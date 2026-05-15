Horoscop săptămânal Leu – 16 – 22 mai 2026

Horoscop săptămânal Leu – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, context astral marcat de influența Lunii Noi în Taur de la sfârșitul zilei de 16 mai, care va avea darul de a determina noi conjuncturi în relațiile sociale sau noi ipostaze în viața profesională; nativii pot schimba un loc de muncă, pot primi însărcinări speciale, se pot prezenta într-o nouă ipostază.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, relațiile de prietenie vor fi marcate de disponibilitatea, sporitâ de cele trei planete în tranzit prin Gemeni (Uranus, Mercur și Lună), care va permite stabilirea de contactate umane, dialogurile cu apropiații pe teme de interes comun, petrecerea timpului liber în cadrul unor activități de relaxare.

Din 21 mai, o dată cu intrarea Soarelui în acest sector, relațiile de prietenie pot căpăta o greutate și mai mare în ansamblul relațiilor inter-umane în care Leii vor fi implicați, Soarele dându-le acestora șansa să cunoască oameni importanți ori să fie primiți în structuri care să le ridice nivelul de recunoaștere publică și de credibilitate.

Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, stare de sănătate vizibil ameliorată, mai ales din 19 mai, când, în casa a XII-a a sănătății, își va începe tranzitul planeta Venus; până pe 13 iunie, aceasta, alături de Jupiter, va proteja organismul Leilor.

Pe 19 mai, Marte va intra în zodia Taurului și, până pe 28 iunie, va da un impuls special vieții și sociale și activității profesionale provocându-i pe nativi într-un chip mai mult sau mai puțin constructiv dar acceptat de către ei pentru că acestora le plac situațiile dificile în care își pot etala calitățile, pot controla situația cu inteligință și autoritate, ceea ce le va permite să se afirme ori să-și consolideze statutul față de colegi, superiori sau public. Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, Luna se va afla în casa I a personalității și le va da siguranță de sine, voință și ambiție.

