După audieri, Tribunalul Militar va comunica data când se va da sentința. Oricum, decizia Tribunalului va putea fi contestată, iar faptele de care sunt acuzați foști șefi ai Jandarmeriei se prescriu în doar câteva luni, mai exact în octombrie 2026, după cum a spus Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind „dosarul 10 august”.

Traseul „Dosarului 10 august 2018” a urmărit traseul „Dosarului Revoluției 1989” și al „Mineriadei 1990”: amânări repetate, plus clasare inițială

În 2020, procurorii DIICOT au clasat dosarul cu totul, pe motiv că nu au găsit indicii privind „lovitura de stat” și au închis partea din anchetă cu privire la intervenția brutală a Jandarmeriei.

În următorii doi ani, dosarul s-a tot plimbat între instanțe. Inițial, în martie 2021, Tribunalul București a decis că dosarul rămâne clasat, așa cum a hotărât DIICOT, sub conducerea fostului șef Giorgiana Hosu. Astfel, foştii şefi ai Jandarmeriei Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș, Ionuș Cătălin Sindile și Cătălin Paraschiv urmau să scape de urmărirea penală.

Dar dosarul a fost redeschis în aprilie 2021, iar în motivarea ulterioară a deciziei, Curtea de Apel București a argumentat că DIICOT a clasat dosarul fără să audieze victime sau suspecți și nu a solicitat probe pe care le avea la îndemână.

În august 2023, foștii șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii Secției Militare a Parchetului General. Este vorba despre colonelul Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct Jandarmeriei Române, acuzați de abuz în serviciu.

Procurorii au spus că intervenția în forță a jandarmilor împotriva tuturor protestatarilor din Piața Victoriei a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen este un tratament inuman și degradant.

„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, a afirmat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind „Dosarul 10 august”. Ea a spus că faptele se vor prescrie în câteva luni, adică în octombrie.

Ce s-a întâmplat în Piața Victoriei pe 10 august 2018

Zeci de mii de oameni au venit pe 10 august 2018 în Piața Victoriei, la „mitingul Diasporei”, pentru a protesta împotriva Guvernului condus de Viorica Dăncilă (PSD), dar manevrat din umbră de fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea.

Românii au manifestat pașnic, însă, spre seară, în mulțime s-au infiltrat indivizi violenți și provocatori. Atunci, jandarmii au intervenit în forță pentru împrăștierea tuturor manifestanților, iar demonstrația antiguvernamentală s-a transformat în violențe fără precedent. Jandarmeria a folosit bastoane, tunuri cu apă, gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene, iar aproximativ 500 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce peste 50 au ajuns la spital.

Imaginile cu oamenii bătuți de jandarmi au fost preluate de site-uri de știri și de televiziuni din toată lumea.

Au fost însă şi jandarmi care au primit îngrijiri medicale. Cel mai cunoscut caz a fost cel al Ştefaniei Nistor, care a fost lovită cu pumnii şi picioarele într-o busculadă, apoi i s-a furat pistolul din dotare.

Peste 700 de persoane au depus plângeri penale după ce au fost agresate sau au inhalat gaze lacrimogene în urma intervenției jandarmilor.



