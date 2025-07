Casa Albă a precizat că președintele Trump a fost supus unui examen medical complet, care a inclus ecografii Doppler venoase bilaterale ale membrelor inferioare.

„Președintele a fost supus unui examen medical complet, inclusiv unor investigații vasculare diagnostice. Ecografiile Doppler venoase bilaterale ale membrelor inferioare. Rezultatele au arătat acumularea de sânge în venele de la nivelul picioarelor, indicând o circulație deficitară, simptom specific insuficienței venoase cronice”, a transmis Casa Albă.

De asemenea, liderul SUA a fost supus unui examen medical complet, inclusiv unor „investigații vasculare diagnostice”.

„Ecografiile Doppler venoase bilaterale ale membrelor inferioare au evidențiat insuficiență venoasă cronică… o afecțiune comună, în special la persoanele de peste 70 de ani. Important de menționat este că nu s-au găsit dovezi de tromboză venoasă profundă sau de boală arterială”.

Reeprezentanții Casei Albe au mențiionat că, „de asemenea, a fost efectuată o ecocardiogramă care a confirmat o structură și o funcție cardiacă care a confirmat o structură și o funcție cardiacă normale. Nu au fost identificate semne de insuficiență cardiacă, afectare renală sau alte boli sistemice.”

Președintele Donald Trump a stârnit confuzie marți când a apărut la o conferință de presă la Casa Albă cu ceea ce părea a fi machiaj acoperind o zonă pe spatele mâinii sale. Potrivit Daily Mail, machiajul părea să ascundă o zonă circulară ridicată a pielii.

Experți medicali au analizat imaginile video și și-au împărtășit opiniile cu Daily Mail, fără a-l examina personal pe președinte.

„Cel mai probabil, are o vânătaie pe mână și încearcă să o ascundă”, a declarat pentru Daily Mail Dr. Boback Berookhim, urolog din New York. „Ar putea fi de la o recoltare de sânge, o mușcătură de insectă sau posibil de la lovirea mâinii de ceva”, a mai explicat medicul.

Scrolling Getty and couldn't help but notice this photo of a huge bruise on Trump's hand today pic.twitter.com/LY9LFypsFF