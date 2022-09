Locuri de vizitat și obiective turistice în Lisabona

Castelo de São Jorge: un punct de reper iconic

Cea mai recunoscută dintre atracțiile majore ale Lisabonei, Castelul Sao Jorge ocupă o poziție glorioasă în apropiere de Alfama, pe coroana unui deal care domină capitala portugheză.

Aceasta este una dintre cele mai populare destinații turistice din Lisabona. Zidurile sale impresionante, muzeul captivant și situl arheologic fascinant se combină pentru a face din castel o experiență plină de satisfacții pentru întreaga familie, iar copiii în special vor adora să se cațere pe zidurile și turnurile robuste care înconjoară terenul.

A existat o fortăreață pe acest sit încă din Epoca Fierului, dar a fost un castel pe care maurii l-au apărat împotriva forțelor creștine invadatoare înainte de a fi în cele din urmă cucerit în 1147 de Afonso Henriques. Regele victorios a construit Palatul Aláçova, unde au locuit monarhii care au urmat până când o nouă reședință regală a fost construită lângă râu. (Fundațiile palatului fac parte din săpăturile văzute astăzi).

În cea mai mare parte, vizitatorii sunt destul de mulțumiți să admire priveliștile fabuloase de pe terasa de observație care oferă o panoramă neîntreruptă a orașului, a râului Tagus și a îndepărtatului Ocean Atlantic.

Pentru o perspectivă diferită, există un periscop Camera Obscura, adăpostit într-unul dintre turnuri, care oferă privitorilor o vedere neobișnuită proiectată la 360 de grade a orașului de dedesubt.

Mosteiro dos Jerónimos: Construit în onoarea epocii de descoperire a Portugaliei

Un punct culminant al oricărui tur al Lisabonei, mănăstirea Jerónimos din secolul al XVI-lea este unul dintre marile repere ale Portugaliei, un monument uimitor de o imensă semnificație istorică și culturală, care își merită distincția de sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

În apropiere de malul râului, în atractivul cartier Belém din Lisabona, mănăstirea, cunoscută și sub numele de mănăstirea ieromonahilor, a fost comandată de regele Manuel I în 1501.

Construită pentru a onora călătoria epică a lui Vasco da Gama în India din 1498, Jerónimos este atât un simbol al bogăției din Epoca Descoperirilor, cât și un lăcaș de cult (construcția a fost finanțată în mare parte din comerțul cu mirodenii aduse de da Gama).

Caracteristicile vedetă ale Mosteiro dos Jerónimos includ portalul sudic fantastic de elaborat și claustrul manuelin frumos și senin. Mormântul lui Vasco da Gama se află chiar la intrarea în biserica Santa Maria.

Oceanário

Oceanariul din Lisabona este unul dintre cele mai bune acvarii din Europa și unul dintre cele mai mari din lume. De asemenea, este, fără îndoială, cea mai potrivită pentru familie dintre toate atracțiile turistice ale orașului.

Proiectat de Peter Chermayeff și construit pentru Expoziția Mondială de la Expo 98 într-o zonă cunoscută în prezent sub numele de Parque das Nações, oceanariul găzduiește o gamă uluitoare de pești și animale marine, inclusiv zeci de specii diferite de păsări.

Amenajarea ingenioasă reprezintă patru mări și peisaje separate, reprezentând efectiv habitatele oceanelor Atlantic, Pacific, Indian și Antarctic. Acestea înconjoară un acvariu central enorm, plin de pești de toate formele și mărimile.

Oceanário de Lisboa promovează în mod activ conservarea oceanelor lumii și, pe lângă reputația sa invidiată de a fi una dintre cele mai populare atracții turistice ale Portugaliei, a fost lăudat la nivel mondial pentru campaniile sale de conștientizare a mediului marin.

Museu Calouste Gulbenkian

O bijuterie strălucitoare în coroana culturală a Lisabonei, Museu Calouste Gulbenkian este, de asemenea, unul dintre cele mai renumite muzee din Europa.

Această instituție, situată într-un parc luxuriant și plin de verdeață din nordul orașului, poartă numele lui Calouste Sarkis Gulbenkian, un magnat armean al petrolului născut în 1869, care a lăsat moștenire Portugaliei vasta sa colecție privată de artă cu puțin timp înainte de moartea sa, în 1955.

În conformitate cu termenii acestei donații, a fost creată o fundație, a cărei piesă centrală este un complex artistic construit special.

Uimitorul tezaur al lui Gulbenkian cuprinde lucrări de artă neprețuite din întreaga lume, care acoperă 4000 de ani, din Egiptul antic până la sfârșitul secolului XX.

Cu atât de multe piese din atât de multe perioade diferite ale istoriei pe care trebuie să le vezi, poți petrece cu ușurință o jumătate de zi parcurgând galeriile expoziției.

Museu Național de Artă Antică

Muzeul Național de Artă Antică este una dintre marile atracții culturale ale Lisabonei și un „must see” pe orice itinerar turistic. Aceasta este galeria națională a Portugaliei și găzduiește cea mai mare colecție de picturi portugheze din secolele XV și XVI din țară. O expoziție la fel de impresionantă de artă europeană, orientală și africană sporește atracția.

Muzeul este amplasat la vest de centrul orașului, într-un palat din secolul al XVII-lea, construit la rândul său peste rămășițele mănăstirii carmelitane Saint Albert, care a fost practic distrusă în cutremurul din 1755. Din fericire, capela a supraviețuit și este integrată în clădire.

Amplasată pe trei niveluri, vasta colecție permanentă necesită două ore bune din timpul tău.

Într-adevăr, Nivelul 1 găzduiește câteva lucrări cu adevărat remarcabile. Printre piesele notabile de aici se numără Fecioara și copilul cu sfinți (1519) de Hans Holbein cel Bătrân și frumosul portret al Sfântului Ieronim din 1521 de Albrecht Dürer.

Museu do Oriente

La vest de centrul orașului, în apropiere de Alcântara, și adăpostind o colecție fabuloasă de artă orientală realizată de influenta Fundație Oriente, această atractivă instituție culturală prezintă cronica prezenței Portugaliei în Asia și Orientul Îndepărtat.

Expoziția permanentă este dispusă pe două niveluri și este grupată în jurul mai multor zone centrale de artă orientală, în special chineză.

Expusă sub un iluminat discret, dar cu piese individuale expuse sub lumina reflectoarelor, colecția te poartă într-o călătorie incredibilă care urmărește legăturile culturale și comerciale stabilite între Portugalia și India, Japonia, Myanmar, Macao și Timorul.

Torre de Belém

Probabil cel mai emblematic dintre toate monumentele istorice ale Lisabonei, Turnul de Belém se află pe malurile din apropierea gurii râului Tagus, fiind un simbol al extraordinarei epoci a descoperirilor Portugaliei din secolul al XVI-lea.

Construit în 1515-21 ca fortăreață și amplasat inițial în mijlocul râului (cursul de apă s-a schimbat de-a lungul anilor), turnul reprezintă punctul culminant al arhitecturii decorative manueline. Fațada sa ornamentată este împodobită cu motive maritime fanteziste – toate frânghii răsucite și sfere armilare sculptate în piatră.

Într-adevăr, acest monument este atât de valoros și iconic încât este protejat ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Museu Nacional do Azulejo

Situat oarecum în afara traseului turistic, la est de centrul orașului, Muzeul Național de Azulejos merită căutat pentru colecția sa unică de azulejos – plăci decorative – și pentru fabuloasa Igreja Madre de Deus.

Găzduit în interiorul bisericii și claustrului Convento da Madre de Deus, acesta este singurul muzeu din Portugalia dedicat acestei forme de artă istorice. Expoziția permanentă urmărește evoluția fabricării țiglelor de la epoca maură până la influența spaniolă și apariția stilului propriu al Portugaliei.

Expuse în ordine cronologică, unele dintre cele mai vechi exemple datează din secolul al XV-lea și sunt prezentate sub formă de panouri complete cu modele complicate în culori vii. Lucrările portugheze de faianță și gresie prezintă cele mai familiare azulejos albastre și albe, iar o piesă remarcabilă, o panoramă de 36 de metri a Lisabonei de dinaintea cutremurului de pământ, este unul dintre punctele de atracție ale colecției.

Elevator de Santa Justa

Înălțându-se oarecum incongruent peste acoperișurile din cartierul Baixa (centrul orașului) din Lisabona, se află ciudatul Lift de Santa Justa, un ascensor neogotic și cel mai excentric și inedit mijloc de transport public din oraș.

La prima vedere, cadrul său din fier forjat nituit și vopseaua gri-capcană evocă imagini ale Turnului Eiffel din Paris, și există o legătură: arhitectul francez Raoul Mésnier du Ponsard, un ucenic al lui Gustave Eiffel, a proiectat liftul, care a fost inaugurat în 1901.

A fost construit ca mijloc de conectare a Baixa cu Largo do Carmo din cartierul Bairro Alto, o zonă la modă a orașului, presărată cu magazine scumpe, case de Fado și restaurante mici.

Astăzi, turiștii curioși, mai degrabă decât publicul navetist, sunt cei care fac excursia de 32 de metri până în vârf, călătorind în cabine cu panouri de lemn care încă mai prezintă instrumentele originale de alamă lustruită. Cabinele scârțâie până la o platformă amplasată chiar sub terasa de sus.

De aici, pasagerii pot fie să iasă și să traverseze pe jos un pod în Bairro Alto, fie să opteze pentru a urca scara în spirală care duce la terasa superioară.

Priveliștile de sus sunt superbe și surprind o pânză urbană aglomerată de străzi pietonale, piețe pitorești, precum și omniprezentul castel și râul Tagus. De asemenea, te poți bucura de o perspectivă minunată asupra Igreja do Carmo din apropiere. Așteaptă-te la cozi mari pe tot parcursul sezonului estival.

Elevator da Bica

O altă formă unică de transport în Lisabona este Elevador da Bica, o cale ferată funiculară construită de Raoul Mesnier de Ponsard și deschisă pentru public în 1892. Astăzi, încă se mai ridică deasupra abruptului Rua da Bica de Duarte Belo și îi duce pe pasageri până la un punct de vedere panoramic.

Stația inferioară a acestui funicular este aproape ascunsă în spatele unei fațade de pe Rua de S. Paulo cu inscripția „Ascensor da Bica” (nr. 234).

În timp ce te afli aici, merită să explorezi acest mic cartier liniștit cunoscut sub numele de Bica, care coboară de la Calçada do Combro/Rua do Loreto până la Tagus. Doar câteva mașini călătoresc aici datorită topografiei sale înclinate, străzilor înguste și clădirilor înghesuite.

Sé – Catedrala impunătoare din Lisabona

Situată în districtul Castelo din oraș, în apropiere de vechiul cartier Alfama, catedrala romanică fortificată din Lisabona – Sé – a suferit mai multe schimbări de design de când structura originală a fost consacrată în 1150. O serie de cutremure care au culminat cu devastatorul cutremur din 1755 a distrus-o complet pe cea care se afla în picioare în secolul al XII-lea.

Astăzi este făcută dintr-un amestec de stiluri arhitecturale, caracteristicile care ies în evidență fiind cele două clopotnițe gemene în formă de castele care înfrumusețează orizontul centrului orașului – deosebit de sugestive la sfârșitul după-amiezii, când soarele la apus arde cărămida cu un furnir auriu.

În interior, un rozariu strălucitor ajută la iluminarea unui interior mai degrabă sumbru, și probabil că te vei îndrepta direct spre tezaur, unde sunt expuse cele mai valoroase artefacte ale catedralei, obiecte care includ argintărie alcătuită din potire și relicvarii, veșminte brodate complex, statuete și o serie de manuscrise rare ilustrate.

Padrão dos Descobrimentos

Dominând malul mării Belém se află unghiularul Monument al Descoperirilor, un monolit enorm care se apleacă peste râul Tagus pentru a semăna cu prora unei caravelle, tipul de navă comandat de navigatorii portughezi în secolul al XV-lea pentru a cartografia oceanele neexplorate și a descoperi noi teritorii.

Designul este deliberat. Această structură emblematică a fost construită în 1960 pentru a comemora 500 de ani de la moartea lui Henric Navigatorul.

Ea aduce un omagiu adecvat tuturor celor implicați activ în dezvoltarea Epocii de aur a descoperirilor prin intermediul unei frize uimitoare de statui amplasate de-a lungul ambelor laturi ale monumentului ale celor mai proeminente personalități, figuri precum Vasco da Gama, Fernão de Magalhães și Pedro Álves Cabral. Henric însuși se află în prim-plan, cu caravela în mână.

Orice ai decide să vizitezi în Lisabona, asigură-te că iei la pas centrul vechi și micile străduțe înguste. Explorează felurile de mâncare locale și fă multe poze ca să ai amintire.

Sursa foto: 123rf.com, shutterstock.com

