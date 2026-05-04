Piatră-foarfecă-hârtie este un joc de noroc și strategie rapid, jucat în doi, folosit pentru a lua decizii sau a stabili cine începe primul. Jucătorii arată simultan o mână reprezentând piatră (pumn închis), hârtie (palmă) sau foarfecă (două degete, arătător și mijlociu). Piatra învinge foarfeca („o zdrobește”), foarfeca bate hârtia („o taie”), hârtia învinge piatra („o acoperă”). Dacă jucătorii aleg același simbol, este egalitate și jocul se repetă.

Incidentul neobișnuit a avut loc într-un magazin din cartierul kievean Berezniaki, unde doi bărbați au fost implicați într-un „act de vandalism”, aruncând ouă în direcția unei vânzătoare.

Un videoclip postat pe rețelele sociale arată cum cei doi bărbați se amuză jucând „Piatră-foarfecă-hârtie”. Cel care pierde pare să ia un ou de pe raft, adresând câteva cuvinte vânzătoarei ce se afla la casa de marcat, vânzând produse clienților, la câțiva metri distanță.

În filmare se vede clar cum, la un moment dat, bărbatul aruncă oul în direcția femeii, iar apoi mai ia unul pentru a repeta gestul.

În acel moment, în magazin se aflau și alți doi clienți, care s-au retras rapid din zona casei de marcat.

Vânzătoarea, surprinsă de incident, încearcă să se apere și începe să șteargă tejgheaua murdară de ouă sparte, în timp ce colegii săi vin să o ajute.

Cei doi bărbați părăsesc magazinul, iar unul dintre ei încearcă să revină, dar este oprit de prietenul său, care îl scoate din clădire.

Reprezentanții poliției din districtul Dniprovski au declarat că au deschis o anchetă legată de incident și investighează circumstanțele în care s-a produs acesta.

„În acest caz, a fost deschis un dosar penal conform articolului 296, partea întâi, din Codul Penal al Ucrainei, iar investigațiile preliminare sunt în desfășurare”, au transmis autoritățile.

Conform legislației ucrainene, actele de vandalism public, cum ar fi cele comise de bărbatul care a aruncat ouăle, pot fi pedepsite cu o „amendă între 1.000 și 2.000 de unități convenționale de venit, supraveghere judiciară de până la 5 ani sau chiar restricționarea libertății pentru aceeași perioadă”.

Comunitatea online a reacționat vehement la comportamentul celor doi bărbați. Unii utilizatori au sugerat că aceștia ar fi fost sub influența alcoolului, în timp ce alții au speculat că ar fi vorba de o răfuială personală între atacator și vânzătoare.

