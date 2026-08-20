Noua facilitate vine în sprijinul proprietarilor și al chiriașilor care doresc să parcurgă etapele birocratice direct de pe telefon sau calculator, fără a mai sta la cozile tradiționale.

Deși digitalizarea aduce o simplificare considerabilă a formularelor și a transmiterii documentelor, Direcția pentru Evidența Persoanelor atrage atenția că procesul nu este unul instant.

Reprezentanții instituției au făcut un anunț clar pentru toți solicitanții: verificarea datelor și procesarea cererilor trimise în format electronic pot dura chiar și o săptămână. Această perioadă de așteptare este necesară pentru ca funcționarii să poată valida autenticitatea actelor de proprietate și să verifice identitatea părților implicate în bazele de date naționale.

„Acordul proprietarului pentru primirea în spațiu se transmite acum online! Fără drumuri la ghișeu. Prin HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, poți transmite online declarația de consimțământ pentru primirea unei persoane în spațiu. Cum? Accesezi hub.mai.gov.ro, te autentifici în cont și selectezi serviciul „Exprimarea consimțământului pentru primire în spațiu”, au transmis reprezentanții MAI într-un mesaj postat pe Facebook.

Cetățenii sunt îndrumați să completeze datele persoanei, să aleagă modalitatea de prezentare a dovezii dreptului de folosință asupra locuinței, să verifice informațiile și să transmită declarația direct către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

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