Ce planetă te atrage mai mult? Cum va fi 2019 pentru tine, în funcție de răspuns!

1. Jupiter

Jupiter este planeta expansiunii si a generozitatii. Sufletul tau da mai mult decat primeste, insa tu esti multumit. Evolutia spirituala te-a facut sa intelegi ca te-ai nascut pentru un motiv. Si anume sa imbunatatesti vietile oamenilor.

In 2019 ai mai multa grija de familie, de prieteni, de oamenii care iti sunt dragi, de comunitatea din care faci parte. Singurul pericol este ca cineva dintre cei de care ai grija sa vrea din ce in ce mai mult si vei fi nevoit sa setezi niste limite foarte stricte.

Te-ai nascut ca sa ajuti oamenii. Multi oameni. Lumea ar trebui sa-ti multumeasca pentru misiunea ta.

2. Marte

Marte este planeta pasiunii, a actiunii si a determinarii. Te-ai nascut ca sa faci lucrurile sa se intample. In timp ce altii stau si vorbesc, tu taci si faci. Daca nu simti acest lucru, este pentru ca ignori energia pe care ti-o da Marte.

In 2019, sunt sanse de schimbare in viata. Schimbi locul de munca, sau poate comunitatea din care faci parte. Daca ai simtit frustrare in viata ta pana acum, este pentru ca n-ai avut suficienta incredere in tine insuti. Este o flacara care arde in tine. Da-ti voie sa actionezi. Iesi din zona de confort. Te-ai nascut ca sa fii curajos, indraznet si sa duci o viata onorabila.

Marte este asociat cu razboiul, planeta vietii si a mortii. Ceea ce inseamna ca viata ta este ciclica si vei experimenta multe episoade de suisuri si coborasuri, de finaluri si de inceputuri.

3. Mercur

Ai ales Mercur, cea mai apropiata planeta de Soare. Desi e cea mai mica, face cea mai rapida rotatie in jurul soarelui: 88 de zile. Ceea ce inseamna ca tu esti mereu pe fuga.

Cheia succesului in 2019 este sa-ti folosesti intuitia. Sa inveti sa ai incredere in momentele tale de inspiratie, in flash-urile care ti se aprind in minte. Cu cat reactionezi mai repede, cu atat iti vor veni mai multe idei. Daca ti-ai ignorant pana acum intuitia sau chiar anulat toate fanteziile, ti-ai incuiat un dar care te scutea de multe batalii. Din fericire, poti reversa situatia. Asculta-ti sufletul vibrand la energia lui Mercur. Asculta-ti intuitia si te vei bucura de abundenta materiala si spiritual.

Chiar daca iti doresti multi bani, vei gasi mijloacele necesare sa duci un trai indestulat si confortabil si vei putea si sa daruiesti altora mai putin norocosi decat tine.

