Vremea de mâine, 4 mai 2026, în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada luni, 4 mai 2026, ora 9:00 – marți, 5 mai 2026, ora 9:00, valorile termice diurne vor crește în toate regiunile, iar în nordul și centrul țării se vor situa peste cele specifice datei.

Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări ziua în Carpații Meridionali și Orientali, precum și în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, unde cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei pe crestele montane și în regiunile sud-estice.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 15 și 26 de grade, iar cele minime, între -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în Dealurile de Vest.

Cum va fi vremea mâine, 4 mai 2026, în București

În București, în intervalul luni, 4 mai 2026, ora 9:00 – marți, 5 mai 2026, ora 9:00, vremea va deveni normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar cea minimă de 8-10 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 6 grade.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 4 – 31 mai 2026.

Cum va fi vremea în săptămâna 4 – 10 mai 2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 17 mai 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 18 – 24 mai 2026

Temperatura aerului va fi apropiată de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 25 – 31 mai 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.