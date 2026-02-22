Beneficiile nutriționale ale untului de arahide

Untul de arahide este o sursă bogată de proteine și grăsimi sănătoase. O porție de 2 linguri oferă aproximativ 7 grame de proteine, ceea ce reprezintă 14% din necesarul zilnic. „Alunele conțin mai multe proteine decât orice alte nuci”, explică Malina Malkani, MS, RDN, specialistă în nutriție. Aceste proteine sunt esențiale pentru creșterea, menținerea și repararea masei musculare.

De asemenea, untul de arahide este bogat în grăsimi mononesaturate, care ajută la creșterea nivelului de HDL, colesterolul „bun”, și la reducerea LDL, colesterolul „rău”. Nutrienți precum magneziul și vitamina E joacă un rol important în sănătatea oaselor și a sistemului imunitar, în timp ce fibrele și acizii grași omega-6 contribuie la sănătatea inimii, conform specialiștilor.

Contribuția la sațietate și controlul greutății

Datorită combinației de proteine și grăsimi sănătoase, untul de arahide poate oferi o senzație de sațietate de lungă durată, ceea ce ajută la gestionarea poftelor alimentare și la menținerea unei greutăți sănătoase. Un studiu din 2022, a arătat că femeile care au inclus arahide întregi într-o dietă hipocalorică au pierdut în medie 3,3 kg, mai mult decât cele care nu au consumat arahide.

Impactul asupra sănătății inimii

Consumul regulat de unt de arahide poate avea efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare. „O porție de arahide oferă și cantități semnificative de alți nutrienți, cum ar fi fibrele, magneziul, acizii grași omega-6, care susțin sănătatea inimii”, explică Malina Malkani.

Pe lângă acestea, arahidele sunt o sursă de arginină, un aminoacid care îmbunătățește circulația sângelui, și de potasiu, care ajută la menținerea tensiunii arteriale normale. Un studiu a arătat că persoanele care au consumat arahide zilnic timp de șase luni au avut o reducere semnificativă a tensiunii arteriale sistolice.

Atenție la aportul caloric și aditivi

Deși reprezintă o sursă bogată de nutrienți esențiali, untul de arahide are și dezavantaje. O porție standard conține aproximativ 190 de calorii, ceea ce poate duce la un aport caloric excesiv dacă este consumat în cantități mari. Totuși, potrivit Sarah Garone, NDTR, CNC, „mai multe studii au arătat că un consum de nuci fie nu afectează greutatea, fie ajută de fapt la prevenirea creșterii în greutate”. Cheia constă în moderație și integrarea acestuia într-o dietă echilibrată.

Pe de altă parte, consumul frecvent de unt de arahide poate aduce în organism aditivi precum uleiuri hidrogenate, zaharuri adăugate și exces de sodiu. Pentru a evita aceste ingrediente, experții recomandă alegerea unui unt de arahide natural, care să conțină doar arahide și puțină sare.

„Alegerea unui unt de arahide cu doar două ingrediente vă ajută să evitați aditivii care pot afecta beneficiile nutriționale”, subliniază Sarah Garone.

