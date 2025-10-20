Despre minciunele

Simplu de făcut, dar pline de farmec, minciunelele sunt nelipsite din caietele vechi de rețete, transmise din generație în generație. Fiecare regiune a țării are o variantă ușor diferită, dar esența rămâne aceeași, un fel de gogoașă răsucită, crocantă la exterior, fragedă la interior, presărată cu zahăr pudră.

Minciunelele se regăsesc în multe bucătării europene, sub alte nume. În Polonia se numesc faworki sau chrusciki, în Franța- bugnes, în Italia – chiacchiere. Toate aceste variante pornesc de la aceeași idee, un aluat simplu, prăjit în ulei și pudrat cu zahăr, pregătit mai ales în perioada dinaintea Postului Paștelui. În România, însă, minciunelele au rămas un desert de toate zilele.

Cum se fac minciunelele – trucuri și sfaturi utile

Minciunelele sunt, în fond, un tip de gogoși răsucite. Aluatul se face din ingrediente modeste precum făină, ouă, lapte sau smântână, un strop de zahăr. După ce aluatul este frământat bine și lăsat un pic la odihnit, se întinde într-o foaie subțire, se taie în fâșii dreptunghiulare și fiecare bucată se răsucește ușor în mijloc, ca o fundiță. Apoi, sunt prăjite în ulei încins până capătă o nuanță aurie și sunt presărate cu un strat generos de zahăr pudră.

Temperatura ingredientelor – ouăle și laptele la temperatura camerei se încorporează mai bine și fac aluatul mai omogen.

Adaugă câteva picături de alcool, rom, coniac sau vin chiar și în aluatul obișnuit. Reduce absorbția de ulei și ajută la o textură mai crocantă.

Folosește smântână sau iaurt în loc de lapte pentru o textură mai fragedă și mai aerată.

Lasă aluatul la dospit- un aluat lăsat să se odihnească 20–30 de minute devine mai elastic și mai ușor de modelat, prevenind ruperea în timpul răsucirii.

Ulei la temperatura potrivită – dacă este prea încins, se ard repede la exterior și rămân crude în interior. Dacă este prea rece, absorb mult ulei și devin grele. Aruncă o fărâmă mică de aluat, trebuie să sfârâie ușor și să se ridice la suprafață.

Nu aglomera tigaia – prăjirea în loturi mici asigură crocanță și culoare uniformă.

Minciunelele sunt cele mai bune în ziua preparării, dar dacă le păstrezi, ține-le într-o cutie ermetică cu hârtie absorbantă între straturi.

Rețete de minciunele

Minciunelele sunt un desert simplu și ușor de preparat. Ele pot fi făcute cu lapte, cu iaurt sau chiar cu untură, așa cum pot fi făcute și de post. Așadar, rețetele de minciunele pot fi adaptate după gusturi și preferințe.

Minciunele cu ou

Ingrediente

500 g făină

2 ouă

2 linguri zahăr

75-100 ml apă

1 praf sare

1 plic zahăr vanilinat

ulei pentru prăjit

zahăr pudră

Mod de preparare

Făina se amestecă cu sarea şi apoi se cerne într-un castron.

Se face un gol la mijloc unde se pun ouăle, ambele tipuri de zahăr şi apa. Se amestecă bine şi se frământă un aluat nu foarte tare care se lasă să se odihnească 10 minute.

Apoi, pe masa presărată cu făină se întinde aluatul cu sucitorul. Se taie dreptunghiuri şi apoi se face o tăietură la mijloc prin care se scoate unul dintre capetele micii bucăţi de aluat.

Se pregătesc toate şi se pun la prăjit în baie de ulei. Minciunelele se scot pe şervete de hârtie şi apoi se presară cu zahăr pudră.

Minciunele cu untură

Ingrediente:

două ouă întregi,

3 linguri de zahăr,

100 g untură,

100 g smântână (sau iaurt gras),

coajă de lămâie,

esenţă de rom sau vanilie,

un praf de copt,

un praf de sare,

făină cât cuprinde;

ulei încins pentru prăjit;

zahăr pudră pentru decor.

Mod de preparare

Se amestecă toate ingredientele şi se frământă, la început cu lingura, apoi cu mâna, până se obţine un aluat nelipicios.

Se întinde o foaie de 4-5 mm şi se taie în romburi, crestându-se pe mijloc, întorcându-se unul dintre colţuri prin tăietură şi se obţine o formă răsucită. Se încinge uleiul pe foc domol şi se prăjesc minciunelele. Când sunt coapte, se scot pe un şerveţel absorbant, se lasă puţin să se răcească şi se pudrează cu zahăr.

Minciunele de post

500 g făină

250 ml lapte vegetal

1/2 linguriță bicarbonat

3 linguri zahăr

3 linguri ulei

esențe după gust

un praf sare

ulei pentru prăjit

zahăr pudră pentru servit

Mod de preparare

Laptele vegetal se amestecă bine cu zahărul, sarea, uleiul, esențele și bicarbonatul. Se adaugă apoi făina și, dacă aluatul nu se dezlipește de mână, se mai adaugă puțină făină.

Pe masa presărată cu făină se întinde o bucată din aluat și se taie pătrate. Apoi fiecărui pătrat i se face o tăietură în diagonală pe unde se trece un colț al pătratului.

Se prăjesc în baie de ulei bine încins și se scot pe șervete de hârtie. Se presară apoi cu zahăr pudră.

Minciunele cu iaurt

600 g făină

1 pliculeţ drojdie

150 ml lapte cald

5 linguri ulei

3 gălbenuşuri

4 linguri zahăr

150 g pahar iaurt grecesc

esență de vanilie

coaja unei lămâi bio

jumătate de linguriță sare

Mod de preparare

Amestecă laptele cald cu drojdia, zahărul și 3-4 linguri din făină, până obții un amestec omogen. Lasă-l la crescut pentru 15 minute la cald.

Separat, freacă gălbenușurile cu iaurtul grecesc, vanilia, coaja de lămâie și sarea.

Cerne făina și pune maiaua crescută în mijlocul făinii, urmate de crema de gălbenușuri și iaurt. Amestecă la început cu lingura, apoi frământă cu mâna, incorporând treptat și cele 5 linguri de ulei, până obții un aluat ferm, nelipicios. Lasă-l la dospit minim o ora acoperit, la loc cald.

Daca simți că e prea lipicios, mai adaugă putină făină, daca îl simți prea uscat, adaugă puțin lapte, deoarece aluatul poate ieși diferit, deși se folosesc aceleași cantități.

Întinde aluatul crescut pe blatul înfăinat. Îl poți face în 2 transe, căci poate fi greu de gestionat dintr-o bucată. Taie cu cuțitul sau cu feliatorul de pizza fâșii lungi, late de 6-7 cm. Împarte apoi fiecare fășie lunga în pătrate sau romburi de 7-8 cm.

În centrul fiecărei viitoare minciunică, crestează o tăietură. Trece unul din vârfurile alungite prin crestătură și scoate-l în exterior.

Lasă minciunelele să dospească din nou pentru 20-30 de minute. Prăjește gogoșile în baie de ulei pentru câteva secunde pe fiecare parte. Servește minciunelele tradițional, cu zahar pudra din belșug, sau cu gem, dulceață sau ciocolată, după gust. Sursă – rețetepractice.ro.

Chiacchiere – minciunele italiene

250 g făină

30 g zahăr

2 ouă

30 g unt topit

1 lingură lichior după gust sau rom

1 linguriță esență de vanilie

un praf de sare

coajă rasă de lămâie

zahăr pudră pentru decor

zahăr pudră pentru decor ulei de prăjit

Mod de preparare

Într-un bol mare, cerne făina și adaugă zahărul și sarea. Fă o adâncitură în centru și adaugă ouăle, untul topit, lichiorul și vanilia.

Frământă până obții un aluat neted și elastic. Dacă este prea lipicios, mai adaugă puțină făină, dacă e prea tare, câteva picături de apă sau lapte.

Acoperă aluatul cu folie alimentară și lasă-l 20–30 minute la temperatura camerei.

Presară puțină făină pe planșetă și pe sucitor. Întinde aluatul într-o foaie subțire (2–3 mm).

Taie fâșii dreptunghiulare sau pătrate și fă câteva tăieturi pe mijloc.

Încinge uleiul într-o tigaie adâncă la foc mediu. Test: o bucată mică de aluat trebuie să sfârâie și să se ridice la suprafață.

Prăjește Chiacchiere în loturi mici, câte 1–2 minute pe fiecare parte, până devin aurii și crocante.

Scoate-le cu spumiera și așază-le pe hârtie absorbantă pentru a elimina excesul de ulei.

Presară zahăr pudră generos peste Chiacchiere cât sunt calde încă.

Sursă foto – Shutterstock.com

