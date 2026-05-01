De ce linge câinele picioarele prorprietarului? O întrebare care îi frământă pe mulți iubitori de animale. Fie că purtăm șosete, fie că suntem desculți, câinele nostru pare să fie mereu atras de picioarele noastre.

Deși poate părea amuzant sau ciudat, fenomenul are o explicație bine întemeiată în comportamentul natural al câinilor.

O formă de comunicare și afecțiune

Pentru câini, lingerea nu este doar un gest întâmplător. Reprezintă un mod esențial de comunicare. Încă din primele zile de viață, puii de câine își ling mama pentru a atrage atenția asupra nevoilor lor. Pe măsură ce cresc, acest obicei se transformă într-un gest de afecțiune și respect față de stăpân.

„Lingându-și stăpânii, câinii transmit un mesaj clar: ne consideră familia lor și se simt în siguranță alături de noi”, explică experții.

Mai mult, actul în sine îi ajută pe câini să se relaxeze. În timpul linsului, organismul lor eliberează endorfine, cunoscute ca hormonii fericirii. Astfel, pentru câini, lingerea picioarelor noastre poate fi echivalentul unei sesiuni de relaxare după o zi lungă.

De ce picioarele sunt atât de atractive?

Picioarele noastre au un farmec aparte pentru câini, în special din cauza transpirației. Aceasta conține săruri și alte substanțe minerale, ceea ce le face extrem de interesante pentru nasul și papilele lor gustative.

În plus, prin lingere, câinii pot „citi” informații despre locurile unde am fost sau dacă am întâlnit alți oameni sau animale.

„Pentru ei, este ca și cum ar descifra o hartă senzorială a călătoriilor noastre zilnice”, adaugă experții.

Când lingerea devine o problemă

Dacă observăm că acest comportament devine obsesiv sau prea frecvent, este posibil să fie un semn de stres, anxietate sau plictiseală.

De asemenea, câinii pot detecta schimbări subtile ale corpului nostru, inclusiv probleme dermatologice, pe care le semnalează prin repetarea acestui gest.

În unele cazuri, ei pot încerca chiar să ne consoleze atunci când simt că suntem triști sau tensionați.

Cum să reacționăm?

De obicei, acest obicei nu este periculos, dar trebuie să ne asigurăm că pe pielea noastră nu există substanțe care ar putea dăuna câinelui.

Dacă nu dorim să ne mai lingă, specialiștii recomandă să evităm pedepsele și să aplicăm o metodă simplă, dar constantă: ne ridicăm sau ne retragem piciorul atunci când începe să ne lingă. Astfel, câinele va înțelege că acest comportament nu este dorit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.RO
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Ministerul de Externe declasifică 5000 de dosare despre mineriadă, alegerile din 1990 și corespondența cu URSS: „Au fost ținute departe de public”
Știri România 30 apr.
Ministerul de Externe declasifică 5000 de dosare despre mineriadă, alegerile din 1990 și corespondența cu URSS: „Au fost ținute departe de public”
Cum și-a păstrat Andrew Tate permisul deși a condus cu 196 km/h în localitate. Cazul a ajuns la CCR
Știri România 30 apr.
Cum și-a păstrat Andrew Tate permisul deși a condus cu 196 km/h în localitate. Cazul a ajuns la CCR
Parteneri
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul.ro
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Firma care construiește conacul lui Sorin Grindeanu, contracte pe bani publici cu instituția condusă de cumnata liderului PSD. Ce sume s-au încasat
Fanatik.ro
Firma care construiește conacul lui Sorin Grindeanu, contracte pe bani publici cu instituția condusă de cumnata liderului PSD. Ce sume s-au încasat
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Exclusiv
Stiri Mondene 30 apr.
Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Stiri Mondene 30 apr.
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
ObservatorNews.ro
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax.ro
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
Mediafax.ro
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani
KanalD.ro
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani

Politic

Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Politică 30 apr.
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „A întins o capcană de tipul «după mine, potopul»”
Politică 30 apr.
Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „A întins o capcană de tipul «după mine, potopul»”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea