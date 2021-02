Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Parfumuri sub 100 de lei – cele mai bune parfumuri la preț redus

Este destul de dificil să alegi un parfum care să ți se potrivească în totalitate. De cele mai multe ori, parfumurile de calitate vin cu un preț pe care nu mulți și-l pot permite. Însă nu toate parfumurile bune sunt și scumpe. Am pregătit o selecție de parfumuri ideale pentru oricine este în căutarea „semnăturii personale”, sub 100 de lei, adică un buget mai mult decât decent pentru oricine.

Dacă vrei să oferi cadou unei femei un parfum, află că nu trebuie să cheltui o sumă exorbitantă. Totuși, trebuie să cunoști câteva lucruri despre stilul ei, pentru a încerca să o surprinzi cu un parfum care să i se potrivească. În acest caz, poți fii atent la parfumul pe care îl poartă de obicei. Este un parfum fresh, cu note de citrice? Unul oriental, cu miros intens de flori si condimente sau unul dulce, pe care îl poți distinge cu ușurință? Dacă totuși nu te pricepi prea bine la parfumuri, poți să îl alegi în funcție de stilul femeii și de activitățile pe care le are. Pentru o femeie cochetă, căreia îi place mereu să fie în centrul atenției și are o garderobă predominant elegantă, poți alege un parfum fin, oriental și puternic.

Dacă este adepta unui stil de viață activ, are un stil vestimentar sport și preferă să își petreacă timpul liber la sala de fitness sau făcând exerciții în natură, cel mai bine ar fi să alegi un parfum fresh, cu note de frezii și flori de primăvară. Un parfum ușor, care se mulează perfect pe personalitatea ei activă.

Dacă femeia căreia vrei să îi oferi un parfum este adepta mai multor stiluri vestimentare și poate trece ușor de la trening la rochie, atunci îți recomandăm un parfum floral fructat. Este tipul de parfum care i se potrivește oricui și care poate fi folosit în fiecare zi.

Pentru bărbați, sunt valabile aceleași lucruri. Fii atentă la activitățile sale și la stilul pe care îl adoptă, pentru a alege un parfum puternic masculin sau unul fresh, pe care îl poate purta în fiecare zi.

Parfumurile de mai jos sunt în această perioadă la reducere, de Valentine’s Day!

Parfumuri de damă sub 100 de lei

Guess Seductive 75 de ml- 85 RON

Un parfum floral și fructat, cu tonuri de vanilie, pere și citrice. Este un parfum ideal de purtat de zi cu zi și se potrivește oricărei femei. Are tonurile de fructe: coacăze, pere și bergamotă, care dau un aer primăvăratic, urmate de acordurile florale de iasomie, de flori de portocal și de iris. La baza parfumului, nota de tămâie întâlnește dulceața vaniliei.

Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld for Her 85 ml- 95 RON

Un parfum feminin, care combină note de fructe și flori. Se poate purta cu lejeritate în timpul zilei, mai ales că are, la început, note de lămâie proaspătă și de piersică dulce și catifelată. Urmează note florale, de trandafiri, de magnolie și de plumerie opulentă. Accentele de mosc, tonurile de ambră și adierile lemnoase conferă intensitate parfumului și aduc compoziția la perfecțiune.

Gloria VanderbiltVanderbilt 100 ml 32 RON

Un parfum foarte accesibil, care pune în valoarea feminitatea prin compoziția care începe cu bergamotă, note verzi, neroli și ananas. Miezul clasic floral este compus din iasomie, floare de portocal, trandafir, tuberoză și ylang-ylang. Baza orientală include note de scorțișoară, mosc, rășină, vetiver, lemn de santal și vanilie. Este un parfum fin, care combină aromele fructate și florale cu intensitatea notelor orientale.

Oriflame Amber Elixir 50 ml 83 RON

Un parfum puternic, de seară, cu note orientale care se potrivesc mai degrabă unei femei de peste 30 de ani. Este un parfum foarte accesibil, care este ideal pentru o femeie puternică, elegantă și rafinată. Notele sale de coacăze negre și struguri sunt perfecte pentru o seară romantică sau o petrecere cu dress code all black.

La început, parfumul prezintă acorduri proaspete de mandarină, combinate cu notele suculente de coacăze negre și struguri. Acestea se transformă treptat într-o iaromă alcătuită din petale catifelate de trandafir, migdale și heliotrop. Baza dominantă vă va cuceri instantaneu cu o combinație inedită de chihlimbar seducător, mosc intens și lemn de santal.

Parfumuri bărbătești sub 100 de lei

Antonio Banderas The Golden Secret 100 ml 89 RON

Un parfum intens, cu note unice de lichior, măr și mentă care emană masculinitate și se îmbină perfect cu notele de piper, nucșoară și chimion. La bază, parfumuri are acorduri de piele, lemn de cedru și mosc. Un parfum ideal atât pentru ocazii, cât și de purtat de zi cu zi, pentru bărbații care au un job de birou.

Armaf Tag Him 100 ml 64 RON

Un parfum care atrage, inițial, prin designul său. Este o apă de toaletă ideală pentru bărbații activi, pasionați de sport și activități outdoor. Are parfum citric, lemnos și cu note picante, perfect pentru pasionații de natură și mirosuri cât mai proaspete.

Calvin Klein Euphoria Men 50 ml 97 RON

Un parfum deja devenit celebru, care nu mai are nevoie de prezentare. Este ideal pentru bărbații puternici, pentru că este un parfum foarte aromatic, oriental și captivant. Cu un cocteil de ghimbir și piper, urmat de o explozie de busuioc negru înviorător, cu salvie aromatică și frunze de cedru aromate, baza parfumului este dominată de lemnul de palisandru brazilian, completat de picanteria ambrei și patchouli. Această combinație adaugă parfumului profunzime, masculinitate și persistență.

Police To Be 125 ml 72 RON

Un parfum ideal pentru bărbații care vor să fie fresh toată ziua. Are arome de lemn picant, dar și tonuri de citrice, care îl fac perfect de purtat în fiecare zi. Are tonuri revigorante de grapefruit și piper delicat, iar notele centrale ascund esențele delicate de violetă patchouli, lemn de cedru și chihlimbar. În plus, vine într-o sticluță foarte interesantă, în formă de craniu.

Parfumuri unisex sub 100 de lei

Jenny Glow Forest Bluebell 80 ml 56 RON

Un parfum ideal de purtat de zi cu zi, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Este un parfum floral, cu note de piersică și kaki, iar la bază are miros de mosc. O combinație ideală pentru persoanele care vor un parfum subtil, fresh și pe care să îl poarte la orice ocazie.

LATTFA 100 ML 79,9 RON

Un parfum unisex, cu note de zmeură, portocală, șofran și lămâi. Urmează notele de mijloc, de nucșoară, caramel și lavandă. Pe final, poți simți aroma de lemn de santal și cedru.

Un parfum ideal pentru orice ocazie, cu multe arome care se îmbină extrem de interesant

Pascal Morabito 100 ml 55,9 RON

Un parfum ideal pentru toți iubitorii de mirosuri proaspete. Are note de mandarină, coacăze verzi și cardamom, urmate de mirosuri florale de ylang-ylang, tuberoza, crin, floare de portocal. Este ideal pentru o ocazie, asta pentru că notele de bază sunt mai grele, ideale pentru o seară: lemn de santal, paciuli, mosc și cuișoare.

Calvin Klein CK One Summer 2019 100 ml 100 RON

Un parfum de vară potrivit pentru bărbați și femei datorită nuanțelor fresh de citrice. Este o gură de prospețime într-o zi toridă. Acordurile de vârf combină tonuri de mandarine, de gutui delicioase, de bergamotă și de nufăr. Baza, cu note lemnoase, de mosc și de ambră, conferă caracter și structură întregii compoziții, amplificându-i intensitatea.

Dacă vrei să faci un cadou interesant cuiva drag, uite și o selecție de idei de cadouri ieftine de Ziua Indragostitilor, sub 50 de lei!

