Despre uleiul de măsline

Uleiul de măsline este folosit de mii de ani, atât în bucătărie, cât și în industria frumuseții datorită numeroaselor beneficii pe care le are pentru piele și păr.

Grăsimile sănătoase din măsline sunt extrase pentru a produce ulei de măsline, una dintre componentele cheie ale dietei mediteraneene incredibil de sănătoase. Aproximativ 14% din ulei sunt grăsimi saturate, în timp ce 11% sunt polinesaturați, cum ar fi acizii grași omega-6 și omega-3. Dar acidul gras predominant în uleiul de măsline este o grăsime mononesaturată numită acid oleic, care reprezintă 73% din conținutul total de ulei.

Acidul oleic, principalul acid gras din ulei măsline, este asociat cu îmbunătățirea sănătății inimii. Poate regla nivelul colesterolului și poate proteja colesterolul LDL (rău) de oxidare. Mai mult, unele studii observă că măslinele și uleiul de măsline pot reduce tensiunea arterială. Iar acesta este doar unul dintre multiplele beneficii pe care le are uleiul de măsline.

Nutrienți importanți din uleiul de măsline:

Acid oleanolic. Acest antioxidant poate ajuta la prevenirea leziunilor hepatice, la reglarea grăsimilor din sânge și la reducerea inflamației

Quercetin. Acest nutrient poate reduce tensiunea arterială și poate îmbunătăți sănătatea inimii.

Hidroxitirosol. În timpul coacerii măslinelor, oleuropeinul este descompus în hidroxitirosol. Este, de asemenea, un puternic antioxidant.

Tirozol. Cel mai răspândit în uleiul de măsline, acest antioxidant nu este la fel de puternic ca hidroxitirosolul. Cu toate acestea, poate ajuta la prevenirea bolilor de inimă

Oleuropein. Acesta este cel mai abundent antioxidant din măslinele proaspete, necoapte. Este legat de multe beneficii pentru sănătate.

Recomandări EXCLUSIV | „Poliția nu vrea să achite nici înmormântarea”. Sora inginerului mort într-o intervenție a polițiștilor, într-o autogară din Pitești, despre ultima zi din viața fratelui ei. Ce daune cere familia în instanță

Care este cel mai bun ulei de măsline

Există mai multe tipuri de ulei de măsline, în funcție de procesul de extracție și de calitatea fructelor utilizate. Astfel, poate fi ulei de măsline extravirgin, ulei de măsline virgin, ulei de măsline rafinat sau ulei de măsline din turte de măsline.

De asemenea, există și ulei de măsline pentru prăjit, un tip special de ulei rafinat, cu un punct de fumegare foarte ridicat, potrivit pentru prăjit și gătit la temperaturi foarte înalte.

Uleiul de măsline extravirgin, obținut prin presare la rece, este considerat cea mai pură și cea mai valoroasă formă, având cel mai scăzut conținut de aciditate și cel mai bogat profil de arome. De asemenea, acest tip de ulei este și cel mai scump dintre uleiurile de măsline.

Află și dacă uleiul de măsline se folosește la prăjit.

Ce face ca uleiul de măsline să fie sănătos

Organismul are nevoie de grăsime pentru a funcționa, în special grăsimi sănătoase pentru inima, care conțin vitamine esențiale și antioxidanți. Grăsimea poate ajuta corpul să absoarbă nutrienți precum vitamina A, vitamina K, vitamina D și vitamina E. Un ulei sănătos este unul care conține o cantitate mai mare de grăsimi mononesaturate și polinesaturate, împreună cu antioxidanți și alți nutrienți, cum ar fi uleiul de măsline.

Recomandări Câteva principii pentru investiții eficiente. Cum investești inteligent la bursă

Alegerea uleiului potrivit pentru mâncare poate adăuga gust, textură și substanțe nutritive meselor tale. Cu toate acestea, este important să știți că orice tip de ulei este ceva de folosit cu moderație – chiar și uleiurile sănătoase sunt bogate în calorii.

Cu ce poți înlocui uleiul de măsline

Dacă te întrebi cu ce poți înlocui uleiul de măsline, ei bine, există o mulțime de variante de uleiuri sănătoase pe care le poți alege în funcție de nevoi. Unele sunt bune doar la salată sau ca finisaj, altele sunt bune și la gătit la temperaturi mari și la prăjit.

Ulei de avocado

Cu ce poți înlocui uleiul de măsline -ulei de avocado

Uleiul de avocado este făcut din pulpa verde a avocado. Dacă îți place să adaugi avocado la mâncare, îți va plăcea să gătești cu ulei de avocado. Când este rafinat, uleiul de avocado are un gust neutru și cel mai înalt punct de fum dintre orice ulei de gătit, așa că este excelent pentru gătit la căldură mare. Dacă sunteți în căutarea celui mai bun înlocuitor pentru uleiul de măsline extravirgin, alegeți uleiul de avocado extravirgin presat la rece. Are un gust untos și bogat și este perfect pentru pește, fasole sau legume.

Recomandări Limitele bazinului electoral al suveraniștilor și populiștilor în România. Cum a evoluat situația în ultimele decenii | ANALIZĂ

Uleiul de avocado este o sursă bună de acid oleic, vitamina E și luteină, care vă ajută să vă protejați ochii. De asemenea, este bogat în grăsimi mononesaturate.

Ulei din semințe de struguri

Uleiul de sâmburi de struguri este un ulei cu gust neutru, așa că nu va adăuga nicio aromă vizibilă mâncărurilor. Are un punct de fum mai mare decât uleiul de măsline, ceea ce face ca uleiul de sâmburi de struguri să fie bun pentru gătit la căldură mare.

Uleiul de sâmburi de struguri este sănătos deoarece conține grăsimi polinesaturate și vitamina E. În plus, are niveluri ridicate de acid linoleic, ceea ce vă poate reduce riscul de boli de inimă și diabet.

Ulei de semințe de in

Uleiul de in se obține prin presarea la rece a semințelor plantei de in. Este posibil să fi văzut semințe de in întregi sau măcinate în magazinul alimentar – aceeași plantă, produs final diferit. Deoarece uleiul din semințe de in este presat la rece și nu este potrivit pentru gătit la căldură mare, utilizați-l ca ulei de finisare și în sosuri de salată pentru a obține o aromă ușoară de nucă similară cu semințele de floarea soarelui.

Uleiul nu reține toți nutrienții pe care îi găsiți în semințele de in, cum ar fi fibrele, dar este totuși o sursă excelentă de grăsimi omega-3 și lignani, care sunt compuși antioxidanti și antiinflamatori. Unele studii au arătat, de asemenea, că uleiul de semințe de in poate reduce riscul de diabet, poate reduce inflamația, reduce colesterolul și poate ajuta unele afecțiuni ale pielii și părului.

Ulei de arahide

Uleiul de arahide, obținut din presarea alunelor, are un punct de fum ridicat, așa că este de obicei folosit pentru gătit la căldură mare, cum ar fi la prăjit. Cel mai mult ulei de arahide vândut în comerț este rafinat. Uleiul de arahide presat la rece și uleiul de arahide gourmet sunt mai puțin rafinate sau nerafinate și păstrează mai mult din aroma de nucă. Uleiul de arahide gourmet este folosit mai ales pentru finisarea mâncărurilor, cum ar fi cartofii prăjiți, la care doriți să adăugați aromă de arahide.

Uleiul de arahide este o sursă bună de vitamina E, acid oleic și acid linoleic.

Ulei de nucă

Uleiul de nucă este făcut din, evident, nuci. Aceste nuci pot face parte din orice dietă sănătoasă, deoarece sunt pline de nutrienți și antioxidanți. Cercetări recente sugerează că uleiul obținut din presarea nucilor păstrează aceste beneficii sănătoase. De asemenea, are o aromă plăcută de nucă, așa că, în timp ce puteți folosi ulei de nucă pentru gătit la foc mic, este cel mai bine în sosuri de salată sau într-un sos sau folosit la finisare.

Uleiul de nucă este o sursă bună de vitamina K, vitamina E, zinc, fosfor și colină, un nutrient care ajută la menținerea funcționării normale a celulelor și nervilor. Uleiul de nucă este, de asemenea, o sursă bună de seleniu, care menține tiroida să funcționeze bine și poate proteja împotriva bolilor de inimă și cancerului.

Ulei de susan

Ca și semințele de in, uleiul de susan este făcut din semințe cu același nume și are un gust delicat, de nucă. Semințele de susan pot fi prăjite înainte de a fi presate, obținând un ulei mai închis, cu un gust mai puternic, adesea folosit ca un fel de condiment pentru a termina mâncărurile asiatice. Uleiul obținut din semințe neprăjite este mai neutru și poate fi folosit pentru a sota sau a prăji alimentele.

Uleiul de susan este o sursă bună de omega-3, omega-6 și antioxidanți precum fitosterolii și lignanii. În unele culturi, uleiul de susan a fost folosit ca medicament pentru a trata inflamația, durerile articulare și durerile de dinți. De asemenea, poate ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Ghee

Singurul ulei care nu este pe bază de plante din lista cu ce poți înlocui uleiul de măsline, ghee se face prin încălzirea untului la foc mic până când toată apa se evaporă, lăsând în urmă substanțele solide din lapte. Aceste solide se lasă să se gătească până devin maro auriu și apoi se strecoară. Ghee a fost folosit de secole ca parte a Ayurveda, un tip de medicină practicat în India și câștigă mai multă popularitate în bucătăria occidentală. Deoarece ghee-ul este un tip de unt clarificat, are gust de nuci și bogat ca untul de înaltă calitate. Ghee are, de asemenea, un punct de fum mai mare decât untul, așa că îl poți folosi pentru aproape orice tip de gătit.

Procesul de căldură scăzută permite ghee-ului să păstreze mai mulți nutrienți găsiți în unt, inclusiv vitamina A, vitamina K, vitamina E și vitamina D. Ghee este o sursă bună de acid linoleic conjugat, care s-a dovedit că ajută unii oameni să slăbească.

Sursă – 123rf.com.

Urmărește-ne pe Google News