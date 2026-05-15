În acest context, Asociația ACCEPT a inițiat procedura de transcriere a certificatelor de căsătorie pentru familiile de același sex căsătorite în alte state membre ale Uniunii Europene. Primele cereri au fost semnate în cadrul unei ceremonii simbolice, miercuri, 13 mai, în cadrul conferinței „România, spunem DA! Familiile noastre își vor găsi locul acasă”,  la care au participat familii care solicită recunoaștere legală, Avocata Poporului, Renate Weber, avocați pentru drepturile omului și reprezentanți ai societății civile.

Lupta Cristinei și a Jadwigăi, un cuplu de același sex căsătorit în Spania, care cer României recunoaștere legală 
Victor Ciobotaru, directorul executiv ACCEPT, la evenimentul „România, spunem DA! Familiile noastre își vor găsi locul acasă”. Foto: Larisa Baltă

Povestea Cristinei și a Jadwigăi

Cristina, româncă, și Jadwiga, originară din Polonia, au vorbit în cadrul conferinței despre povestea lor începută în urmă cu nouă ani și despre dorința ca mariajul încheiat în Spania să fie recunoscut și în România. „Bună, mă numesc Jadwiga, sunt din Polonia și sunt foarte mândră să spun: asta e soția mea Cristina”, a spus Jadwiga. 

Cristina a povestit că relația lor a început acum aproape un deceniu. S-au cunoscut în București „ne-am plăcut, ne-am mutat foarte repede împreună și așa a debutat povestea noastră”. După mai mulți ani de relație, au plecat în Spania, unde „în 2022 ne-am hotărât să ne căsătorim”, iar de o lună s-au întors în România. „Ne dorim ca relația noastră și căsătoria noastră să fie recunoscută și aici”, a spus Cristina. 

Pentru cele două, demersul este unul legat de dreptul la familie și la demnitate. „Ne-am căsătorit pentru că ne iubim și, la fel ca toți oamenii care se iubesc și se respectă reciproc, ne dorim să îmbătrânim împreună. După ani de zile în care am trăit într-o țară în care toate familiile sunt tratate cu demnitate, ne-am întors în România, locul pe care îl numim acasă. Noi continuăm să fim o familie și aici și așteptăm ca statul român să recunoască acest fapt”, au mărturisit cele două.

Cristina, Jadwiga și avocata Anca Baltac

Revenirea în țară a venit cu speranță, dar și cu temeri

Întrebate de către reporterul Libertatea ce înseamnă pentru ele întoarcerea în România și începutul acestui demers în relația cu statul român, Cristina și Jadwiga au vorbit despre speranță, răbdare, dar și despre temerile care însoțesc procesul. Cristina a spus că revenirea lor la București este recentă, însă pașii pentru recunoașterea căsătoriei au început deja „acum câteva luni, spre sfârșitul lui 2025”, cu sprijinul Asociației ACCEPT. „Ne-am întors pline de speranță, de entuziasm. Știm că e un proces de durată, dar avem răbdare”, a declarat Cristina.

La rândul ei, Jadwiga a vorbit despre încrederea care a stat la baza deciziei de a reveni în România. „Avem și temeri, dar eu cred foarte mult în unii oameni și cred că se schimbă ceva în România. Dacă nu aveam încrederea asta, nu ne-am fi întors”, a spus ea.

Referindu-se la situația din Polonia, țara de origine a Jadwigăi, cele două au vorbit despre diferența dintre sprijinul primit din partea apropiaților și climatul social mai conservator. „Pentru mine, societatea este mai închistată, e foarte multă influență de la Biserica Catolică în Polonia și se vede asta”, a spus Jadwiga. Cu toate acestea, ea a subliniat că, în plan personal, cele două au parte de susținere: „Cu prietenii și familia suntem bine în Polonia și avem suportul lor”.

Cristina a adăugat că urmăresc cu atenție evoluțiile din Polonia, unde justiția a decis recent recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în alte state membre ale Uniunii Europene. „Așteptăm să vedem ce se întâmplă în Polonia, așteptăm rezultate”, a spus ea. Jadwiga a completat că, deși momentul este important, schimbarea trebuie confirmată prin acțiuni concrete, întrucât „acestea sunt vorbe și sunt foarte fericită că a fost spus, dar așteptăm fapte”.

În România, experiențele de după întoarcere au fost amestecate. Cristina a spus că au existat și interacțiuni pozitive cu instituțiile, mai ales în zona birocratică. „La ghișeu, persoanele de acolo au fost deschise și au înțeles situația noastră”, a povestit ea.

Jadwiga a relatat însă și un episod petrecut la Imigrări, când a încercat să afle ce acte trebuie să depună pentru înregistrarea ca rezident în România. „Am pus la cerere că sunt căsătorită cu Cristina”, a spus ea, însă răspunsul primit a arătat limitele recunoașterii oficiale, „Doamna a spus că noi nu vrem informația asta, spun că ești căsătorită, dar nu cu cine”. Cristina a completat că funcționara le-a explicat că, „în momentul de față, nu putem lua în considerare aspectul ăsta”.

Momentul simbolic al semnării cererii de transcriere. Foto: Larisa Baltă

Mesaje din Germania și Irlanda pentru familiile din țară

Alex și Cristian, care s-au căsătorit în urmă cu trei ani și locuiesc în prezent în Germania, au transmis un mesaj video în cadrul evenimentului, adresându-se atât familiilor căsătorite din România, cât și celor care nu au încă acest drept. „Aș vrea ca familiile căsătorite din România să știe că o foaie pe care scrie și în limba română că eu și soțul meu suntem căsătoriți nu le va afecta în niciun fel drepturile”, au spus cei doi. Ei au adăugat că își doresc ca și familiile care nu se pot căsători încă în România să aibă cât mai curând această posibilitate și le doresc „ca ziua în care acest lucru va fi posibil să vină cât mai curând”

Adi și Cristi au povestit și ei că relația lor a început în România, dar s-a consolidat în Irlanda, unde au ales să se stabilească pentru a putea trăi mai liber. În 2023, s-au căsătorit la starea civilă în Dublin, iar după hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, care i-a surprins, au decis să înceapă demersurile cu ajutorul Asociației ACCEPT pentru întoarcerea acasă. 

Cei doi au transmis și un mesaj pentru familiile din România spunând că „Ele există, indiferent de componența lor și cu toții avem dreptul și loc de a exista”, iar persoanelor din comunitate le-au zis „să nu le fie frică, să nu le fie rușine, pentru că de zeci de ani în punctul ăsta se știe că orientarea sexuală este ceva normal”. Apoi au încheiat prin a transmite tuturor ce înseamnă cu adevărat dorul de țară. „Așadar, nu suntem cu nimic mai diferiți față de alte persoane, ne e dor de mâncarea tradițională, de viața de zi cu zi, de interacțiunile noastre în limba maternă, așadar vom reveni în România foarte curând.”

România trebuie să recunoască actele familiilor căsătorite în UE 

Avocata de drepturile omului Iustina Ionescu a făcut trimitere la Constituție și la angajamentele asumate de România prin aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că legislația UE trebuie respectată cu prioritate atunci când legislația națională dezavantajează cetățenii români. Ea a făcut apel la oficiile de stare civilă din întreaga țară, amintindu-le că aplicarea hotărârii CJUE din 2025 stă acum în mâinile lor.

În același context, Avocata Poporului, Renate Weber, a anunțat că se va adresa Parlamentului pentru modificarea legislației naționale. „Mă voi adresa Parlamentului în vederea abrogării articolului din Codul Civil care prevede interzicerea căsătoriilor încheiate în afara țării între persoane de același sex”. Weber a atras atenția că dreptul la demnitate este unul garantat prin Constituție și că toate autoritățile trebuie să colaboreze pentru a rezolva această situație.

Lupta Cristinei și a Jadwigăi, un cuplu de același sex căsătorit în Spania, care cer României recunoaștere legală 
Renate Weber și Florin Buhuceanu. Foto: Larisa Baltă
dante69 15.05.2026, 14:27

Sper indiferent de ce ineptie va impune ocupantul occidental sa nu aceptam niciunul dintre noi asa ceva. Istoria e un mecanism in miscare si la momentul potrivit vom reveni la firescul lucrurilor dupa aceasta acolada sinistra.

Uncetatean37 15.05.2026, 21:13

Spania le așteaptă fericite.

