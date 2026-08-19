Totul a început când mașina Aliciei s-a stricat

Totul a început după ce mașina Aliciei, un Volkswagen Golf argintiu, s-a defectat. Neavând bani să își cumpere un alt autoturism, tânăra a recurs la o soluție neobișnuită. A publicat pe Facebook un anunț în care propunea să-și schimbe calul, o iapă numită Pizza, pe o mașină.

„Spre deosebire de Roger, Pizza pornește în fiecare dimineață, nu are martorul de check engine aprins și m-a lăsat în drum doar când a vrut să mănânce iarbă. Acesta e fie cel mai prost anunț de vânzare, fie începutul unei afaceri foarte dubioase… oricum, mesajele sunt deschise”, a scris tânăra Alice, în postarea de pe Facebook.

Postarea a devenit virală și i-a atras atenția unui străin

Postarea ei a devenit virală, ajungând la aproape un milion de utilizatori și adunând peste 170 de comentarii. Printre numeroasele oferte primite, una a ieșit în evidență: un bărbat pe nume Pete Wood i-a oferit o mașină Range Rover HSE TDV8 gri, fabricată în 2008, complet gratuit.

Femeia a acceptat imediat Range Roverul gratuit de la străinul misterios

Alicia a acceptat oferta cu recunoștință, iar acum este mândra proprietară a vehiculului de lux. Ea a povestit că Pete a fost impresionat de povestea ei și nu a dorit ca aceasta să renunțe la calul său, pe care îl creștea de mică.

„Am postat anunțul pe moment, mai mult în glumă, dar eram și serioasă. Mă gândeam că ar putea funcționa ca schimb. Nu aveam nimic de pierdut. Ori făceam rost de bani, ori de o mașină. Apoi, un bărbat a comentat că are un Range Rover pe care mi-l poate da gratuit, doar ca să nu renunț la calul meu. Am crezut că nu e real, dar i-am scris. Nu voia să facă schimb, voia doar să-mi păstrez calul și mașina lui să fie folosită”, a declarat Alicia pentru sursa citată mai sus.

O coincidență amuzantă i-a ușurat munca tinerei

Mașina, pe care Pete o cumpărase nouă acum 18 ani, era la o oră distanță de locuința Aliciei. Aceasta a mers să o ridice o săptămână mai târziu și a fost extrem de încântată să descopere că vehiculul era într-o stare excelentă. Range Rover-ul, care are aproximativ 95.000 de mile la bord, a trecut inspecția tehnică fără probleme.

„A fost o poveste cu un final foarte fericit. Totul s-a rezolvat perfect pentru mine, pentru el și pentru calul meu. Când am mers să iau mașina, Pete a fost cel mai simpatic om. Sunt atât de recunoscătoare pentru ce a făcut. Mi-a spus că i-a plăcut foarte mult postarea mea. A fost atât de sincer. Cu siguranță va fi pe lista mea de felicitări de Crăciun. Este incredibil. Lucruri de genul ăsta nu se întâmplă de obicei, cu atât mai puțin mie”, a adăugat Alicia.

Alicia are patru cai și spune că a ales să încerce să o vândă pe Pizza, deoarece era singurul cal destul de valoros pentru a-i oferi o soluție financiară. Totuși, decizia a fost una dificilă, pentru că iapa este primul cal pe care l-a crescut ea însăși. Numele neobișnuit al animalului provine dintr-o glumă făcută în timpul sarcinii mamei sale, când se spunea că „pizza este în cuptor”.

Cazul Aliciei amintește de momentul în care o americancă a primit o mașină gratis pentru că mergea nouă kilometri pe jos până la muncă. La acel moment, Anita era casieră la un supermarket din Louisiana și pleca de acasă la 04.00 dimineața ca să poată ajunge la 07.00 la muncă.

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