Ce este insuficiența venoasă cronică

Insuficiența venoasă cronică (IVC) apare atunci când venele din picioare nu mai pot transporta corespunzător sângele înapoi la inimă. Acest lucru poate duce la acumularea de sânge în partea inferioară a picioarelor.

Pe lângă umflături, de obicei în zona gleznelor și a picioarelor, simptomele pot include dureri de picioare, senzație de greutate sau furnicături și apariția varicelor. În cazuri severe, pot apărea ulcere (răni) la nivelul picioarelor.

Care sunt cauzele insuficienței venoase cronice

Transportul sângelui din picioare până la inimă, împotriva gravitației, este o provocare, mai ales atunci când o persoană stă mult timp în picioare sau așezată. Venele din picioare sunt prevăzute cu valve unidirecționale care împiedică sângele să curgă înapoi.

Orice factor care deteriorează aceste valve poate duce la insuficiență venoasă cronică. Factorii de risc includ cheagurile de sânge, inflamația venelor (flebita) și excesul de greutate.

Cum se diagnostichează și se tratează insuficiența venoasă cronică

Medicii trebuie să excludă alte cauze grave ale umflării picioarelor, cum ar fi problemele cardiace, bolile renale sau cheagurile de sânge. Examinările cu ultrasunete ale venelor din picioare pot confirma diagnosticul de insuficiență venoasă cronică.

Potrivit Cleveland Clinic, tratamentul poate include purtarea ciorapilor compresivi, ridicarea picioarelor și menținerea unei greutăți corporale sănătoase. De asemenea, exercițiile fizice, în special mersul pe jos, sunt recomandate deoarece mușchii puternici ai picioarelor pot ajuta venele să pompeze sângele mai eficient. În cazurile mai avansate, sunt disponibile medicamente și proceduri medicale.

Amintim că președintele american Donald Trump a fost diagnosticat cu o insuficiență venoasă cronică, a anunțat joi Casa Albă, după ce liderul SUA, care are 79 de ani, s-a plâns de o „ușoară umflare în partea de jos a picioarelor”, relatează AFP și The New York Post.