Horoscop Berbec – 20 august 2026:

Ai ocazia să descoperi care dintre dorințele din această etapă a vieții tale ar trebui temperate, transformate printr-un efort de voință.

Horoscop Taur – 20 august 2026:

Există riscul unor izbucniri nervoase provocate de senzația că ți se opune rezistență, în special în cuplu sau din partea superiorilor.

Horoscop Gemeni – 20 august 2026:

Ar fi bine să lași situațiile să curgă de la sine, inclusiv cele tensionate. Poți interveni doar atunci când îți este încălcat un drept.

Horoscop Rac – 20 august 2026:

Planul sentimental e cel mai complicat astăzi, din foarte multe motive. Cauza principală este diferența dintre ceea ce aștepți și ceea ce primești.

Horoscop Leu – 20 august 2026:

Ai de lămurit anumite probleme din trecut, mai ales în relația cu cei din familie. Este dificil din cauza emoțiilor negative acumulate.

Horoscop Fecioară – 20 august 2026:

Se anunță mici complicații în relațiile cu cei din anturajul apropiat. S-ar putea să exagerezi crezând că neînțelegerile obișnuite sunt altceva decât par.

Horoscop Balanță – 20 august 2026:

E complicat să faci față propriilor dorințe care devin astăzi atât de intense încât îți pot strica bucuria unor reușite.

Horoscop Scorpion – 20 august 2026:

De la tine pornesc tensiunile din relațiile cu cei dragi. Poate ar fi bine să dai dovadă de mai multe echilibru și să fii corect cu toți.

Horoscop Săgetător – 20 august 2026:

Este bine să temperezi și tonul și atitudinea în orice situație. Vei reuși să îți folosești energia mai eficient și îi vei ajuta și pe cei din jur să fie mai echilibrați.

Horoscop Capricorn – 20 august 2026:

Ai șansa să descoperi ce anume te trage în jos, care sunt dorințele sau intențiile pe care ar fi mai bine să le abandonezi.

Horoscop Vărsător – 20 august 2026:

Ești foarte solicitat astăzi, mai mult pe plan emoțional, în situații care nu îți sunt pe plac pentru că nu le poți controla.

Horoscop Pești – 20 august 2026:

Faci progrese, chiar dacă nu sunt foarte evidente, în cele mai delicate aspecte ale personalității tale. Inveți să le gestionezi mai inteligent.

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