Dincolo de peisajele sale spectaculoase, care fascinează călători din întreaga lume, Cappadocia oferă o varietate de atracții unice și experiențe locale autentice.

Printre acestea, echitația a devenit una dintre cele mai apreciate modalități de explorare a văilor impresionante și a reliefului distinctiv al regiunii.

Cunoscută istoric drept „ținutul cailor frumoși”, Cappadocia își valorifică bogata moștenire ecvestră și se pregătește să primească vizitatori din întreaga lume la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale regiunii: cea de-a doua ediție a Festivalului Cailor și Culturii Ecvestre din Cappadocia, care va avea loc în perioada 3–5 iulie 2026, în zona de festival din Göreme.

Trei zile dedicate culturii și patrimoniului ecvestru

„Ținutul cailor frumoși”, Cappadocia, oferă cadrul ideal pentru un festival dedicat celebrării legăturii profunde dintre oameni și cai. Timp de trei zile, vizitatorii pot urmări un program variat de spectacole ecvestre tradiționale și contemporane, susținute de artiști din Turcia și din alte țări, precum și competiții ecvestre, inclusiv tir cu arcul călare, demonstrații de echitație și curse tradiționale.

Dincolo de arenă, festivalul propune o incursiune culturală captivantă prin expoziții, conferințe și paneluri dedicate istoriei și evoluției culturii ecvestre de-a lungul civilizațiilor. Concertele și spectacolele live, organizate pe fundalul peisajului spectaculos al Cappadociei, completează atmosfera festivalului și vor crea o experiență memorabilă pentru oaspeții veniți din întreaga lume.

Programul include, de asemenea, o gamă largă de activități suplimentare, precum zone de joacă pentru copii, tururi ghidate călare pentru vizitatori, demonstrații ecvestre tradiționale, precum aruncarea suliței călare (cunoscută în Turcia sub denumirea de cirit), dar și concursuri de frumusețe pentru cai, care vor îmbogăți experiența generală a festivalului.

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Vizitatorii au ocazia să descopere aromele distinctive ale bucătăriei din Nevşehir, recunoscută internațional după includerea sa în Ghidul Michelin. Îmbinând cultura, patrimoniul, gastronomia și peisajele spectaculoase, festivalul promite o experiență autentică a regiunii.

Prin combinația sa unică de tradiții ecvestre, experiențe culturale, gastronomie și peisaje emblematice ale Cappadociei, festivalul se pregătește să întâmpine vizitatori din întreaga lume pentru o celebrare de neuitat a culturii calului, în inima Turciei.

Ce se poate vizita și mânca în Cappadocia

Descoperiți patrimoniul unic al Cappadociei prin bisericile săpate în stâncă, vechile locuințe troglodite și remarcabilele orașe subterane, inclusiv Muzeul în Aer Liber Goreme, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Explorați regiunea prin drumeții, ciclism, ateliere culturale și zboruri memorabile cu balonul cu aer cald, care dezvăluie de la înălțime peisajele emblematice cu „hornurile zânelor”.

Trăiți experiența hotelurilor de lux amenajate în peșteri, unde decorul istoric este completat de servicii personalizate, facilități wellness de clasă mondială și confort excepțional. Savurați preparate regionale autentice în restaurante recunoscute de Ghidul Michelin și descoperiți experiențe culinare, restaurante premiate și vinuri locale distincte, inspirate de tradițiile gastronomice și viticole seculare ale Cappadociei.

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