși, este important de subliniat că multe dintre aceste cercetări sunt realizate in vitro sau pe animale, iar rezultatele nu pot fi confirmate la om fără studii suplimentare riguroase.

Potențiale proprietăți afrodisiace

În medicina tradițională din anumite regiuni sud-americane, cherimoya a fost considerată un aliment care susține vitalitatea și energia. Această reputație poate fi explicată parțial prin conținutul său nutritiv. În plus, gustul dulce și textura cremoasă pot avea un efect senzorial plăcut, asociat cu starea de bine.

Menține sănătatea ochilor

Cherimoya conține luteină, un carotenoid înrudit cu vitamina A și beta-carotenul. Aceasta poate ajuta la protejarea împotriva afecțiunilor precum degenerescența maculară legată de vârstă. De asemenea, luteina pare să protejeze împotriva apariției cataractei. O analiză a opt studii a constatat că un nivel ridicat de luteină în sânge a fost „semnificativ asociat” cu un risc mai mic de apariție a cataractei.

Riscuri și contraindicații

Este esențial de menționat că pulpa fructului este considerată sigură pentru consum în cantități obișnuite pentru majoritatea oamenilor.

Totuși, semințele și coaja nu trebuie ingerate. Semințele conțin compuși toxici, care pot avea efecte neurotoxice dacă sunt consumate sau zdrobite și ingerate.

De asemenea, manipularea semințelor zdrobite poate irita mucoasele, motiv pentru care ele trebuie îndepărtate cu grijă.

Există unele discuții științifice privind consumul excesiv și îndelungat de fructe din familia Annonaceae și posibila asociere cu tulburări neurologice în anumite regiuni unde consumul este foarte ridicat, arată webmd.com.

Persoanele cu diabet trebuie să țină cont de faptul că cherimoya conține zaharuri naturale și are un gust dulce intens. Deși fibrele pot modera absorbția glucozei, este recomandată monitorizarea porțiilor. De asemenea, persoanele cu alergii alimentare ar trebui să fie prudente la prima degustare, deși reacțiile alergice la cherimoya sunt rare.

