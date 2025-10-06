În urma unul consult de stomatologie, pot fi descoperite și tratate din timp eventualele afecțiuni dentare sau gingivale, înainte de apariția unor complicații. În plus, consultația poate fi completată cu proceduri de profilaxie dentară, precum detartrajul și periajul profesional, care sunt recomandate regulat, pentru că scad riscul apariției unor probleme precum acumularea de tartru, care poate duce în timp la gingivită și chiar la parodontoză.

În funcție de indicația stabilită pentru fiecare pacient în parte, pot fi necesare diferite tratamente stomatologice, care nu ar trebui amânate, pentru că pot rezolva din timp afecțiunile descoperite. Spre exemplu, specialistul poate recomanda un tratament pentru carii dentare sau purtarea unui aparat dentar, dacă observă o aliniere incorectă a dinților.

Este important de reținut că tratamentele stomatologice efectuate corect și la timp nu asigură doar o dantură sănătoasă, ci previn complicații grave, precum infecțiile, care se pot extinde dincolo de cavitatea bucală. Din fericire, în prezent, intervențiile sunt realizate fără disconfort, cu echipamente moderne, care asigură o vindecare rapidă și rezultate deosebite pe termen lung.

Tot în urma consultației de stomatologie, pacienții pot să opteze pentru proceduri de estetică dentară, precum albirea profesională sau fațetele dentare, pentru un zâmbet impecabil. Medicul stabilește care sunt tratamentele recomandate pentru fiecare pacient în parte, în funcție de dorințe și de starea danturii.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Atunci când medicul identifică afecțiuni severe, precum carii dentare avansate sau parodontoză, tratamentul trebuie început cât mai repede. În anumite situații, pot fi necesare extracții dentare sau înlocuirea dinților cu implanturi dentare, astfel încât aspectul și funcționalitatea danturii să nu fie afectate. Pentru a beneficia de aceste tratamente stomatologice moderne, pacienții trebuie să se adreseze unei clinici care dispune de echipamente performante și de o echipă medicală multidisciplinară.

La Clinica de Stomatologie SANADOR, pacienții au acces la servicii complete, care includ consultații de specialitate pentru adulți și copii, investigații avansate și tratamente de ultimă generație, în funcție de nevoile fiecăruia. Clinica se află la etajul 5 al Clinicii SANADOR Victoriei corp A și asigură servicii integrate de stomatologie, oferite de o echipă medicală experimentată, care folosește echipamente performante, precum lasere dentare și tehnologie PRGF-Endoret pentru terapie cu plasmă obținută din sângele pacientului, pentru o vindecare rapidă.

Foto: SANADOR

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE