O regiune liniștită, departe de turismul de masă

Este vorba despre Gasconia, o zonă rurală plină de sate medievale, piețe tradiționale și o cultură gastronomică celebră.

Potrivit unui raport din 2026 realizat de organizația Live and Invest Overseas, Gasconia a fost inclusă printre cele mai bune destinații din lume pentru pensionari, depășind chiar și țări populare precum Spania sau Grecia.

Când vine vorba de vacanțe în Franța, majoritatea turiștilor se gândesc la Paris sau la Provence. În schimb, Gasconia rămâne una dintre cele mai puțin cunoscute regiuni ale țării, deși oferă peisaje spectaculoase și un stil de viață relaxat.

Zona este caracterizată de sate medievale, dealuri verzi și o densitate scăzută a populației. Tocmai această liniște face regiunea atractivă pentru cei care vor să scape de aglomerația marilor orașe sau de destinațiile turistice suprasaturate.

Pentru vizitatori, experiența poate fi autentică: în multe sate localnicii vorbesc în principal franceza.

Bucătăria, una dintre marile atracții ale Gasconiei

Gasconia este renumită pentru tradițiile sale culinare. Regiunea este considerată una dintre capitalele gastronomice ale Franței, iar piețele locale sunt pline de produse proaspete.

Printre cele mai cunoscute preparate se numără foie gras, specialitatea din ficat de rață sau gâscă. O mare parte din producția franceză provine din sud-vestul țării, iar departamentul Landes este cel mai important producător.

În satul Samatan are loc în fiecare luni o piață dedicată foie gras-ului, unde vizitatorii pot gusta produse locale și pot descoperi specialități tradiționale.

Bloggerul de călătorii Eternal Arrival a numit „piața orașului pitorească de nivel Frumoasa și Bestia”, fântâna sa istorică și vânzătorii de brânzeturi ca fiind câteva motive pentru a vă opri.

Pe lângă acest preparat celebru, piețele din regiune oferă legume proaspete, brânzeturi artizanale și miere locală.

De exemplu, piața din LIsle-Jourdain este cunoscută pentru faptul că reunește peste 100 de producători locali.

Deși nu este la fel de faimoasă ca Bordeaux, Gasconia are o tradiție importantă în producția de vin. Districtul Madiran este cunoscut pentru vinurile sale roșii intense, bogate în taninuri.

Vizitatorii pot face degustări la domenii viticole istorice, precum Château Viella, o proprietate din secolul al XVIII-lea înconjurată de podgorii.

Orașul ideal pentru a explora regiunea

Pentru cei care vor să descopere Gasconia, orașul Auch este considerat principalul punct de plecare. Deși este cel mai mare oraș din zonă, păstrează atmosfera unui orășel liniștit.

Auch este situat la o oră și jumătate de mers cu trenul de Toulouse, unde se află Aeroportul Internațional Toulouse-Blagnac.

Aici se află Catedrala Sainte-Marie, construită în secolul al XV-lea, dar și străzi medievale pitorești care atrag vizitatorii.

Din Auch se poate ajunge ușor la alte sate din regiune, precum Samatan sau Lectoure, un sat de pe deal cunoscut pentru pepenii săi și pentru băile termale.

Pentru cei care caută o destinație autentică, cu gastronomie excelentă și un ritm de viață liniștit, Gasconia rămâne una dintre cele mai bine păstrate comori ale Franței.

Alți pensionari francezi aleg să se mute în România, pentru acces rapid la medici, sau în Maroc, pentru un trai confortabil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE