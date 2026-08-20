Salariu atractiv și toate cheltuielile de călătorie acoperite

Candidatul selectat va primi un salariu lunar de 3.000 de dolari, ceea ce echivalează cu aproximativ 2.630 de euro pe lună. Având în vedere că proiectul se desfășoară pe o perioadă de opt săptămâni, câștigul total la finalul celor două luni de contract va ajunge la peste 5.200 de euro.

Pe lângă remunerația financiară generoasă, compania angajatoare acoperă integral biletele de avion, cazarea la hotel și toate activitățile prevăzute în programul de călătorie, astfel încât cheltuielile logistice nu vor fi suportate de persoana aleasă.

Traseul în opt orașe și crearea Indicele European al Carismei

Obiectivul principal al acestui job neconvențional este de a stabili în ce orașe europene este cel mai ușor să inițiezi o conversație cu o persoană necunoscută pe stradă. Persoana selectată va călători în opt destinații populare: Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin.

În fiecare dintre aceste metropole, angajatul va interacționa cu localnicii și își va nota impresiile, evaluând amabilitatea oamenilor, deschiderea lor spre dialog și ușurința cu care pot fi abordați. Datele adunate pe teren vor sta la baza creării primului Indice European al Carismei.

Cerințe pentru candidați și cum se desfășoară selecția

Pentru a se califica pentru această poziție, aplicanții trebuie să fie persoane energice, extrem de comunicative, independente și flexibile, fiind pregătite să trăiască practic „din valiză” pe întreaga durată a celor opt săptămâni. Posibilitatea de a călători liber în Uniunea Europeană este obligatorie, iar cunoașterea unei limbi străine suplimentare reprezintă un avantaj important.

Procesul de aplicare presupune trimiterea unui CV însoțit de un videoclip de prezentare cu o durată de 3-4 minute, în care candidatul explică motivele pentru care este persoana potrivită pentru acest rol. De asemenea, dosarul de candidatură trebuie să includă linkuri către profilurile publice de pe rețelele de socializare, precum Instagram sau TikTok.

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