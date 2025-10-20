Despre minciunele

Simplu de făcut, dar pline de farmec, minciunelele sunt nelipsite din caietele vechi de rețete, transmise din generație în generație. Fiecare regiune a țării are o variantă ușor diferită, dar esența rămâne aceeași, un fel de gogoașă răsucită, crocantă la exterior, fragedă la interior, presărată cu zahăr pudră.

Minciunelele se regăsesc în multe bucătării europene, sub alte nume. În Polonia se numesc faworki sau chrusciki, în Franța- bugnes, în Italia – chiacchiere. Toate aceste variante pornesc de la aceeași idee, un aluat simplu, prăjit în ulei și pudrat cu zahăr, pregătit mai ales în perioada dinaintea Postului Paștelui. În România, însă, minciunelele au rămas un desert de toate zilele.

Cum se fac minciunelele – trucuri și sfaturi utile

Minciunelele sunt, în fond, un tip de gogoși răsucite. Aluatul se face din ingrediente modeste precum făină, ouă, lapte sau smântână, un strop de zahăr. După ce aluatul este frământat bine și lăsat un pic la odihnit, se întinde într-o foaie subțire, se taie în fâșii dreptunghiulare și fiecare bucată se răsucește ușor în mijloc, ca o fundiță. Apoi, sunt prăjite în ulei încins până capătă o nuanță aurie și sunt presărate cu un strat generos de zahăr pudră.

Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Recomandări
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
  • Temperatura ingredientelor – ouăle și laptele la temperatura camerei se încorporează mai bine și fac aluatul mai omogen.
  • Adaugă câteva picături de alcool, rom, coniac sau vin chiar și în aluatul obișnuit. Reduce absorbția de ulei și ajută la o textură mai crocantă.
  • Folosește smântână sau iaurt în loc de lapte pentru o textură mai fragedă și mai aerată.
  • Lasă aluatul la dospit- un aluat lăsat să se odihnească 20–30 de minute devine mai elastic și mai ușor de modelat, prevenind ruperea în timpul răsucirii.
  • Ulei la temperatura potrivită – dacă este prea încins, se ard repede la exterior și rămân crude în interior. Dacă este prea rece, absorb mult ulei și devin grele. Aruncă o fărâmă mică de aluat, trebuie să sfârâie ușor și să se ridice la suprafață.
  • Nu aglomera tigaia – prăjirea în loturi mici asigură crocanță și culoare uniformă.
  • Minciunelele sunt cele mai bune în ziua preparării, dar dacă le păstrezi, ține-le într-o cutie ermetică cu hârtie absorbantă între straturi.

Rețete de minciunele

Minciunelele sunt un desert simplu și ușor de preparat. Ele pot fi făcute cu lapte, cu iaurt sau chiar cu untură, așa cum pot fi făcute și de post. Așadar, rețetele de minciunele pot fi adaptate după gusturi și preferințe.

Rețete de minciunele
Rețete de minciunele

Minciunele cu ou

Ingrediente

  • 500 g făină
  • 2 ouă
  • 2 linguri zahăr
  • 75-100 ml apă
  • 1 praf sare
  • 1 plic zahăr vanilinat
  • ulei pentru prăjit
  • zahăr pudră

Mod de preparare

Făina se amestecă cu sarea şi apoi se cerne într-un castron.

Se face un gol la mijloc unde se pun ouăle, ambele tipuri de zahăr şi apa. Se amestecă bine şi se frământă un aluat nu foarte tare care se lasă să se odihnească 10 minute.

Apoi, pe masa presărată cu făină se întinde aluatul cu sucitorul. Se taie dreptunghiuri şi apoi se face o tăietură la mijloc prin care se scoate unul dintre capetele micii bucăţi de aluat.

Se pregătesc toate şi se pun la prăjit în baie de ulei. Minciunelele se scot pe şervete de hârtie şi apoi se presară cu zahăr pudră.

Minciunele cu untură

Ingrediente:

  • două ouă întregi,
  • 3 linguri de zahăr,
  • 100 g untură,
  • 100 g smântână (sau iaurt gras),
  • coajă de lămâie,
  • esenţă de rom sau vanilie,
  • un praf de copt,
  • un praf de sare,
  • făină cât cuprinde;
  • ulei încins pentru prăjit;
  • zahăr pudră pentru decor.

Mod de preparare

Se amestecă toate ingredientele şi se frământă, la început cu lingura, apoi cu mâna, până se obţine un aluat nelipicios.

Se întinde o foaie de 4-5 mm şi se taie în romburi, crestându-se pe mijloc, întorcându-se unul dintre colţuri prin tăietură şi se obţine o formă răsucită. Se încinge uleiul pe foc domol şi se prăjesc minciunelele. Când sunt coapte, se scot pe un şerveţel absorbant, se lasă puţin să se răcească şi se pudrează cu zahăr.

Minciunele de post

  • 500 g făină
  • 250 ml lapte vegetal
  • 1/2 linguriță bicarbonat
  • 3 linguri zahăr
  • 3 linguri ulei
  • esențe după gust
  • un praf sare
  • ulei pentru prăjit
  • zahăr pudră pentru servit

Mod de preparare

Laptele vegetal se amestecă bine cu zahărul, sarea, uleiul, esențele și bicarbonatul. Se adaugă apoi făina și, dacă aluatul nu se dezlipește de mână, se mai adaugă puțină făină.

Pe masa presărată cu făină se întinde o bucată din aluat și se taie pătrate. Apoi fiecărui pătrat i se face o tăietură în diagonală pe unde se trece un colț al pătratului.

Se prăjesc în baie de ulei bine încins și se scot pe șervete de hârtie. Se presară apoi cu zahăr pudră.

Descoperă și Gogoși pufoase – rețete pentru gogoși delicioase și aromate

Minciunele cu iaurt

  • 600 g făină
  • 1 pliculeţ drojdie
  • 150 ml lapte cald
  • 5 linguri ulei
  • 3 gălbenuşuri
  • 4 linguri zahăr
  • 150 g pahar iaurt grecesc
  • esență de vanilie
  • coaja unei lămâi bio
  • jumătate de linguriță sare

Mod de preparare

Amestecă laptele cald cu drojdia, zahărul și 3-4 linguri din făină, până obții un amestec omogen. Lasă-l la crescut pentru 15 minute la cald.

Separat, freacă gălbenușurile cu iaurtul grecesc, vanilia, coaja de lămâie și sarea.

Cerne făina și pune maiaua crescută în mijlocul făinii, urmate de crema de gălbenușuri și iaurt. Amestecă la început cu lingura, apoi frământă cu mâna, incorporând treptat și cele 5 linguri de ulei, până obții un aluat ferm, nelipicios. Lasă-l la dospit minim o ora acoperit, la loc cald.

Daca simți că e prea lipicios, mai adaugă putină făină, daca îl simți prea uscat, adaugă puțin lapte, deoarece aluatul poate ieși diferit, deși se folosesc aceleași cantități.

Întinde aluatul crescut pe blatul înfăinat. Îl poți face în 2 transe, căci poate fi greu de gestionat dintr-o bucată. Taie cu cuțitul sau cu feliatorul de pizza fâșii lungi, late de 6-7 cm. Împarte apoi fiecare fășie lunga în pătrate sau romburi de 7-8 cm.

În centrul fiecărei viitoare minciunică, crestează o tăietură. Trece unul din vârfurile alungite prin crestătură și scoate-l în exterior.

Lasă minciunelele să dospească din nou pentru 20-30 de minute. Prăjește gogoșile în baie de ulei pentru câteva secunde pe fiecare parte. Servește minciunelele tradițional, cu zahar pudra din belșug, sau cu gem, dulceață sau ciocolată, după gust. Sursă – rețetepractice.ro.

Chiacchiere – minciunele italiene

  • 250 g făină
  • 30 g zahăr
  • 2 ouă
  • 30 g unt topit
  • 1 lingură lichior după gust sau rom
  • 1 linguriță esență de vanilie
  • un praf de sare
  • coajă rasă de lămâie
    zahăr pudră pentru decor
  • ulei de prăjit

Mod de preparare

Într-un bol mare, cerne făina și adaugă zahărul și sarea. Fă o adâncitură în centru și adaugă ouăle, untul topit, lichiorul și vanilia.

Frământă până obții un aluat neted și elastic. Dacă este prea lipicios, mai adaugă puțină făină, dacă e prea tare, câteva picături de apă sau lapte.

Acoperă aluatul cu folie alimentară și lasă-l 20–30 minute la temperatura camerei.

Presară puțină făină pe planșetă și pe sucitor. Întinde aluatul într-o foaie subțire (2–3 mm).

Taie fâșii dreptunghiulare sau pătrate și fă câteva tăieturi pe mijloc.

Încinge uleiul într-o tigaie adâncă la foc mediu. Test: o bucată mică de aluat trebuie să sfârâie și să se ridice la suprafață.

Prăjește Chiacchiere în loturi mici, câte 1–2 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante.

Scoate-le cu spumiera și așază-le pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei.

Presară zahăr pudră generos peste Chiacchiere cât sunt calde încă.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce a făcut bărbatul din Dolj după ce și-a ucis soţia și i-a aruncat trupul într-o fântână. Totul a fost aranjat, iar înainte să se sinucidă l-a sunat pe ginerele său, iar ce a urmat e sfâșietor. Anchetatorii au rămas șocați când au aflat
Viva.ro
Tulburător ce a făcut bărbatul din Dolj după ce și-a ucis soţia și i-a aruncat trupul într-o fântână. Totul a fost aranjat, iar înainte să se sinucidă l-a sunat pe ginerele său, iar ce a urmat e sfâșietor. Anchetatorii au rămas șocați când au aflat
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Unica.ro
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Reacția ministrului Justiției despre varianta ca Ilie Bolojan să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile magistraților
Știri România 16:42
Reacția ministrului Justiției despre varianta ca Ilie Bolojan să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile magistraților
Topul datornicilor publici din Galați: Protecția copilului și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
Știri România 16:30
Topul datornicilor publici din Galați: Protecția copilului și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Iuliu Mureșan, prezentat oficial la CFR Cluj! Neluțu Varga i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj. Update exclusiv
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan, prezentat oficial la CFR Cluj! Neluțu Varga i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj. Update exclusiv
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Ce a primit Lidia Buble în pachet după ce și-a cumpărat un dres roșu: „Ce fac? N-am văzut așa ceva”
Stiri Mondene 16:38
Ce a primit Lidia Buble în pachet după ce și-a cumpărat un dres roșu: „Ce fac? N-am văzut așa ceva”
Cât a plătit Dorian Popa pentru colierul oferit soției lui. Denisa Nechifor l-a dat de gol, iar suma este fabuloasă
Stiri Mondene 16:12
Cât a plătit Dorian Popa pentru colierul oferit soției lui. Denisa Nechifor l-a dat de gol, iar suma este fabuloasă
Parteneri
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
TVMania.ro
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
ObservatorNews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei
KanalD.ro
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei

Politic

Prima reacție a Guvernului după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Politică 16:30
Prima reacție a Guvernului după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică
Politică 15:26
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței