Concurență neloială: o problemă globală

Ceasuri chinezești care imită brandurile de lux elvețiene au invadat piața globală, fiind vândute la prețuri derizorii, între 5 și 35 de franci elvețieni (aproximativ 6 euro – 38 euro). În spatele acestei industrii controversate se află producători din China, care evită să încalce direct legea, dar profită de popularitatea mărcilor elvețiene. Fenomenul s-a extins odată cu popularitatea platformelor online precum Temu, AliExpress și Shein, iar specialiștii din industria ceasurilor avertizează că problema devine tot mai greu de gestionat, potrivit Blick, parte a grupului Ringier.

Federația Industriei Elvețiene de Ceasuri se confruntă cu un val de produse contrafăcute sau inspirate de mărcile de lux. În 2025, Unitatea de Internet a Federației a eliminat peste 1,3 milioane de anunțuri care promovau astfel de produse, valoarea acestora fiind estimată la peste 200 de milioane de dolari americani.

„Acest rezultat reprezintă un nou record”, a declarat Yves Bugmann, președintele Federației. Cu toate acestea, problema imitațiilor „de unică folosință” continuă să ia amploare.

Imitații ieftine inspirate de ceasurile de lux

Printre mărcile chinezești care produc aceste imitații se numără Lige, Poedagar, Benyar și Bangwei. Aceste ceasuri, fabricate în provincia chineză Guangdong, copiază elemente estetice specifice mărcilor elvețiene de lux, fără a utiliza logo-urile acestora. Modelele sunt promovate agresiv pe rețelele de socializare, uneori combinând inteligent elemente vizuale din mai multe branduri. Spre exemplu, un ceas Liège din oțel inoxidabil, vândut cu doar 14 franci (15 euro), amintește de faimosul Rolex Submariner, iar un model Benyar la 36 de franci evocă Royal Oak de la Audemars Piguet.

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Deși prețul scăzut reflectă calitatea slabă a acestor produse, ele atrag totuși un public larg. „Aceste mărci copiază fără rușine colecțiile existente”, afirmă Thomas Baillod, expert în industria ceasurilor și fondator al mărcii elvețiene BA111OD.

Modelul de afaceri al acestor companii chineze este simplu. Potrivit lui Baillod, câștigurile reale provin din costurile de transport. „Le produc cu 15 franci (15 euro) și le vând cu 20 de franci (aproximativ 22 euro), dar profitul lor real vine din taxele de transport achitate de cumpărător”, explică acesta. În ciuda calității inferioare, utilizatorii de pe platforme precum Reddit consideră că prețul justifică produsul primit.

Răspunsul industriei elvețiene

Mărcile elvețiene au la dispoziție câteva opțiuni legale pentru a combate acest fenomen. Yves Bugmann subliniază că, în unele cazuri, se pot lua măsuri legale, mai ales dacă sunt folosite denumiri sau designuri protejate, cum ar fi „Nautilus”. „Avem motive să solicităm eliminarea anunțului de pe platformă, lucru pe care îl facem în mod regulat” , spune Bugmann.

Conform Annei Dorthe, avocat specializat în mărci comerciale la firma Reymond & Associés, companiile afectate pot apela la măsuri civile, penale sau administrative. Printre acestea se numără cereri de măsuri provizorii, investigații penale sau intervenții din partea Oficiului Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (FOBS), care poate reține și distruge mărfurile suspecte.

Provocările luptei împotriva imitațiilor

Deși măsurile legale sunt o opțiune, specialiștii din industrie susțin că lupta împotriva acestor practici este dificilă. „Poți oricând să tai un cap al hidrei, dar va fi o cauză pierdută”, spune Baillod. El avertizează că adevărata amenințare o reprezintă copiile de calitate superioară, care pot costa până la 500 de franci (aproximativ 543 de euro) și includ mecanisme reale.

În timp ce brandurile elvețiene continuă să investească sume uriașe în marketing și publicitate pentru a-și păstra statutul de lux, rămâne de văzut dacă măsurile luate vor putea limita efectele acestui fenomen în creștere.

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