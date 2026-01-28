Primul pe listă este Amanvari, situat pe coasta Mării Cortez, în Baja California, Mexic. Acest complex include vile moderne cu design „organic și contemporan”, dominate de tonuri pământii, lemn și pereți din sticlă de la podea până la tavan, care aduc natura în interior. „Este un refugiu de vis pentru cei care adoră liniștea și luxul”.

Amanvari

Un alt loc de excepție pentru iubitorii de natură este Kulu Ora Lodge de la Wildplaces Africa, amplasat în Parcul Național Murchison Falls din Uganda. Deschiderea este programată pentru începutul anului 2026. Aici, turiștii vor găsi 11 suite individuale cu acoperișuri din pânză, fiecare dotată cu căzi de cupru și piscine private. Complexul funcționează exclusiv pe bază de energie solară, iar o parte din veniturile generate sunt direcționate către proiecte de conservare a naturii din zonă.

Kulu Ora Lodge

În Europa, atenția este atrasă de preluarea iconicii stațiuni Park Gstaad din Elveția de către lanțul Four Seasons, care intenționează să transforme locația într-un hotel de cinci stele: „O destinație de top pentru iubitorii de sporturi de iarnă, cu o atmosferă autentică de cabană de munte, spa modern și piscine strălucitoare”.

Lista completă a deschiderilor hoteliere din acest an include alte destinații impresionante, cum ar fi:

Cambridge House, Auberge Resorts Collection, Londra, Regatul Unit:

Six Senses Milano, Italia;

The Park Gstaad, un hotel Four Seasons, Elveția;

Na Praia, Comporta, Portugalia;

Tabăra de corturi Anantara de pe râul Kafue, Parcul Național Kafue, Zambia;

Kulu Ora Lodge de la WildPlaces Africa, Parcul Național Murchison Falls;

Fregate Island Private Resort, Seychelles;

The Langham, Vama, Bangkok, Thailanda;

Capella Kyoto, Japonia;

Amanvari, East Cape, Baja California, Mexic;

Rosewood Shenzhen, China;

Bulgari Resort Ranfushi, Atolul Raa, Maldive.

