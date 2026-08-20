A făcut scandal în avion și a jignit o însoțitoare de bord

Incidentul a avut loc pe 22 iunie 2024. Jason M. se afla în avion alături de soția sa, iar comportamentul său a devenit agresiv după ce i s-a spus că nu va mai primi alcool.

Conform instanței , Jason M. a reacționat „agresiv și furios”, insistând că la urma urmei, erau în vacanță. Când căpitanul i-a amenințat că îi va scoate din avion, cuplul s-a conformat inițial.

Potrivit procurorilor, bărbatul a continuat să ceară alcool și a devenit agresiv. Când avionul rula deja către pistă, acesta ar fi început să țipe la o însoțitoare de bord în vârstă de 20 de ani, pe care a numit-o „nazistă nenorocită”.

Bărbatul beat a continuat: „În zilele noastre nu poți numi pe nimeni idiot, chiar dacă se poartă urât. Dacă vreau să te numesc idiot, o fac.”

Zborul a fost întors la poartă, iar poliția a fost chemată. Pasagerii au avut nevoie de cazare și alte servicii după anularea cursei.

Când ofițerii l-au informat pe turistul indisciplinat că a comis o infracțiune, acesta a spus: „O, la naiba! Pot să spun ce vreau, trăim într-o țară liberă. Dacă cred că sunteți naziști, vă spun.”

Cazul a ajuns în fața instanței din Manchester, unde judecătoarea Elizabeth Nicholls a subliniat efectele comportamentului său asupra celorlalți pasageri.

„Conduita dumneavoastră a fost responsabilă pentru anularea zborului din acea zi. (…) Ați ruinat, sau este posibil să fi ruinat, vacanțele tuturor celorlalți pasageri de pe acel zbor. Ceea ce ați făcut a fost, sincer, josnic. A provocat haos și suferință pentru un număr mare de oameni. Sper că acum înțelegeți consecințele acțiunilor dumneavoastră.”, a spus judecătoarea.

Judecătoarea a descris comportamentul bărbatului drept „josnic”, precizând că acesta a provocat haos și suferință unui număr mare de oameni.

Condamnat la închisoare cu suspendare

Jason M. a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare. Instanța i-a impus și o perioadă de 120 de zile fără alcool, precum și 300 de ore de muncă în folosul comunității.

De asemenea, trebuie să achite 500 de lire sterline reprezentând cheltuieli de judecată.

Compania Jet2 i-a impus o interdicție pe viață, iar un proces civil prin care compania solicită despăgubiri de 44.710 lire sterline este încă în desfășurare.

Avocata bărbatului a susținut că acesta fusese membru al forțelor armate și că folosea alcoolul pentru automedicație. Potrivit apărării, comportamentul său a fost unul verbal și nu a implicat violență fizică.

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