De ce apare mucegaiul în casă

Sporii de mucegai există în mod obișnuit în aer și în praful din jurul nostru. Prezența lor nu înseamnă neapărat că locuința are o problemă. Situația devine însă mai problematică atunci când sporii ajung pe o suprafață umedă și găsesc materiale din care se pot hrăni, cum sunt lemnul, hârtia, cartonul, praful depus, adezivii, tapetul, textilele. În aceste condiții, mucegaiul poate începe să se dezvolte și să se extindă.

De aceea, mucegaiul nu este doar o pată care strică aspectul unei încăperi. Apariția lui indică, înainte de toate, existența unei surse de umezeală. Dacă aceasta nu este identificată și corectată, curățarea superficială a peretelui poate îndepărta temporar urmele vizibile, dar problema are șanse mari să reapară.

Ce se poate întâmpla dacă mucegaiul din casă este ignorat

În decurs de câteva săptămâni sau luni, o zonă afectată de mucegai, care inițial a fost mică, se poate extinde în jurul ferestrelor, în colțurile exterioare, în spatele dulapurilor, sub pardoseală ori în interiorul pereților.

Evoluția nu este întotdeauna vizibilă. Un miros persistent de umezeală, vopsea care se umflă, tapet dezlipit sau pete care reapar după curățare pot indica o contaminare importantă.

În această etapă, persoanele care locuiesc în acea casă pot începe să observe simptome precum nas înfundat sau secreții nazale, strănut, usturimea ochilor, iritarea gâtului, tuse ori iritații ale pielii.

Mucegaiul poate provoca astfel de simptome alergice sau iritative inclusiv la unele persoane care nu au o alergie diagnosticată. La cei cu astm, expunerea poate declanșa sau agrava episoadele de tuse, senzația de lipsă de aer și chiar crizele astmatice, arată Centers for Disease Control and Prevention.

Reacția nu este aceeași pentru toată lumea. Două persoane care locuiesc în aceeași casă pot avea experiențe foarte diferite din cauza mucegaiul. Una poate prezenta simptome frecvente, iar cealaltă poate să nu observe nimic. Contează sensibilitatea fiecăruia, starea de sănătate, durata și intensitatea expunerii. Într-o clădire afectată nu se găsesc numai spori de mucegai, ci pot exista și bacterii, alergeni și particule provenite din materialele degradate.

Copiii, persoanele în vârstă, cele care au astm, alergii sau alte afecțiuni pulmonare sunt, în general, mai vulnerabile. O atenție specială este necesară și în cazul persoanelor cu imunitatea mult slăbită, de exemplu în urma unui transplant, a chimioterapiei ori a anumitor tratamente imunosupresoare.

Cum afectează expunerea îndelungată la mucegai sănătatea

Dacă umezeala și mucegaiul rămân în locuință luni sau ani, simptomele iritative ori alergice pot deveni persistente sau pot reveni frecvent.

Organizația Mondială a Sănătății arată că locuirea în spații umede și afectate de mucegai este asociată în mod constant cu o frecvență mai mare a simptomelor respiratorii, alergiilor și astmului. Dovezile analizate de OMS indică și efecte asupra mecanismelor imunitare, deși reacțiile și riscul exact diferă de la o persoană la alta.

Pentru o persoană care are deja astm, expunerea repetată poate însemna simptome mai greu de controlat, crize mai dese și o nevoie mai mare de medicație. Există, de asemenea, dovezi privind asocierea dintre clădirile umede și apariția unor cazuri noi de astm.

Expunerea de durată a mai fost asociată cu rinită alergică, sinuzită, bronșită, tuse persistentă, respirație șuierătoare și infecții respiratorii.

La copii, problema este importantă deoarece plămânii și sistemul imunitar sunt încă în dezvoltare, iar timpul petrecut în locuință poate fi considerabil. Umezeala și mucegaiul nu reprezintă singura cauză posibilă a acestor afecțiuni, însă constituie factori de mediu care pot contribui la apariția sau agravarea lor.

Cum afectează mucegaiul din casă locuința

Mucegaiul folosește materialul pe care crește drept sursă de hrană. În timp, poate deteriora vopseaua, tapetul, hârtia, cartonul, gips-cartonul, lemnul, covoarele, anumite tipuri de izolație și tapițeria.

Mucegaiurile degradează treptat suprafețele pe care se dezvoltă și, dacă problema de umezeală este lăsată nerezolvată suficient de mult, poate apărea inclusiv deteriorarea elementelor construcției. De exemplu, o infiltrație prelungită prin acoperiș poate favoriza degradarea lemnului din pereți sau pardoseli.

Trebuie făcută totuși diferența dintre acțiunea mucegaiului și efectele umezelii care îl întreține. Apa poate umfla și deforma lemnul, poate desprinde vopseaua și tencuiala, poate păta plafoanele, poate coroda componente metalice și poate afecta unele materiale izolatoare. Mucegaiul și degradarea produsă direct de apă apar frecvent împreună, astfel încât daunele observate sunt adesea rezultatul ambelor procese.

Materialele poroase ridică cele mai mari dificultăți. Pe o suprafață dură și neporoasă, o contaminare redusă poate fi uneori îndepărtată prin curățare și uscare completă. În schimb, în covoare, plăci de tavan, saltele, gips-carton, izolație sau mobilier tapițat, mucegaiul poate pătrunde în profunzime.

Curățarea exclusivă a suprafeței nu garantează îndepărtarea contaminării, iar obiectul sau materialul poate necesita înlocuire.

Mucegaiul nu afectează numai pereții. Hainele depozitate într-un dulap lipit de un perete rece pot căpăta pete și un miros greu de eliminat. Cărțile, documentele și fotografiile se pot păta, ondula sau lipi între ele.

Descoperă și Cum scăpăm de mirosul de mucegai al dulapului și de umiditate

De ce simpla ștergere a petelor de mucegai nu rezolvă problema

Aplicarea repetată a unei soluții pe perete poate îmbunătăți temporar aspectul, dar nu oprește condensul, infiltrația sau pierderea de apă care a permis dezvoltarea mucegaiului.

Pentru o pată mică, apărută în urma condensului și fără semne de infiltrație, poate fi suficientă o intervenție atentă, urmată de controlul umidității. Dacă suprafața afectată este întinsă, mucegaiul revine, există apă în pereți, au fost inundate mai multe încăperi sau sunt contaminate instalațiile de ventilație, este prudentă evaluarea de către un specialist.

Persoanele cu astm sever, boli pulmonare cronice sau imunitate afectată nu ar trebui să participe la curățarea unei contaminări importante.

Mucegaiul, o problemă care trebuie rezolvată rapid

Este important de precizat că mucegaiul nu duce automat la îmbolnăvirea celor care locuiesc într-o casă afectată și nici fiecare pată nu anunță o degradare semnificativă.

Totuși, persistența lui arată că în locuință există un dezechilibru de umiditate care nu ar trebui ignorat. Pe termen mediu, acesta poate însemna aer interior neplăcut, simptome iritative, alergii agravate și deteriorarea finisajelor.

Pe termen lung, expunerea poate contribui la probleme respiratorii persistente, la agravarea astmului și, în situații mai rare, la afecțiuni pulmonare serioase în rândul persoanelor vulnerabile. În paralel, umezeala poate compromite obiecte personale, mobilier, izolații, pereți, pardoseli și elemente din lemn.

Repararea infiltrațiilor, uscarea rapidă a materialelor ude, ventilarea adecvată și îndepărtarea materialelor afectate mai puternic protejează în același timp sănătatea și siguranța casei.

Se recomandă uscarea zonelor și obiectelor afectate de apă, pe cât posibil, în primele 24-48 de ore, deoarece intervenția rapidă poate împiedica instalarea și extinderea mucegaiului.

Sfaturi pentru a scăpa de mucegai și a preveni reapariția

Identifică mai întâi sursa umezelii. Verifică eventualele infiltrații, pierderi ale conductelor, condensul, acoperișul, rosturile ferestrelor și zonele ascunse din spatele mobilierului. Curățarea petelor fără eliminarea cauzei oferă doar un rezultat temporar.

Repară rapid orice infiltrație sau scurgere. Pereții și obiectele ude ar trebui uscate complet cât mai repede, ideal în 24-48 de ore, pentru a limita dezvoltarea mucegaiului.

Pentru suprafețele dure, folosește apă și detergent, apoi usucă foarte bine zona. Frecarea este importantă deoarece mucegaiul trebuie îndepărtat fizic, nu doar decolorate cu clor.

Poartă mănuși, ochelari de protecție și, preferabil, o mască de tip FFP2/N95. Aerisește încăperea în timpul curățării și evită să atingi mucegaiul cu mâinile neprotejate.

Nu te baza exclusiv pe clor. Acesta poate decolora pata fără să rezolve contaminarea din interiorul unui material poros. În plus, umezeala rămasă va permite mucegaiului să reapară. Alege soluții speciale.



Evaluează cu atenție materialele poroase. Gips-cartonul, plăcile de tavan, covoarele, izolația, saltelele și tapițeria afectate în profunzime pot fi foarte greu sau imposibil de curățat complet și uneori trebuie înlocuite.

Îndepărtează mobilierul câțiva centimetri de pereții exteriori sau reci. Spațiul permite circulația aerului și reduce condensul care apare frecvent în spatele dulapurilor și canapelelor.



Aerisește zilnic, mai ales după duș, gătit sau uscarea rufelor. Aerisirea scurtă și intensă este, de regulă, mai eficientă decât păstrarea permanentă a unei ferestre foarte puțin deschise.

Folosește hota și ventilatorul din baie, dacă acestea evacuează aerul în exterior. Lasă ventilatorul să funcționeze și după baie, până când aburul și condensul dispar.

Evită uscarea rufelor în camere slab ventilate. Dacă nu există altă posibilitate, aerisește încăperea și folosește un dezumidificator.

Menține o temperatură relativ constantă. Încălzirea sporadică a unei camere foarte reci favorizează condensarea vaporilor pe pereți, ferestre și colțuri.

Urmărește umiditatea cu un higrometru. Ca regulă practică, încearcă să o menții sub 60%, de preferat în jurul intervalului 30-50%. Dacă rămâne ridicată, verifică ventilația și ia în calcul folosirea unui dezumidificator.

Șterge condensul de pe geamuri și pervazuri atunci când apare. Condensul frecvent este un semn că în încăpere există prea multă umezeală sau că suprafețele sunt foarte reci.

Apelează la un specialist dacă zona este întinsă, mucegaiul revine după curățare, există infiltrații în pereți, locuința a fost inundată sau este posibil să fie afectat sistemul de ventilație, arată site-ul EPA.

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