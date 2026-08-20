1. Scoția: călătorie cu abur pe traseul „Hogwarts Express”

Marea Britanie este locul de naștere al căilor ferate, iar linia dintre Fort William și Mallaig oferă peisaje de poveste. Operat de trenul istoric cu abur „The Jacobite”, traseul de 65 de kilometri este parcurs în aproximativ două ore și a devenit celebru în întreaga lume după ce a fost folosit în filmele din seria „Harry Potter”.

2. Transsiberianul: cea mai lungă rută feroviară din lume

Cea mai renumită călătorie pe șine măsoară 9.288 de kilometri, făcând legătura între Moscova și Vladivostok. Construită la începutul secolului XX, linia străbate 89 de orașe, 400 de stații și păduri nesfârșite de mesteacăn. O călătorie completă fără oprire durează șase zile.

3. Elveția: panorama montană din Glacier Express

Traseul dintre Zermatt și St. Moritz este considerat una dintre cele mai frumoase rute alpine din lume. Drumul prin Alpii elvețieni durează opt ore, oferind peisaje spectaculoase.

Vagonul de lux „Excellence Class” include un loc garantat la geam, un meniu gastronomic cu cinci feluri și un concierge dedicat.

Aerial view of the Glacier Express in Switzerland



[📹 jacksongoldblatt]pic.twitter.com/qhnLnABhXM — Massimo (@Rainmaker1973) February 27, 2025

4. Africa: Rovos Rail și safariul de lux pe șine

Lansat în 1987 în Africa de Sud, Rovos Rail combină eleganța anilor ’20 cu confortul modern. Vagoanele istorice restaurate găzduiesc apartamente exclusiviste și saloane panoramice.

Turul de 15 zile „Pride of Africa” leagă Cape Town de Tanzania și costă cel puțin 12.000 de franci elvețieni, având excursiile și cazările de lux incluse.

9. Rovos Rail, Sudáfrica



Conocido como el tren más lujoso del mundo, Rovos Rail ofrece diversas rutas a través de Sudáfrica y otros países africanos. Los pasajeros disfrutan de paisajes que van desde desiertos hasta sabanas, todo ello en un ambiente de lujo clásico. pic.twitter.com/rEx6qMpraK — David Plaza (@davidpladel) March 20, 2025

5. India: cu trenul cu cremalieră prin munții din sud

Inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, linia Nilgiri Mountain Railway din statul Tamil Nadu este singura cale ferată cu cremalieră din India. Traseul de 46 de kilometri urcă aproape 2.000 de metri altitudine și este parcurs în aproximativ cinci ore de o garnitură clasică cu abur.

6. Peru: calea ferată la 4.780 de metri altitudine

Construită pe parcursul a 40 de ani, linia ce leagă Lima de Huancayo este a doua cea mai înaltă din lume, atingând cota de 4.780 de metri la La Galera. Din cauza altitudinii extreme, la bordul trenului există o asistentă medicală care le oferă oxigen pasagerilor. Garnitura circulă doar o dată sau de două ori pe lună, iar sosirea este marcată cu muzică de fanfară.

7. SUA: de la Chicago la San Francisco cu California Zephyr

Pentru traversarea continentului nord-american, California Zephyr oferă o călătorie de 52 de ore între Chicago și San Francisco. Trenul străbate preeria, Marele Canion și deșertul, oferind vagoane panoramice din care călătorii pot admira vestul american.

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