Premiul se bazează exclusiv pe voturile pasagerilor, iar Singapore Airlines a câștigat în patru categorii principale: cea mai bună companie aeriană pentru clasa economy, cel mai bun serviciu al echipajului de cabină, cea mai bună companie din Asia Centrală și de Sud-Est și compania care a oferit cea mai mare liniște sufletească.

„Suntem incredibil de norocoși să trăim într-o lume în care călătorii au la dispoziție atât de multe companii aeriene ce oferă experiențe sigure, de încredere și reconfortante”, a declarat Sharon Petersen, CEO al AirlineRatings.com.

„Forța continuă a brandurilor precum Singapore Airlines și Qantas în categoria liniștei sufletești este o adevărată mărturie a încrederii pe care au construit-o cu pasagerii de-a lungul anilor”, a mai adăugat Petersen.

Performanțele companiilor aeriene europene

La ediția din acest an, companiile aeriene europene nu au avut o prezență remarcabilă. Conform Euronews, easyJet a fost desemnată a treia cea mai bună companie low-cost la nivel global, la egalitate cu Jetstar. Primele două poziții au fost ocupate de Vietjet Air și AirAsia.

În categoria „compania care a oferit cea mai mare liniște sufletească”, singura extinsă până pe locul șase, airBaltic a fost singura companie europeană clasată, ocupând această poziție. Primele locuri au revenit companiilor Singapore Airlines, Qantas și Etihad Airways.

În schimb, companiile europene nu au reușit să se impună în alte categorii importante, precum cea mai bună livrea, cea mai bună clasă business, cea mai bună clasă premium economy, cea mai bună clasă economy, cel mai bun uniformă de echipaj sau cel mai bun echipaj de cabină.

Totuși, la nivel european, British Airways, Lufthansa și KLM au fost desemnate cele mai apreciate companii aeriene de către pasageri. Acest clasament reflectă preferințele călătorilor pentru servicii de înaltă calitate și încredere, chiar dacă acestea nu au reușit să se impună la nivel global.

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