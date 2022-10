Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Și totuși, popularitatea ceasului de mână persistă. Pentru a înțelege de ce, trebuie să înțelegem istoria acestui ceas, modul în care trecutul său continuă să îi influențeze prezentul și de ce un bărbat ar putea lua în considerare purtarea unui ceas în secolul XXI.

Istoria ceasurilor de mână

În timp ce ceasul de mână a devenit un element de bază al stilului masculin în întreaga lume, până la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost considerat o bijuterie destinată exclusiv femeilor.

Bărbații preferau ceasul de buzunar. Aceasta nu a fost o decizie arbitrară în materie de modă bazată pe gusturi sau pe sex, ci a existat de fapt un motiv practic pentru preferința bărbaților pentru unul în detrimentul celuilalt.

Înainte de secolul XX, ceasurile erau extrem de sensibile la intemperii. Umezeala, frigul, căldura și praful puteau să strice cu ușurință angrenajele și arcurile complicate din cadrul unui ceas, făcând ca acesta să-și piardă precizia. Întrucât bărbații erau mai predispuși să se confrunte cu aceste elemente și dețineau poziții în armată, afaceri și guvern care făceau ca măsurarea exactă a timpului să fie o preocupare mai importantă pentru ei decât pentru femei, trebuia să aibă grijă să își protejeze ceasurile.

Funcția a luat locul modei, așa că ceasurile bărbătești au fost puse în buzunar, pentru a fi scoase doar atunci când era nevoie.

La fel ca în cazul majorității lucrurilor în materie de stil masculin, a fost nevoie de un război pentru ca modelele să se schimbe și pentru ca ceasul să părăsească buzunarul unui bărbat și să fie pus la încheietura mâinii.

Ceasurile de buzunar necesitau o mână liberă pentru a fi folosite – trebuia să bagi mâna în buzunar și să îl ții în timp ce verificai ora. În tumultul bătăliei, un bărbat avea nevoie de toate mâinile pe care le putea avea. Așa că soldații au început să improvizeze ceasuri de mână, legându-și ceasurile de buzunar de braț cu piele.

Se spune că primele cazuri de utilizare a acestor ceasuri de mână improvizate au apărut în rândul soldaților britanici care au luptat în războaiele din Burma și Boer la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Numite „wristlets”, aceste curele de piele aveau o cupă pentru a ține ceasul de buzunar. Până în anii 1890, câteva companii au început să producă brățări din piele pentru soldați și chiar le-au adus îmbunătățiri, cum ar fi adăugarea unei busole pe curea pentru navigație. Acestea erau adesea comercializate ca ceasuri de „campanie” sau de “serviciu”.

Chiar dacă au apărut dintr-o necesitate, astăzi, ceasurile sunt un adevărat „statement” de stil, eleganță și în unele cazuri chiar și poziție socială. Există, de altfel, o mulțime de variante din care poți alege, cu game de prețuri largi și funcționalități diferite. Însă un lucru e cert: bărbații cu un ceas la mână au o carismă aparte și acest accesoriu a devenit foarte apreciat în zilele noastre, când verificarea orei se poate face pe orice dispozitiv. Este un semn de răbdare, de clasă și de bun gust.

Totuși, dacă ești un împătimit al ceasurilor sau vrei să faci cadou un astfel de obiect unui bărbat pasionat de ele, nu trebuie să cheltui o avere. Ți-am pregătit o listă cu câteva ceasuri sub 500 de lei, care sunt adevărate chilipiruri.

Ceasuri bărbătești Fossil

Pentru început, îți prezentăm această bijuterie marca Fossil. Un ceas analog cu funcții multiple, o curea elegantă maro și un cadran albastru închis. Este ideal pentru un bărbat care merge zi de zi la birou și adoptă ținute office, casual sau smart casual.

Acest ceas arată ora, minutul, secunda, data, ziua săptămânii și este rezistent la apă. Geamul este confecționat din cristal mineral, iar diametrul carcasei este de 44 mm.

Un ceas clasic pentru un bărbat care adoră simplitatea și funcționalitatea. Nu ai cum să dai greș cu el dacă îl faci cadou. În plus, are un preț accesibil, fiind mai puțin de 500 de lei.

Dacă ești un bărbat care este preocupat de fashion și pasionat de accesorii, acest ceas analog cu coroană și model texturat îți va trezi interesul.

Are o brățară metalică, într-o combinație de culori argintiu și rose gold, care se potrivește de minune cu cadranul verde.

Se potrivește unui bărbat elegant, dar și unui tip care se îngrijește ca hainele lui să fie mereu asortate și călcate. Este un ceas statement, iar cadranul de culoare verde englez va atrage priviri și complimente.

Acest ceas cronograf vine cu o curea de silicon și este ideal pentru bărbații activi. Aceia care după muncă merg la cumpărături, apoi la sală, vin acasă să își plimbe câinele și se apucă de gătit. Cei care aleargă toată ziua prin prisma jobului sau au o viață activă, în general. Cureaua de silicon este mult mai practică și confortabilă decât o brățară de metal.

Poate că nu arată la fel de elegant ca ceasurile prezentate mai sus, dar pentru un tip activ, acest ceas este exact ceea ce are nevoie. În plus, are un design atractiv și este foarte util.

Ceasuri bărbătești Casio

Un alt brand cunoscut de ceasuri este Casio. La prețuri accesibile și cu design-uri pentru toate gusturile, aceste ceasuri vin în diferite modele, mărimi și culori. De exemplu, acest ceas clasic maro cu curea de piele este foarte potrivit pentru un bărbat care adoră simplitatea. Are o culoare maro, în timp ce cadranul este și el în nuanțe de maro-roșiatic. Se potrivește la orice ținută, este confortabil și rezistent la apă. În plus, costă doar 350 de lei.

Pentru cei care vor să inspire forță și caută un ceas mai robust și care să iasă în evidență, acest ceas Casio din oțet inoxidabil este ideal. Are un preț fantastic, vine în ambalaj personalizat, are indicatoare fosforescente, iar brățara este din inox.

În aceeași categorie se încadrează și acest ceas Casio cronograf, negru complet . Este din colecția G-Shock, are un display hibrid cu un mecanism quartz. Poți vedea mai multe fusuri orare și în plus are alarmă și timer.

Așa cum era de așteptat, este rezistent la apă, iar materialul carcasei este rășină. Are un preț fantastic, de doar 404,60 de lei.

Ceasuri bărbătești mecanice

Am selectat câteva ceasuri mecanice pentru tine. Acestea nu doar că sunt cele mai frumoase, ca design, dar au cele mai bune prețuri. De exemplu, acest ceas bărbătesc Lige cu mecanism Quartz și indici luminoși este cu adevărat un statement. Complet negru și cu detalii aurii, cureaua din oțel inoxidabil și detaliile de pe margine, acest ceas are cronometru, cronograf, este rezistent la șocuri și arată superb.

Totodată, acest ceas T-Winner este mecanic și se potrivește unui stil business. Este rezistent la zgârieturi, are un design super interesant și este potrivit pentru un bărbat care merge la birou zi de zi.

Ceasuri bărbătești aurii

Pentru un bărbat mereu elegant și pus la punct, acest ceas Philipp Blanc auriu este accesoriul care se potrivește la fix. Este un ceas unisex cu brățară tip plasă, realizat în Elveția și care oferă o eleganță aparte oricărei ținute. În plus, are un preț foarte accesibil.

Dacă îți place auriul, dar totuși nu vrei un ceas complet auriu care să iasă în evidență, acest ceas quartz cu model în două tonuri e ideal pentru tine. Are o brățară de piele neagră și cadranul este de un auriu rose, foarte de efect. În plus, interiorul este pe un fundal negru, cu elemente aurii. Un ceas foarte elegant, dar care poate fi și casual.

Acest ceas Casio este pentru iubitorii de clasic. Este pătrat, clasic și complet auriu. Așa că dacă iubești piesele clasice și te dai în vânt după auriu, acesta este ceasul pe care trebuie să îl cumperi. Chiar și dacă îl iei doar pentru a îl purta la ocazii speciale, este ideal, având în vedere prețul foarte accesibil pe care îl are.

Orice ai alege să porți, asigură-te că ceasul tău este în primul rând confortabil și că funcționează. Chiar și dacă îl porți doar ca accesoriu, el trebuie să fie funcțional. În plus, potrivește-l la stilul și ținutele tale de zi cu zi sau schimbă-ți ceasul în funcție de stilul pe care îl abordezi în diferite situații.

