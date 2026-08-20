Instanța a respins cererea ca neîntemeiată

Cazul a fost relat de publicația germană Bild, care notează că familia locuia în spațiul pus la dispoziție de autoritățile din Berlin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile. Plecarea celor doi părinți alături de copii pentru o perioadă de zece zile a dus la pierderea locurilor rezervate în mod normal celor care au o nevoie imediată și continuă de sprijin locativ.

Nemulțumiți de decizia administratorilor centrului de primire, părinții s-au adresat justiției din Germania, solicitând reintegrarea de urgență în spațiul de cazare. Aceștia au argumentat că se află într-o situație dificilă și că au nevoie de un acoperiș deasupra capului pentru copiii lor.

Judecătorii au analizat cererea, însă au decis să o respingă ca neîntemeiată. În motivarea hotărârii, instanța a punctat că membrii familiei ar fi putut evita această situație extremă dacă ar fi respectat regulile specifice adăposturilor de urgență, care prevăd că resursele sunt destinate strict celor care nu au o altă alternativă locativă imediată.

Conform magistraților, efectuarea unei vacanțe de zece zile în țara de origine contrazice caracterul de extremă urgență al sprijinului solicitat de la statul german.

Este vorba despre doi părinți și cei doi copii ai lor, aproape majori, care beneficiau de cazare într-un centru de urgență din Berlin. Presa germană relatează că familia avusese anterior mai multe probleme cu regulamentul centrului: părinții ar fi consumat alcool și ar fi fumat în cameră și ar fi primit persoane din exterior, motiv pentru care fuseseră avertizați.

Fuseseră anunțați că vor pierde locul

La jumătatea lunii iulie, cei patru au anunțat că pleacă în vacanță în România. Fuseseră informați că, dacă lipsesc o perioadă mai lungă, nu au garanția că vor primi din nou un loc în centrul de cazare.

După zece zile, familia s-a întors la Berlin și a cerut să fie cazată din nou.

Hannes Rehfeldt, responsabilul CDU pentru probleme sociale din districtul Neukölln, a refuzat solicitarea.

„Cine își petrece vacanța în țara de origine poate și să locuiască permanent acolo și nu trebuie să primească în Germania prestații sociale și cazare plătită”, a declarat acesta.

Părinții au contestat decizia și au depus o cerere de urgență la Tribunalul Administrativ din Berlin, solicitând să fie primiți din nou, cel puțin temporar, în adăpostul din cartierul Friedrichshain. Instanța le-a respins însă cererea.

Câți bani primeau lunar

Familia beneficia și de alte forme de sprijin social în Germania. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, părinții pot locui și munci în Germania, iar atunci când veniturile obținute din muncă nu sunt suficiente pot primi ajutoare suplimentare.

Centrul pentru ocuparea forței de muncă stabilise pentru familie un necesar lunar de aproximativ 1.700 de euro. După scăderea alocațiilor pentru copii, familia primea aproximativ 1.012 euro pe lună.

Separat, statul suporta și costurile cazării. Acestea erau de aproximativ 45 de euro pe zi pentru fiecare membru al familiei, adică în jur de 5.400 de euro pe lună pentru cei patru.





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