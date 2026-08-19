Viceprimarii, membrii de partid şi simpatizanţii primarului Dominic Fritz, dar și simpli timişoreni au răspuns chemării făcute ziua precedentă pe Facebook şi s-au adunat în fața Operei din Timișoara la un miting de susținere pentru el, potrivit imaginilor difuzate de TVR Timișoara.

PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, și președintele Nicușor Dan au fost admonestați de cele câteva sute de persoane prezente. „PeSeDe o mizerie!”, „Jos comunismul!”, „Unitate!”, „Nicuşor, trădător” au strigat cei prezenţi în centrul Timişoarei.

„Aţi demis un primar cu 5 judecători pentru că n-aţi putut cu urna”, „Slugărnicia îngroapă România” și „PSD nu uita, Timişoara nu-i a ta” au fost doar câteva dintre mesajele aflate pe pancartele susținătorilor primarului din Timișoara.

Președintele USR a transmis un mesaj pe Faceook: „Spiritul liber al Timișoarei nu poate fi înfrânt. Vă mulțumesc că vă apărați valorile, democrația și demnitatea. În piață și nu numai! Solidaritatea voastră mă îndârjește. Recunoscător că sunt unul de-ai voștri. Iar borfașilor PSD care s-au apucat să demoleze democrația în România: cine seamănă vânt va culege furtună”.

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Cu o zi în urmă, Dominic Fritz le-a cerut oamenilor să iasă în stradă și să protesteze după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandatul de primar: „Dacă susţii statul de drept şi libertatea în România, dacă eşti alături de mine, fă-ţi vocea auzită, scrie pe social media despre revolta ta, fă un video pe TikTok, dă share la acest video, vorbeşte cu prietenii şi familia, vino la un protest, orice, să ne susţinem reciproc, pentru că nu suntem singuri. Au crezut că ne termină, dar abia am început, mersi că eşti cu mine în această luptă”.

Dominic Fritz, aproape să își piardă mandatul de primar în Timișoara după decizia CCR. A avertizat că va merge la CEDO

CCR, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat luni 17 august, pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată recent de Parlament. Cea mai controversată prevedere, atacată la CCR de PNL și USR, era aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este Dominic Fritz. Iar CCR a decis că amendamentul PSD, care îl vizează inclusiv pe Fritz, este constituțional.

În urma deciziei CCR, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Asta pentru că în iunie a pierdut definitiv procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese. Totul depinde acum de președintele Nicușor Dan, care are două posibilități: fie promulgă legea, fie o retrimite Parlamentului pentru modificări.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

În replică, Fritz a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și căuta dreptatea.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

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