Căpșunile albe, principala atracție dintr-o fermă din Timiș

Plantația se află în județul Timiș, iar fermierul a început să cultive acest soi în 2023, când ferma Berry Mania anunța că aduce stoloni din trei soiuri japoneze remontante, unul dintre ele fiind de căpșuni albe, descrise atunci drept „foarte foarte dulci”.

Acum, fructele au devenit atracția fermei. Sunt căutate de clienții curioși, dar și de cofetari, care le folosesc pentru decorarea torturilor și prăjiturilor. Motivul este că arată spectaculos, sunt delicate și ies imediat în evidență în fotografii.

Cât costă căpșunile albe în România

Deși în Japonia căpșunile albe pot ajunge la 20-30 de dolari bucata și sunt tratate ca fructe de lux, în România prețul este mult mai mic. La ferma din Timiș, acestea se vând la același preț cu căpșunile roșii, pentru că fermierul nu a cultivat încă o suprafață foarte mare.

Pe pagina fermei, un mix de căpșuni roșii și albe este promovat la 30 de lei kilogramul. Practic, „bijuteriile” albe care în Japonia sunt ambalate și vândute individual au ajuns, la noi, la preț de fruct obișnuit.

De ce sunt atât de scumpe în Japonia

În Japonia, fructele premium sunt considerate aproape ca obiecte de cadou. Unele sunt ambalate individual, atent selectate și vândute în magazine de lux. În cazul căpșunilor albe, prețul mare vine din raritate, aspect și dificultatea de a obține fructe uniforme, cu o culoare cât mai deschisă.

Un exemplu cunoscut este soiul japonez White Jewel, numit și Shiroi Houseki, adică „bijuteria albă”. Acesta este asociat cu fermierul Yasuhito Teshima, din prefectura Saga, care a lucrat ani întregi la obținerea unor căpșuni cât mai albe, dulci și aromate.

Căpșunile japoneze premium au fost prezentate frecvent ca fructe de lux iar o căpșună japoneză poate fi vândută chiar și cu aproape 30 de dolari bucata.

Au gust de ananas, dar sunt tot căpșuni

Căpșunile albe sunt cunoscute și sub numele de pineberries, în funcție de soi. Sunt albe sau alb-crem, au semințe roșii și o aromă tropicală. Unele soiuri au note de ananas și pară, dar rămân căpșuni, nu un hibrid între căpșună și ananas.

Tocmai acest contrast le face interesante pentru public. Arată ca niște căpșuni necoapte, dar gustul este dulce și parfumat. Pentru unii clienți, surpriza vine din faptul că fructul nu are aciditatea pe care o asociază cu o căpșună roșie obișnuită.

Sunt mai puțin alergene, dar nu fără risc pentru alergici

Specialiștii spun că aceste căpșuni au mai puțini alergeni decât cele clasice. Explicația ține de proteinele Fra a 1, asociate cu alergia la căpșuni și cu dezvoltarea culorii roșii la unele soiuri. Baza internațională WHO/IUIS Allergen Nomenclature include Fra a 1 ca alergen provenit din căpșună.

Totuși, asta nu înseamnă că persoanele alergice la căpșuni le pot mânca fără grijă. Cercetările arată că unele soiuri cu fructe albe pot avea un conținut mai mic de proteine Fra a 1 decât cele roșii, dar diferența depinde de soi, iar culoarea albă nu garantează lipsa alergenilor.

Totuși, căpșunile albe sunt rare, arată spectaculos, se fotografiază bine și atrag oameni care vor să guste ceva nou. În plus, faptul că sunt vândute în România la preț apropiat de căpșunile roșii le face accesibile, cel puțin cât timp producția rămâne locală și limitată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE