De ce linge câinele picioarele prorprietarului? O întrebare care îi frământă pe mulți iubitori de animale. Fie că purtăm șosete, fie că suntem desculți, câinele nostru pare să fie mereu atras de picioarele noastre.

Deși poate părea amuzant sau ciudat, fenomenul are o explicație bine întemeiată în comportamentul natural al câinilor.

O formă de comunicare și afecțiune

Pentru câini, lingerea nu este doar un gest întâmplător. Reprezintă un mod esențial de comunicare. Încă din primele zile de viață, puii de câine își ling mama pentru a atrage atenția asupra nevoilor lor. Pe măsură ce cresc, acest obicei se transformă într-un gest de afecțiune și respect față de stăpân.

„Lingându-și stăpânii, câinii transmit un mesaj clar: ne consideră familia lor și se simt în siguranță alături de noi”, explică experții.

Mai mult, actul în sine îi ajută pe câini să se relaxeze. În timpul linsului, organismul lor eliberează endorfine, cunoscute ca hormonii fericirii. Astfel, pentru câini, lingerea picioarelor noastre poate fi echivalentul unei sesiuni de relaxare după o zi lungă.

De ce picioarele sunt atât de atractive?

Picioarele noastre au un farmec aparte pentru câini, în special din cauza transpirației. Aceasta conține săruri și alte substanțe minerale, ceea ce le face extrem de interesante pentru nasul și papilele lor gustative.

În plus, prin lingere, câinii pot „citi” informații despre locurile unde am fost sau dacă am întâlnit alți oameni sau animale.

„Pentru ei, este ca și cum ar descifra o hartă senzorială a călătoriilor noastre zilnice”, adaugă experții.

Când lingerea devine o problemă

Dacă observăm că acest comportament devine obsesiv sau prea frecvent, este posibil să fie un semn de stres, anxietate sau plictiseală.

De asemenea, câinii pot detecta schimbări subtile ale corpului nostru, inclusiv probleme dermatologice, pe care le semnalează prin repetarea acestui gest.

În unele cazuri, ei pot încerca chiar să ne consoleze atunci când simt că suntem triști sau tensionați.

Cum să reacționăm?

De obicei, acest obicei nu este periculos, dar trebuie să ne asigurăm că pe pielea noastră nu există substanțe care ar putea dăuna câinelui.

Dacă nu dorim să ne mai lingă, specialiștii recomandă să evităm pedepsele și să aplicăm o metodă simplă, dar constantă: ne ridicăm sau ne retragem piciorul atunci când începe să ne lingă. Astfel, câinele va înțelege că acest comportament nu este dorit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE