Marian Godină a anunțat pe Facebook că și-a dat demisia din Poliție

Vestea plecării lui Marian Godină din sistemul de poliție a luat prin surprindere o parte a publicului, deși el a sugerat în repetate rânduri, în interviurile acordate de-a lungul anilor, că ia în calcul o asemenea mutare. În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Godină nu a detaliat punctual procedurile tehnice ale demisiei, însă a pus accent pe starea de ușurare și pe noul capitol care se deschide în viața sa personală.

Expresia „o senzație incredibilă de libertate și fericire” subliniază, printre rânduri, presiunea și limitările resimțite de-a lungul anilor petrecuți în uniformă. Este vorba despre un mediu instituțional pe care adeseori l-a criticat public pentru lipsa de reformă, metehnele învechite și modul uneori deficitar de abordare a problemelor interne.

Criticile constante aduse sistemului MAI

De-a lungul carierei sale, Marian Godină nu s-a ferit să vorbească deschis despre neajunsurile din Poliția Română, transformându-se într-o voce de referință pentru societatea civilă, în pofida rigorilor impuse de statutul său de angajat al statului. Într-un interviu acordat în anii trecuți, el mărturisea că salariul din poliție, coroborat cu riscurile, lipsurile logistice și uzura psihică, l-au făcut să pună serios în balanță viitorul său în cadrul structurilor statului, afirmând la un moment dat că sistemul tinde „să te spele pe creier”.

Fostul polițist a atras constant atenția asupra lipsei de personal, a condițiilor uneori precare din posturile de poliție rurală, dar și a modului în care anumiți șefi înțeleg să managerieze instituția. Aceste nemulțumiri, acumulate în timp și exprimate public cu curaj, au contribuit cel mai probabil la decizia radicală de a renunța definitiv la legitimație și armă.

Viitorul lui Marian Godină după ieșirea din sistem

În afara activității profesionale solicitante de la „Mascați” (Serviciul pentru Acțiuni Speciale), Marian Godină și-a construit în paralel o solidă carieră în mediul online și în zona editorială. Cărțile sale s-au bucurat de un succes uriaș în librării, reușind să apropie publicul larg de realitățile din spatele meseriei de polițist rutier, cu mult umor, dar și cu o doză necesară de realism.

Mai mult, în ultimii ani, fostul om al legii a explorat și alte domenii artistice, susținând spectacole de stand-up comedy și fiind extrem de activ în numeroase campanii sociale, civice și de strângere de fonduri. Plecarea sa din Poliția Română, la 20 de ani distanță de momentul în care a absolvit școala de agenți (în anul 2006), îi va permite acum să se dedice complet proiectelor personale, scrisului și familiei.

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