Visele și rolul lor

Noțiunea de vis se referă la acea manifestare spontană a activității mentale din timpul somnului, când creierul îmbină informații din inconștient cu fragmente de amintiri, emoții și experiențe stocate în subconștient. Visul poate fi considerat atât un fenomen biologic natural, cât și o expresie psihologică a subconștientului. Lumea onirică se compune dintr-un flux de imagini, sunete, senzații și trăiri afective, care apar pe parcursul diferitelor etape ale somnului.

Cele mai vii și mai intense vise apar în faza REM (Rapid Eye Movement), când activitatea cerebrală crește semnificativ. În această fază, creierul este foarte activ, ceea ce facilitează procesele de consolidare a memoriei, în timp ce raționamentul logic și controlul conștient sunt mai reduse. De aceea, visele pot părea extrem de reale, deși luciditatea este scăzută, spun experții în neuroștiințe citați de Cleveland Clinic.

Psihologia contemporană privește visarea ca un domeniu distinct de cercetare, considerând că visele nu sunt doar produsul unui creier în repaus, ci reflectă în mod simbolic dorințe, frici, nevoi interne sau conflicte nerezolvate. Din punct de vedere neurologic, visarea este corelată cu activarea spontană a unor regiuni cerebrale, în special a sistemului limbic, responsabil de gestionarea emoțiilor, în timp ce zonele asociate raționamentului logic devin mai puțin active.

Activitatea cerebrală în timpul visării

De-a lungul timpului, oamenii de știință au încercat să identifice mecanismele care stau la baza apariției viselor, propunând diverse teorii. Unele dintre ele tratează visarea ca pe un efect secundar al activității cerebrale din timpul somnului, iar altele îi conferă un rol psihologic major. Psihologii, însă, consideră că, în somn, creierul sortează și procesează informațiile acumulate în timpul zilei sau scoate la suprafață dorințe și conflicte ascunse.

De asemenea, visarea poate fi văzută și ca un mecanism natural de reglare emoțională, ajutând la reorganizarea experiențelor trăite și la reinterpretarea lor. Studiile de specialitate arată că visele îndeplinesc mai multe funcții. Spre exemplu, ele sprijină consolidarea memoriei, permit simularea unor situații dificile pentru a pregăti reacțiile viitoare și stimulează activitatea cognitivă. Acest lucru este posibil datorită faptului că rețele neuronale similare celor folosite în stare de veghe sunt activate în timpul visării.

În plus, visele creează și o stare particulară de conștiință, în care se amestecă elemente din prezent, trecut și chiar anticipări ale viitorului, potrivit Medical News Today. Frecvența viselor crește în perioadele de stres sau de anxietate, deoarece faza REM devine mai lungă și mai intensă.

Tipurile de vise și semnificațiie lor

Visele se împart în mai multe categorii, în funcție de conținut și de gradul de conștientizare al persoanei care visează. Cele mai cunoscute sunt visele lucide, în care persoana realizează că visează și uneori poate influența desfășurarea evenimentelor și implică un nivel ridicat de claritate mentală și control. Visele recurente sunt cele care se repetă, de regulă, într-o anumită perioadă a vieții, indicând temeri sau conflicte nerezolvate.

Coșmarurile se caracterizează prin frică intensă, anxietate sau stres, fiind adesea asociate cu traume, boli sau perioade dificile. Există și așa-numitele vise de falsă trezire, în care avem impresia că ne-am trezit, deși visul continuă, provocând confuzie. Se întâmplă ca, uneori, acestea să apară în combinație cu visele lucide, precizează Health Line.

Visele premonitorii sau precognitive, percepute ca anticipări ale unor evenimente viitoare, sunt greu de studiat, iar cercetările oferă rezultate controversate. Explicațiile științifice le leagă de probabilitate, memorie selectivă și anticipări inconștiente, iar din perspectivă rațională, ele sunt considerate coincidențe, deși în anumite culturi primesc semnificații spirituale.

Cât visăm pe parcursul vieții

Medicii spun că un somn sănătos este cel care se întinde pe durata a șase până la opt ore într-o noapte. Cu toate acestea, doar o mică parte din acest interval este dedicat visării. În medie, o persoană are patru până la șase episoade de vis pe noapte, uneori chiar șapte, care pot fi intense, emoționale, confuze sau inspiraționale.

În total, se estimează că visele durează în jur de două ore într-o noapte și sunt distribuite pe mai multe cicluri de somn. Episoadele REM încep cu intervale scurte de circa zece minute, care se prelungesc treptat, ajungând spre dimineață la aproximativ o oră. Totuși, nu toate visele apar exclusiv în REM, unele având loc și în fazele non-REM, atunci când activitatea cerebrală este mai redusă, conform Sleep Foundation. Din acest motiv, măsurarea precisă a duratei viselor este dificilă.

Chiar dacă multe sunt rapid uitate după trezire, ele fac parte constantă din somnul omului. Astfel, dacă adunăm toate episoadele de vis pe care le avem pe parcursul unei vieți, ajungem la aproape șase ani petrecuți în lumea onirică.

Care este durata reală a unui vis

Somnul este structurat în cinci etape, care se succed ciclic pe parcursul nopții. Majoritatea viselor au loc în faza REM, așa cum spuneam, care revine la intervale de 90 până la 120 de minute. Primul astfel de episod apare la aproximativ o oră și jumătate după ce adormim și durează circa cinci minute, în timp ce episoadele următoare devin treptat mai lungi. Astfel se face că, spre dimineață, episodul REM poate avea și 30 de minute, ceea ce înseamnă că aproape un sfert dintr-un somn de opt ore se petrece în această fază.

Studiile arată că visele pot dura de la câteva secunde până la 30 de minute, media fiind între 5 și 20 de minute. Pe măsură ce noaptea avansează, acestea devin mai complexe, mai detaliate și mai coerente, conform Thensf.org. Visele din REM sunt mai intense emoțional și au structură narativă clară, în timp ce visele din NREM sunt mai scurte, fragmentate și mai puțin organizate.

De ce ni se pare că visele durează mai mult

Percepția că timpul se dilată în vis are explicații de natură neurologică. Trebuie reținut faptul că, în faza REM, creierul funcționează diferit spre deosebire de starea de veghe, iar temperatura cerebrală mai scăzută face ca evenimentele să pară mai lente.

O altă explicație este legată de paralizia musculară. Deși mușchii nu se mișcă, creierul simulează efortul necesar pentru acțiuni complexe, „alocând” mai mult timp percepției acestora. Studiile recente pe vise lucide arată că mișcările complexe par să dureze mai mult în vis decât acțiunile simple, însă aceste concluzii necesită cercetări suplimentare pentru confirmare.

Semnificația generală a viselor cu rană

Un vis în care îți apare o rană poate transmite ideea că există anumite dureri emoționale sau traume reprimate, care nu au fost încă exprimate sau procesate în mod conștient. Dacă o femeie visează un bărbat rănit, acest lucru poate reflecta propriile nesiguranțe legate de abilitatea de a se susține singură sau de a face față provocărilor vieții.

În mod similar, dacă un bărbat visează o femeie rănită poate indica faptul că și-a blocat capacitatea de a avea sentimente ori de a se deschide emoțional din cauza unor experiențe dureroase din trecut, notează Cafeausoul. Totodată, rănile din vise simbolizează vulnerabilitate și durere și pot fi fizice, emoționale sau chiar spirituale și diferă în funcție de tipul și de starea ei.

Astfel, dacă visezi o rană deschisă, aceasta poate simboliza dureri sau traume recente, probleme nerezolvate sau conflicte emoționale. Răni vechi sau cicatrizate indică traume trecute, amintiri dureroase sau experiențe care încă mai au impact asupra stării tale emoționale, dar care au fost parțial procesate, iar răni care sângerează indică pierderea de energie, epuizare emoțională sau anxietate.

Ce înseamnă să visezi rană

Semnificația acestui vis poate depinde și de locul în care se află rana pe corp. Rănile de pe picioare sau de pe tălpi pot transmite un mesaj legat de mobilitate, progres și încredere în propriile puteri de a merge înainte în viață.

Rănile localizate pe brațe sau pe mâini pot simboliza capacitatea de a acționa, de a lua ceea ce este necesar sau de a-ți susține anumite nevoi personale.

O cicatrice pe abdomen poate reprezenta dificultatea de a „înghiți” sau de a face față problemelor și situațiilor complicate.

În cazul rănilor de pe cap, acestea pot sugera existența unor idei care limitează, gânduri care împiedică dezvoltarea personală sau nevoia de a elibera vechile supărări pentru a putea să te vindececi emoțional.

Astfel, visul cu o rană poate fi interpretat ca o invitație de a conștientiza și de a procesa suferințele interioare, oferind indicii subtile despre domeniile vieții în care este nevoie de atenție, curaj și reconciliere cu trecutul.

A visa răni pe piept poate semnala sentimente de vulnerabilitate, durere emoțională sau probleme nerezolvate legate de relații. Acest vis ar putea sugera nevoia de a acorda atenție rănilor interioare sau de a căuta vindecare în relațiile apropiate. În plus, poate fi un memento de a te îngriji de propria persoană și de a acorda atenție stării tale emoționale.

Nu în ultimul rând, un vis despre răni infectate poate indica o durere emoțională și probleme nerezolvate care persistă în interiorul tău, relatează 1001horoscopes.com. Acesta mai poate semnala o nevoie de a înfrunta și vindeca sentimente profunde de furie, resentimente sau suferință. Este important să confrunți aceste emoții pentru a putea merge mai departe și a găsi pacea interioară.

