Patru zile de caniculă extremă în România

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 20 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00, care anunță extinderea și intensificarea valului de căldură în cea mai mare parte a României.

Potrivit meteorologilor, în următoarele patru zile vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în numeroase regiuni. „În intervalul menționat, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării”, transmite ANM.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul și sud-vestul țării. Meteorologii avertizează că va fi caniculă în cea mai mare parte a țării, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. „Local nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20… 23 de grade Celsius, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24… 26 de grade Celsius)”, precizează ANM.

Cod galben și cod portocaliu de caniculă, joi, 20 august

Pentru intervalul 20 august, ora 10.00 – 21 august, ora 10.00, ANM a emis două avertizări meteorologice cod galben și portocaliu de caniculă.

Codul galben este valabil în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și în nordul Olteniei. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi, în general, între 34 și 37 de grade Celsius.

Pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități”. În unele zone, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, ceea ce va caracteriza o noapte tropicală.

Codul portocaliu este valabil în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest a țării. „Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM.

Și aici sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade Celsius.

Vineri, canicula se intensifică. Temperaturile ajung la 40 de grade Celsius

Pentru intervalul 21 august, ora 10.00 – 22 august, ora 10.00, meteorologii au emis din nou un cod galben și un cod portocaliu. Codul galben va fi în vigoare în jumătatea de sud a Moldovei și în nordul, centrul și estul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi între 34 și 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade Celsius.

Codul portocaliu se extinde vineri în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. În aceste zone sunt prognozate cele mai ridicate temperaturi din episodul de caniculă. „Temperaturile maxime deosebit de ridicate se vor situa între 35 și 40 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei”, avertizează ANM.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 20 și 25 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în București până duminică

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o prognoză specială pentru București, intervalul 20 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00.

Joi, 20 august

Vremea va deveni caniculară, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă va ajunge la 36… 37 de grade Celsius, iar minima va fi de 17… 19 grade Celsius.

Vineri, 21 august

Canicula și disconfortul termic ridicat vor continua. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții. Temperatura maximă va fi în jur de 37 de grade Celsius, iar minima, între 16 și 18 grade Celsius.

Sâmbătă, 22 august

Vremea va rămâne caniculară, cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă va fi de 35… 36 de grade Celsius, iar minima, între 18 și 20 de grade Celsius.

Duminică, 23 august

Valul de căldură va persista și în ultima zi a intervalului analizat. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34… 35 de grade Celsius, iar minima, de 18… 19 grade Celsius.

Ce avertizări sunt în vigoare pentru București

Pentru municipiul București, ANM anunță că în intervalul 20 august, ora 10.00 – 24 august, ora 10.00, este în vigoare informarea meteorologică privind valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula, disconfortul termic accentuat și nopțile tropicale.

În plus, Capitala se află sub cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală în intervalele 20 august, ora 10.00 – 21 august, ora 10.00 și 21 august, ora 10.00 – 22 august, ora 10.00.

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